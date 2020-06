Openbare aanklagers in Zuid-Korea vragen een arrestatiebevel tegen Jay Y. Lee, vicevoorzitter van Samsung Electronics omwille van fraude bij een fusie van een Samsung-dochter.

Jay Y. Lee, ook wel gekend als Lee Jae-Yong, is de kleinzoon van de oprichter van Samsung. De zaak gaat over Samsung Biologics, waarvan de financiële regulator van Korea zou hebben vastgesteld dat de waarde van het bedrijf met 4,5 biljoen won (3,3 miljard euro) zou hebben opgeschroefd.

Dat hielp om de waarde van de voornaamste eigenaar, Cheil Industries, te verhogen, waarvan Lee zelf de belangrijkste aandeelhouder was. Het bedrijf fuseerde nadien met Samsung C&T, wat in praktijk een holding was.

Als het aanhoudingsbevel er komt dan is niet de eerste keer dat Jay Y. Lee in de cel vliegt. In 2017 kreeg hij al eens een celstraf voor omkoping, verduistering en meineed. Kort samengevat wist hij vertrouwelingen van de intussen afgetreden Koreaanse president Park op te kopen in ruil voor politieke steun bij de fusie van twee van Samsungs dochterondernemingen. Dat paste in het plan om Lee meer macht te geven over Samsung. Lee ging echter in beroep en kwam in 2018 opnieuw vrij.

In een verklaring van zijn advocaten betuigt de topman van Samsung zijn diepe spijt en zegt hij ten volle mee te werken aan het onderzoek.

