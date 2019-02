Problemen blijven aanhouden bij Mobile Vikings en JIM Mobile

Rond dinsdagmiddag doken op Twitter verschillende meldingen op van netwerkstoringen bij Mobile Vikings en JIM Mobile, de twee merken van Unleashed, dat op zijn beurt een dochter is van Medialaan. Bellen, surfen, sms'en en zelfs herladen was voor een deel van de klanten niet mogelijk.

@mobilevikingsBE seg mannekes, doe hoeveelste keer is dit al? — Eddiedewallievis (@Eddiedewalliev1) February 11, 2019

De problemen zijn niet nieuw. Al sinds afgelopen zomer klagen klanten over technische problemen. Toen werd gewezen naar de overstap naar een nieuw IT-platform van het Poolse Comarch, dat moet van Unleashed (het bedrijf dat Mobile Vikings en JIM Mobile bundelt) een full MVNO maken. Daar kwamen een aantal problemen bij kijken, wat zorgde voor een kettingreactie naar (en overbelasting van) de klantendienst.

De klachten kregen midden november een nieuwe piek. Ook toen lag die bij de overstap van light MVNO naar full MVNO, wat gepaard ging met kinderziektes. Al zouden de problemen los staan van de incidenten tijdens de zomer.

In de maanden nadien bleven er klachten opduiken maar die kenden deze week een nieuw dieptepunt toen naast Mobile Vikings ook JIM Mobile problemen ondervond. Ook hier klinkt het bij moederbedrijf Medialaan dat het aan het nieuwe Full MVNO-platform te wijten is. Sommige klanten zeggen dat het netwerk het bij hen twee dagen liet afweten.

Vuurwerk ontsporing? Nee nee Samson. Een netwerk storing, maar we doen ons best om dit zo snel mogelijk in orde te krijgen. *TVK — Mobile Vikings BE (@mobilevikingsBE) February 12, 2019

Netwerk van @JIMMobile plat? Zal dan een rustige avond worden. 😏 Wanneer komt het terug in orde? — Ward Vandermeulen (@wvdmln) February 9, 2019

"Het behelst een grote oefening zoals introductie van een nieuw business support system, koppeling aan een nieuw full MVNO-platform en eht vervangen van de simkaart voor alle Vikings en JIM Mobile klanten. Jammer genoeg kampen we op dit moment nog met een aantal kinderziekten. We werken elke dag intensief samen met onze externe partner om de stabiliteit van het platform te vergroten. We zetten elke week stappen vooruit en verwachten op korte termijn verbetering te zien", aldus Medialaan-woordvoerder Sara Vercauteren.

Nieuw netwerk, nieuwe simkaarten

In Het Belang Van Limburg sprak Mobile Vikings zelf eerder deze week van een "boeiend jaar". "We hebben twee jaar op een bouwwerf geleefd, maar we geloven weldra klaar te zijn om opnieuw het voortouw te nemen."

Die bouwwerf is ontstaan na de overname door Medialaan eind 2015. Mobile Vikings was in die tijd voor de helft eigendom van Base, maar dat belang werd verkocht omdat Telenet op zijn beurt Base wou overnemen. Om daarvoor groen licht te krijgen van de Europese Commissie, moest Base zijn aandeel in Mobile Vikings verhandelen.

Zowel Mobile Vikings als JIM Mobile, dat al van bij de start bij Medialaan zat, maken vandaag nog gebruik van het netwerk van Base. Dat wordt dit voorjaar overgezet naar Orange. Om die overstap technisch te ondersteunen was er een nieuw platform nodig en kregen alle klanten een nieuwe simkaart. Maar bij die twee ingrepen liep het regelmatig fout. Dat de klantendienst van het bedrijf daar niet op voorzien was, maakte de klachten nog luider en talrijker.

Hey @mobilevikingsBE

Enig idee wat er mis loopt bij het activeren van de nieuwe sim? Lukt al enkele dagen niet. pic.twitter.com/UBtny4UJkw — Timothy (@Heliocentrizzle) February 12, 2019

De volgende horde wordt de effectieve overstap naar het netwerk van Orange, dat zou in maart gebeuren. Als Unleashed tegen dan de kinderziektes van haar nieuw platform heeft weggewerkt, zullen de vikingschepen (en JIM-klanten) mogelijk opnieuw vlot kunnen varen, of surfen.