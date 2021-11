Er komt een nieuwe, aparte CovidScan-app voor politie en douanediensten. Dat heeft Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) dinsdag geantwoord op een vraag van Jeremie Vaneeckhout (Groen) tijdens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie van het Vlaams Parlement.

Vandaag is er één enkele CovidScan-app die zowel gebruikt wordt door politie en douane, als door horeca-uitbaters of organisatoren van evenementen. De app beschikt over twee modi, waarbij de modus 'inkomende reiziger' enkel door politie en douane gebruikt mag worden en meer persoonlijke gegevens uitleest dan de modus 'evenement'.

Jambon erkende dinsdag dat de modus voor politie en douane verkeerd gebruikt kan worden, al zijn er ondertussen extra beveiligingen ingebouwd. Een blauwe kleur en een geluid bij het scannen moeten de zekerheid geven dat de app in de modus 'evenement' staat. De app start ook steeds op in de modus 'evenement'. "De twee modi zullen in de toekomst gescheiden worden en uitgevoerd in twee verschillende scan-apps", aldus Jambon.

De nieuwe aparte app "inkomende reiziger" zal alleen gebruikt mogen worden door politie en douane. Een precieze timing is er nog niet, maar de ontwikkeling van de nieuwe aparte app heeft volgens Jambon "de allerhoogste prioriteit". "Hier wordt momenteel met man en macht aan gewerkt."

