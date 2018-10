Zorgen over chipsector kleuren Nasdaq rood

De zorgen over de chipindustrie nemen toe. De aandelen van STMicroelectronics zonken woensdag al nadat de Frans-Italiaanse chipbakker die onder meer levert aan Tesla en Apple een vertraging signaleerde in de vraag vanuit China. Dichter bij huis stuurde Melexis gisteren ook een winstwaarschuwing uit. Texas Instruments gaat door op hetzelfde negatieve elan en biechtte een teleurstellend derde kwartaal op én ook de mededeling dat de vraag naar chips merkelijk vertraagt in heel wat markten. De hoofdreden voor de vertraging lijkt de dreigende handelsoorlog te zijn tussen de Verenigde Staten en China.

Omdat Texas Instruments doorgaans als een graadmeter voor de hele chipsector aanzien wordt, laat het resultaat zich raden: een negatieve curve op de technologische aandelenbeurs Nasdaq.

Chipindustrie sleurt andere techspelers mee

Ook sectorgenoot Advanced Micro Devices (AMD) incasseert klappen na tegenvallende resultaten. Het bedrijf ziet een duidelijke vertraging in de afname van grafische chips door resellers. Intel kan het verlies beperkt houden, maar ook Nvidia en Micron verliezen terrein net als NXP Semiconductor.

De Nasdaq zakte uiteindelijk 4,4 procent tot 7.108,40 punten en noteert zo het grootste dagverlies in zeven jaar. Ook andere techspelers als Apple, Amazon, Qualcomm en Microsoft speelden terrein kwijt. In het geval van Microsoft is dat extra zuur, want het bedrijf deelde nabeurs nog sterke winst- en omzetgroei mee. Vooral de clouddiensten doen het bijzonder goed bij Microsoft.