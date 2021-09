Videodienst Zoom wil tegen het einde van volgend jaar real-time transcriptie in 30 talen en live vertaling in 12 talen toevoegen. Daarnaast positioneert Zoom zich alsmaar meer als een tool voor hybride werkomgevingen.

Zoom kondigde eerder al aan dat live transcripties - het automatisch omzetten van gesproken woord in online meetings naar geschreven ondertiteling - mogelijk gingen worden in het Engels én ook op gratis Zoom-accounts. Op hun eigen Zoomtopia-conferentie laat het bedrijf nu weten dat het tegen het einde van volgend jaar 30 extra talen gaat toevoegen. Helaas laat het bedrijf nog niet in haar kaarten kijken om welke talen het precies gaat en of bijvoorbeeld het Nederlands er een van is.

Betalende accounts gaan tegen eind 2022 - geen tikfout, dat is dus wel nog even wachten - ook gebruik kunnen maken van real-time vertaling in 12 talen. Welke talen ondersteund worden is nog niet bekend, al gaf Zoom in een online persconferentie wel aan dat het gebruik gaat maken van machine learning om de resultaten stelselmatig te verbeteren: kennis die het bedrijf in huis haalde met de overname van het Duitse softwarebedrijf Kites.

Zoom wordt meer een 'collaboration tool' met individuele video-feeds per deelnemer. © DN

Hybride werken

Zoom is één van de technologische winnaars uit de coronacrisis - was u al klant voor de uitbraak van de pandemie? - en wil zich nu duidelijk profileren als een tool die ook na corona bestaansreden gaat blijven hebben. Er komen een reeks nieuwe functies en innovaties aan die duidelijk bedoeld zijn om de software meer als een samenwerkingstool neer te zetten die de brug slaat tussen werken op afstand en op kantoor.

Later dit jaar wordt de whiteboard-functionaliteit bijvoorbeeld uitgebreid en in bèta gelanceerd als een Zoom-app en een online tool die ook buiten Zoom-vergaderingen gebruikt kan worden. Whiteboard -wordt zo een volwaardig product naast videogesprekken. Via een nieuw widget gaat een Zoom-gebruiker ook bijvoorbeeld de host van een aaneensluitende vergadering makkelijk kunnen laten weten dat hij of zij nog in een andere meeting zit. Er komt ook een link richting Horizon Workrooms: een samenwerking met het Oculus VR-aanbod van Facebook om zo ook in virtual reality te vergaderen en het Whiteboard te gebruiken.

Individuele video-feeds in vergaderruimte

Nog zo'n voorbeeld van hoe Zoom inzet op hybride werkervaring, is de nieuwe 'Zoom Rooms Smart Gallery'. Het komt er op neer dat deelnemers in een vergaderruimte duidelijk en op dezelfde manier in beeld worden gebracht als deelnemers op afstand. Iedereen komt met andere woorden individueel in beeld. Ook nieuw later dit jaar: een hot desk-oplossin. Werknemers zullen via die functie werkplekken en -ruimten in hun kantoor kunnen reserveren aan de hand van een interactieve kaart van de kantooromgeving. Dat kan gekoppeld zijn aan Zoom Rooms of fysieke Zoom Phone toestellen, maar ook laagdrempelig ingevoerd worden: denk aan QR-codes die je met de Zoom-app scant om een werkplek te claimen.

Richting Teams

Zoom schuift ook wat meer op richting concurrent Teams van Microsoft. 'Continuous Collaboration' integreert Zoom met software van derden en laat ook toe dat gebruikers bestanden, opnames en chats van Zoom Meetings delen met elkaar en met andere software. Het komt er dan op neer dat je bestanden en documenten kan terugvinden, delen en verder bewerken zonder dat je de Zoom-client hoeft te verlaten.

Het Amerikaanse bedrijf is verder en tot slot ook van plan om het events-luik van hun software uit te breiden. Event-organisatoren kunnen hiermee geavanceerde, meerdaagse evenementen organiseren met uitgebreide functionaliteiten zoals een evenementenlobby, chat, netwerk- en sponsormogelijkheden, enquêtes, opnames en analyses.

Zoom schuift wat meer op richting Teams. © DN

