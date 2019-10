4 star star star star star

De HP Sprocket Studio is een compacte en eenvoudig te gebruiken fotoprinter waarmee je via je smartphone foto's van 10×15 cm print. Hoe goed functioneert de printer en hoeveel kosten de prints? Een test.

De Sprocket Studio van HP is de 'grote' uitvoering van de eerder geteste draagbare HP Sprocket 200 New Edition. In plaats van kleine, zelfklevende foto's van 9 cm diagonaal print je met de Studio grotere 10×15 cm-foto's.

Hoewel de Sprocket Studio design-kenmerken gemeen heeft met de Sprocket 200 en dezelfde HP Sprocket app voor Android en iOS gebruikt, zijn er intern belangrijke verschillen tussen beide fotoprinters.

Eigenschappen

De Sprocket Studio gebruikt geen thermisch ZINK-fotopapier zoals de Sprocket 200, maar echt HP fotopapier dat bedrukt wordt door middel van het "dye sublimatie"-printprocédé waarmee traditioneel plastic, kledij en zwaardere vellen karton en papier worden bedrukt.

De polymeren die op het fotopapier worden 'gedrukt' zitten in twee gesloten, eenvoudig zelf te installeren cartridges (in één enkele houder) die je samen met tachtig vellen fotopapier bij HP koopt (#4KK83A) voor 30 euro per pak.

In de aankoopprijs van de printer is één pak inbegrepen, maar daarmee kan je slechts tien foto's printen. Bij de aankoopprijs van de printer mag je dus redelijkerwijs ook de print van minstens één volwaardig pakfotopapier met cartridge tellen.

In de printerinvoerlade passen twintig vellen fotopapier. Nadat je tachtig foto's afgedrukt hebt, dien je de cartridge-houder te vervangen want dan is de 'inkt' op.

Het glanzend fotopapier weegt 240 gr/m² en is langer dan de afgedrukte 10×15 cm-foto: de witte randen van telkens 2 mm aan de boven en onderkant verwijder je simpelweg door ze naar achter te plooien en eventueel af te scheuren. Die scheur is voorgesneden, je hoeft dus geen schaar te gebruiken om een echte, randloze 10×15 cm foto over te houden.

De foto's zijn veegvast, waterbestendig, scheurvast en gaan volgens HP tot honderd jaar mee (op voorwaarde dat ze donker opgeslagen worden).

De Sprocket Studio print aan 300 dpi en doet 61 seconden over één foto.

Printen gebeurt via de Sprocket app, die verbonden wordt via Bluetooth 5.0. De app is compatibel met Android 5.0 en met iOS 8.0 en hoger.

De Sprocket Studio verbruikt 1,8 W in ruststand, maximaal 60 W en gemiddeld 19,4 W tijdens het afdrukken. Hij werkt bij omgevingstemperaturen van 0 tot 45 °C.

De printer weegt 930 g en meet 169 x 273 x 68 mm (zonder externe voeding).

Alle specificaties van de Sprocket Studio vind je op de website van HP.

Ingebruikname

De Sprocket app vertelt je stap voor stap hoe je de printer in gebruik neemt. Het papier plaats je met de glanzende zijde naar boven in de bak die vooraan uit het printertje steekt. De printcartridge verdwijnt in een klep aan de rechterzijkant.

De zeer forse externe voeding past in een ronde voedingspoort achteraan. Let op dat de stroomkabel niet vóór de sleuf aan de achterkant hangt. Tijdens het printen dient er achteraan immers minstens 12,5 cm ruimte vrij te zijn.

De foto komt meerdere keren uit de printer. Je mag ze pas beetpakken als ze aan de voorkant volledig is uitgeworpen.

De plaatsing van de stroomaansluiting lijkt ons een klein ontwerpmankementje: ze zou beter onder de sleuf op de achterkant zitten, dan kan de stroomkabel nooit in de weg van een foto komen te zitten.

Schakel de printer in door op de knop op de linker zijkant te drukken. Schakel ook Bluetooth op je smartphone in. De app vindt de printer daarna direct. Het verbinden verloopt probleemloos.

