Via de nieuwe telecomspeler Connect27 biedt het Zweedse VX Fiber voortaan ook haar diensten in België aan.

Connect27 ging begin dit jaar van start. De telecomtak van hostingbedrijf Level27 breidt haar aanbod nu uit met VX Fiber. Daarmee mikt het vooral op de grotere bedrijfsklanten, die bijvoorbeeld een verbinding van 1 Gbps symmetrisch willen.

'We kunnen nu 24/7 symmetrische 1000/1000 Mbit/s glasvezellijnen met honderd procent gescheiden failover aanbieden voor slechts 295 euro per maand. Zowat alle bedrijven in België betalen nu minstens duizend euro per maand voor dit soort diensten. Deze nieuwe prijsdruk gaat de Belgische markt zeker ten goede komen', zegt Marcel De Beule, medeoprichter en business manager van Connect 27.

Connect27 partnert voor haar glasvezelaanbod met verschillende aanbieders, onder meer Eurofiber en Proximus. Het bedrijf kon na zes maanden al 185 bedrijven als klant optekenen, waaronder Unizo en Napoleon Games.

VX Fiber heeft in ons land een klein stuk eigen netwerk en gebruikt onder meer het netwerk van Fluvius dat in enkele steden aanwezig is waaronder Antwerpen, Genk, Gent, Diksmuide en Poperinge.

