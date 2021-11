Videovergaderingsapp Zoom is begonnen met een pilootproject waarbij het advertenties toont aan gebruikers van zijn basisversie. Een en ander zou het mogelijk moeten maken om de app gratis te houden, zegt het bedrijf.

Zoom is de vergaderapp die qua populariteit de hoogte in schoot tijdens de lockdown vorig jaar. Dat gebeurde deels omdat de app makkelijk in gebruik is, en je een veertigtal minuten gratis een groepsgesprek laat opzetten. Zoom heeft echter ook betaalde abonnementen voor bedrijven, met minder restricties en meer beveiliging, waaruit het bedrijf zijn inkomsten haalt.

Voor de gratis versie komen daar nu mogelijk ook advertenties bij als extra inkomstenbron. In een eerste test krijgen gebruikers advertenties te zien op de browserpagina die ze voor hun neus krijgen aan het einde van een vergadering. Zoom denkt echter ook aan mogelijk andere plekken in de gebruikersinterface, die later nog getest kunnen worden.

Met de test en de ads, komt meteen ook een banner voor het beheer van cookies, en een update aan de privacyregels bij Zoom. Daarin staat onder meer dat inhoud van vergaderingen niet gebruikt zal worden voor marketing of advertenties. Zoom heeft de voorbije maanden, voornamelijk via schandalen, geleerd dat gebruikers gevoelig zijn voor de privacy en versleuteling van hun online videogesprekken.