Werking

Net zoals zijn kleine broer heeft de HP Sprocket vooraan een veelkleurige status-led. Gebruikers kunnen de kleuren via de app aanpassen. Je hebt de keuze tussen zes verschillende kleuren.

De functies die een eigen kleur kunnen krijgen zijn: inschakelen, uitschakelen, slaapstand, inactief, printen en overige fouten. Rood en wit zijn niet aanpasbaar: rood betekent dat er geen papier in de printer steekt of dat er een storing is; wit wil zeggen dat de printer nog moet geconfigureerd worden met behulp van de mobiele app.

Mogelijk vraagt de app je om een firmware-update uit te voeren. Dit duurt enkele minuten. Tijdens het updaten knippert de status-led van de Sprocket 200 in alle ondersteunde kleuren. Koppel het apparaat uiteraard niet los zolang de update niet is voltooid.

De app toont de foto's in je fotogalerij, maar kan ook verbonden worden met je foto's op Instagram, Facebook en Google. Je moet uiteraard telkens eerst inloggen op die sites en de nodige toestemming geven. Daarna kan je direct foto's van daar printen.

Je kan foto's in de Sprocket app op allerlei manieren bewerken (kwaliteit, afmetingen, oriëntatie, randen, labels, stickers) vóór je ze print. Het is verder mogelijk om contactvellen te printen met minifoto's.

Als je de optie "zichtbaar maken met AR" inschakelt, verbergt de app extra informatie in de geprinte foto's, zoals video's, kaarten, animaties en meer. Die "augmented reality"-informatie is onzichtbaar met het blote oog, maar kan je daarna op elk moment weer uitlezen met de camerafunctie van de app.

Praktijk

Vanuit slaapstand duurt het ongeveer vijf seconden om opnieuw een Bluetooth-verbinding te leggen tussen de Sprocket Studio en je smartphone.

Zenden en verwerken van de data in de printer inbegrepen, duurt het in totaal ongeveer 1 m 49 s om een foto af te drukken. Het printen op zichzelf duurt effectief 61 s zoals HP zelf aangeeft.

De printer produceert tussen de 52 en 61,5 db(A) lawaai en verbruikt rond de 29 W tijdens het printen van de gebruikte testfoto.

De optionele augmented reality-instelling die allerlei informatie in de print via een onzichtbaar watermerk verbergt (bv. datum en locatie van de foto) werkt zoals geadverteerd. De ar-info ontcijfer je met de scan-functie van de Sprocket app. De app toont dan bijvoorbeeld andere foto's van dezelfde datum of dezelfde locatie

De randloos geprinte foto's zijn merkbaar beter van kwaliteit dan bij de kleine Sprocket 200, maar de printkwaliteit hangt uiteraard sterk af van het gebruikte fotobestand.

Met het blote oog is er weinig verschil met een 10×15 foto van bij de fotograaf. Met een loep is er meer pixelatie zichtbaar dan bij een 'echte' foto.

De kleurweergave is redelijk accuraat, al heeft de printer wel de neiging om foto's met iets warmere kleuren af te drukken dan aanwezig in het fotobestand.

Met de gedeelde printwachtrij kunnen maximaal drie personen via Bluetooth en met behulp van de Sprocket app tegelijkertijd afbeeldingen verzenden naar één printer. Die foto's komen dan terecht in de wachtrij. Er moet een host met de printer verbonden zijn om de afdrukopdracht vanuit de wachtrij te starten.

Conclusie

De HP Sprocket Studio werkt gebruiksvriendelijk en produceert goede 10x15cm foto's De app werkt gebruiksvriendelijk. De mogelijkheid om AR-informatie in een foto te verbergen en via de app weer uit te lezen is ook interessant. Je betaalt echter iets meer dan 1 euro per afgedrukte foto; dat is gemiddeld bijna negen keer duurder dan wat je bij de fotograaf betaalt ... als je er nog één vindt in je buurt.

Prijs: 149 euro voor de Sprocket Studio met tien vellen fotopapier en 30 euro voor tachtig vellen fotopapier, nieuw dye sublimatie-cartridge inbegrepen

Bron: www.diskidee.be