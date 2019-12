3 star star star star star

De Toshiba Portege X30T-E-1F7 is een Windows 10-tablet met een design dat sterk doet denken aan dat van de Surface Pro van Microsoft. Maar het afkoppelbare toetsenbord van Toshiba typt comfortabeler dan dat van Microsoft en is bovendien van een extra accu voorzien.

Vorig jaar testten we de laptop-uitvoering van deze Portege (X30E-E-10D). Deze X30T is de tabletversie. Ook deze draagbare computer heeft intern achtste-generatie Intel 'Kaby Lake R'-computerchips aan boord.

Kenmerken

Het design van de Toshiba Portege X30T-E-1F7 doet sterk denken aan dat van Microsoft's Surface Pro-tablet, waarvan we pas nog de zevende generatie testten.

De Portege X30T heeft op de achterkant een vergelijkbare, traploos regelbare 'kick'-stand waarmee je hem in allerlei hellingsgraden rechtop zet.

Een belangrijk verschil is dat het afkoppelbare toetsenbord bij Toshiba steviger aanvoelt dan Microsoft's Signature Cover.

Nog een verschil is dat het Toshiba-keyboard een eigen, extra accu bevat.

Die combinatie levert erg goede autonomiecijfers op. Ook de vorig jaar geteste laptop-variant had overigens een uitstekende autonomie.

Wel is de combinatie tablet met toetsenbord bij Toshiba iets dikker (22,1 tegenover 13,1 mm) en iets zwaarder (1,4 tegenover 1,08 kg) dan bij Microsoft. Maar het Toshiba-toetsenbord typt duidelijk comfortabeler dan dat van Microsoft.

Een stylus en vele andere opties zijn apart verkrijgbaar. Daaronder ook een lichter reistoetsenbord dat van plastic in plaats van magnesium is vervaardigd.

De door ons geteste versie was voorzien van een Intel Core i7-8550U CPU met UHD Graphics 620, 16 GB RAM, 512 GB Toshiba SSD met nog 406 GB vrije ruimte en 13,3-inch Full HD aanraakscherm met Corning Gorilla Glass 4 beschermlaag.

Deze tablet doorstond verschillende MIL-STD 810G-duurzaamheidstests (temperatuur, stof, schok, gewicht etc.).

Toshiba gebruikt ook standaard USB-C poorten; zelfs de compacte voeding is van het USB-C Type.

Toshiba Client Solutions is sinds oktober vorig jaar een onderdeel van de Sharp Group. Begin april wijzigde de merknaam in Dynabook, maar deze Portege's dragen nog het Toshiba-logo. Dynabook is overigens de naam van de allereerste laptop die Toshiba in 1989 op de markt bracht.

Meer informatie over de Dynabook Toshiba Portege X30T-E-1F7 vind je op de website van Dynabook.

Prestaties

Deze 2-in-1 tablet heeft een uitstekende autonomie, zeker wanneer je de toetsenbordcover met eigen accu gebruikt. Ook de prestaties zijn goed. (We gebruiken voortaan uitsluitend nog de Futuremark PCMark 10 Bench

Toshiba Portege X30T-E-1F7 (i7-8550U, 512 GB SSD, 16 GB) Microsoft Surface Pro 7 (i5-1935G4, 256 GB SSD, 8 GB) Accu-test Futuremark PCMark 10 Office Battery benchmark (minuten) 679 630 Futuremark PCMark 10 Video Battery benchmark (minuten) 710 test kon niet worden uitgevoerd Benchmarks Futuremark PCMark 10 Score 3465 2707 Futuremark PCMark 10 Full System Drive Benchmark Score test niet uitgevoerd (benchmark nog niet beschikbaar) 983 Futuremark PCMark 10 Full System Drive Benchmark Bandwith MB/s 235,5 (getest met PCMark 8 Storage benchmark) 159 Futuremark 3DMark Professional Night Raid Score (DX12) 4361 8025 Futuremark 3DMark Professional Sky Diver (DX11 mainstream) 3417 test kon niet worden uitgevoerd

Conclusie

De Dynabook Toshiba Portege X30T-E-1F7 is een waardige concurrent van de Microsoft Surface Pro 2-in-1 Windows-tablet. Hij biedt meer bedrijfsmatige opties en de toetsenbordcover is van een betere kwaliteit en bovendien voorzien van een eigen accu die de autonomie flink verbetert.

Prijs: 1.812 euro

Bron: www.diskidee.be