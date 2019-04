3 star star star star star

Data News testte de Fitbit Inspire HR, een toestelletje waarmee Fitbit naar eigen zeggen de drempel wil verlagen voor mensen die willen beginnen met fitnessen.

Fitbit wil de markt voor fitness-trackers opengooien. Dat merkten we op bij de lancering van de nieuwe lijn producten, die niet meer alleen gericht zijn op de traditionele sporters en gadget-liefhebbers, maar nu ook meer richting beginners en 'health platforms' gaan. In een poging om de concurrentie met de Apple Watch aan te gaan in het hogere segment, en met goedkopere toestellen van veelal Chinese makers als Xiaomi in het lagere segment, gooit Fitbit het net breed, richting beginners en amateurs met een hoge nood aan motivatie. Recht de doelgroep waar uw reporter in zit, quoi.

Mini-scherm

We testten enkele weken lang de Fitbit Inspire HR, een kleine, waterdichte fitness-tracker die vooral makkelijk in gebruik moet zijn. Navigatie op het smalle scherm gebeurt met één knop en een reeks veegbewegingen, in een simpel menu dat best intuïtief in elkaar zit. Veeg naar boven voor de trackers (stappenteller, verbrande calorieën, hartslagmeter enzovoort). Veeg naar beneden om dingen te starten: het tracken van je work-out, timers en alarmen, of een speciale 'Relax' sessie - Fitbits terminologie voor ademhalingsbegeleiding. Die ene drukknop brengt je terug naar het begin.

Het scherm is zwart-wit en redelijk klein. Genoeg om een timer aan te zetten, maar niet erg comfortabel om naar te turen bij bijvoorbeeld de ademhalingsbegeleiding. De tracker probeert je tijdens die oefening via een reeks trillingen en een visueel element te melden wanneer je in-en-uit moet ademen. Het visuele element is daar effectiever dan de trillingen, maar we kregen er wel hoofdpijn van.

Voor het steviger werk, of uitgebreider info, moet je dus niet op dat scherm zijn, maar wel in de Fitbit-app. Via Bluetooth sluit je het toestelletje aan op je smartphone, waar je naast badges en bewegingsdoelen ook je rapporten vindt. Zoals je mag verwachten, houdt Fitbit je genomen stappen per dag bij zodat je ze mooi in een lijstje per week, maand of zelfs jaar kunt zien. Iets gelijkaardigs vind je voor afgelegde kilometers, verbruikte calorieën, actieve minuten, hartslag enzovoort. Dat leidt tot boeiende maar meestal niet verrassende vaststellingen, zoals daar zijn: de Data News-redactie is een redelijk stresserende omgeving, hartslaggewijs.

Vooral leuk vonden we echter de slaapregistratie. Hou je de Fitbit 's nachts aan, dan krijg je 's ochtends na syncen een uitgebreid overzicht van je verschillende slaapstadia. Bij het slapen kunnen we overigens aanraden om het automatisch aanfloepen van het scherm uit te zetten, want in een donkere kamer is zo'n ding best helder.

Gamification

Maar in de kern is deze Fitbit Inspire HR er natuurlijk om je sport te tracken. Standaard zitten er meerdere types van sport aan boord, waaronder lopen en fietsen. Beetje verwarrend is wel dat die soms automatisch worden herkend, maar lang niet altijd. De ene fietstocht naar de trein 's ochtends wordt bijvoorbeeld aanzien als 'outdoor bike', terwijl de rit naar huis 's avonds registreert als 'bike' en drie keer korter lijkt. De rit de volgende dag wordt zelfs helemaal niet herkend. Kan met tegenwind te maken hebben, of misschien fietsen we gewoon wat rustiger na een lange werkdag, maar wil je accuraat zijn, dan zal je dus zelf op voorhand een sport en een timer moeten instellen. Om alles nog beter bij te houden, zou je dan ook nog de GPS moeten aanzetten, zeker voor buitensporten. Dan synchroniseert het toestel met je smartphone en krijg je achteraf een mooi overzicht van waar je gejogd of gefietst hebt.

Bij die sporten zit overigens zwemmen, want het toestel is waterdicht. Wel is het hier extra belangrijk om je tracking vooraf aan te zetten. Zwemmen wordt namelijk niet automatisch herkend (bij ons althans), en het aanraakscherm werkt niet, of toch erg slecht, eens het nat is. Die timer moet dus aan voordat je onder de douche gaat in het zwembad. Beetje spijtig, omdat je dan ook niet even snel, tussen twee baantjes door, naar je hartslag kunt kijken.

Waar we dan weer wel fan van zijn is de 'bewegingsherinnering'. Deze functie zit ook al in oudere, duurdere Fitbit-toestellen, maar ze maakt standaard onderdeel uit van de Inspire. Zet je die functie aan, dan zal het toestel je proberen te helpen elk uur minstens 250 stappen te zetten. Het doet dat door je, om tien voor het uur, een notificatie te sturen met hoeveel stapjes je nog te goed hebt. Handig voor kantoorwerkers die niet helemaal willen vastroesten, zeker die kantoorwerkers waarvoor een beetje 'gamification' werkt.

Basic, maar daarom niet slecht

Aan de technische kant is de Fitbit Inspire HR een degelijk toestel. De batterij houdt het enkele dagen vol voordat je hem moet opladen, en we zagen geen haperingen, al kan de synchronisatie iets vlotter. Wat we wel merken is dat de Fitbit nogal gul is met genomen stapjes en met verbrande calorieën. We kregen enkele honderden stappen toegewezen tijdens een uur filerijden, bijvoorbeeld. Om maar te zeggen: dit is geen precisie-tool en al helemaal geen medisch werktuig. Maar het is dan ook gemaakt voor amateursporters. Over het algemeen is de Inspire HR dan ook een goed instapmodel. Het ziet er uit als een smal horloge, het is bijzonder simpel in gebruik en de functies kunnen op eigen tempo worden aangesproken.

Voor de gadgetfreaks gaat dit waarschijnlijk een iets te mager beestje zijn, maar Fitbit heeft voor hen uitgebreider, duurder modellen. Met zijn prijs rond de honderd euro (zeventig euro voor het model zonder hartslagmeter, maar waarom zou je daar voor gaan?) voelt het nog wel betaalbaar aan en in principe is dit, gezien de vele functies, ook gewoon een goedkopere versie van oudere modellen, maar dan in een nieuw jasje. Het is redelijk duidelijk dat Fitbit hier vooral mensen wil overtuigen die lang geen fitness tracker hebben gekocht omdat ze te groot waren, te duur, of te veel knopjes hadden. Voor die mensen, als zij toch een deel van hun gezondheid willen beginnen te tracken, is dit een aanrader. Een erg 'basic' maar degelijk toestel.