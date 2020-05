Als onderdeel van zijn focus op security, en waarschijnlijk ook om een deel van het vertrouwen van klanten terug te winnen, heeft Zoom de acquisitie van encryptiebedrijf Keybase aangekondigd.

Keybase is gespecialiseerd in beveiliging en versleuteling van gegevens, specifiek rond online identiteiten. Met de overname haalt videobelapp Zoom een team van security-ontwikkelaars aan boord halen om de end-to-end versleuteling van de dienst, die lang beloofd maar niet helemaal geleverd werd, in orde te krijgen. Video conferencing software Zoom is de laatste maanden enorm in populariteit gestegen, voor een groot deel dankzij de lockdown die mensen dwingt om van thuis uit te werken. Die populariteit kwam echter ook met kritiek om de veiligheidslacunes van het product. Daarom heeft Zoom beloofd om zich enkele maanden vooral met die beveiliging bezig te houden. "Keybase brengt stevige expertise rond versleuteling en beveiliging naar Zoom", zegt Eric S Yuan, CEO van Zoom, in een mededeling over de overname. Max Krohn, co-founder van Keybase, zal het security engineering team van Zoom gaan leiden.