Videoconferencingbedrijf Zoom neemt Liminal over. Met het bedrijfje hoopt Zoom verder in te zetten op evenementen op afstand.

Zoom kondigt de overname van Liminal aan in een mededeling. De videobel-app was een van de rijzende sterren van de lockdown, omdat het op een intuïtieve manier toeliet om met mensen van op afstand te babbelen. Het voorbije jaar ging Zoom echter verder kijken richting toekomst, en het ziet wel brood in virtuele evenementen.

Het is daar ook dat we de overname van Liminal kunnen positioneren. De start-up is gespecialiseerd in de productiekant van evenementen. 'Net als bij de toekomst van werken, geloven we dat de toekomst van events ligt in een combinatie van virtuele en fysieke formats', aldus Zoom in een mededeling aan techsite CNET. De software van Liminal moet helpen om dat soort hybride evenementen in goede banen te leiden, onder meer door de productie van video's met betere kwaliteit dan de modale Zoom-call.

