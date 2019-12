3 star star star star star

We testen de zevende generatie van Microsofts Windows-tablet met apart toe te voegen verwisselbaar toetsenbord. De Surface Pro 7 heeft hetzelfde design als generatie 6, maar binnenin wijzigde er wel een en ander, zoals (eindelijk!) de toevoeging van een USB-C poort. De nieuwe Surface Pro is ook klaar voor Wi-Fi 6.

Het design van de Surface Pro is al enkele generaties hetzelfde. Uiterlijk zie je geen verschil met de eerder geteste zesde en vijfde generaties van deze premium Windows 10-tablet die pas echt tot zijn recht komt met de apart bij te kopen verwijderbare toetsenbordcover.

Prijzen starten aan 819 euro (gemiddelde straatprijs, de officiële startprijs is 899 euro) voor de versie met Intel Core i5-1035G4, Intel UHD graphics, 128 GB SSD en 8 GB RAM. De duurste versie met Intel Core i7, Intel Iris Plus graphics, 1 TB SSD en 16 GB RAM kost 2.499 euro.

Wij testten de versie met Intel Core i5-1935G4 van de tiende 'Ice Lake'-generatie, Intel Iris Plus graphics, 256 GB SK Hynix PCI-Express M.2 SSD en 8 GB LPDDR4x RAM.

Die variant kost 1.349 euro. Voeg daar de wat ons betreft onmisbare Surface Pro Signature Type Cover aan toe en je betaalt 1.529 euro. Wil je ook nog de Surface Pen? Betaal dan 1.639 euro. Goedkoop is de Surface Pro dus nog altijd niet ...

Studenten, ouders, docenten en hun gezinnen krijgen overigens tien procent korting.

Kenmerken

Het 12,3-inch PixelSense-aanraakscherm is sinds de Surface Pro 4 niet meer gewijzigd. Het heeft een pixeldichtheid van 267 ppi en een resolutie van 2736 x 1824 pixels in een 3:2 schermverhouding. Behalve een zilverkleurige versie, is er ook weer opnieuw een zwarte versie van deze tablet.

De 'kickstand' of verplaatsbare klep op de achterzijde waarmee je deze tablet rechtop zet, blijft traploos regelbaar. De 'Studio Mode' van 165 graden is bedoeld voor gebruik met de apart verkrijgbare stylus.

Die Surface pen (verkrijgbaar in zilver, zwart, lichtblauw en klaproosrood) verbind je via bluetooth met de tablet. De zevende generatie Surface Pro heeft overigens het energiezuinigere bluetooth 5.0 aan boord. De pen heeft meer dan vierduizend drukniveaus, een kantelfunctie zodat je schetsen in kan kleuren precies zoals met een grafietpotlood en een gummetje aan de andere kant om fouten uit te wissen. De pen wordt aangedreven door een verwisselbare AAA-batterij met een autonomie van ruim één jaar.

De toetsenbordcover (naar keuze verkrijgbaar in zwart, lichtblauw of klaproosrood) klikt snel en met een knikje vast op de onderkant van de tablet. Dankzij het knikje leunt het toetsenbord dicht bij het scherm aan wanneer je de kickstand uittrekt. Zo krijg je een laptopgevoel, al blijft het lastig balanceren als je de Surface Pro op deze manier echt op je knieën wil gebruiken.

Het dunne, verlichte 'chicklet'-toetsenbord van de Signature Cover typt vlot, maar de typekwaliteit steekt bleek af bij die van een 'gewoon' laptoptoetsenbord.

De zevende generatie is vijf gram zwaarder dan de zesde (775 gram). De cover voegt 310 gram toe aan het totale gewicht.

Veilig aanmelden kan met de 1080p 5MP IR-cam aan de voorzijde en Windows 10 Hello-gezichtsverificatie (encryptie met behulp van de TPM 2.0-veiligheidsprocessor).

De achterkant heeft nog een 8MP camera met automatische scherpstelling en 1080p Full HD-video. Er zijn ook twee 'far field' microfoons en 1,6W stereoluidsprekers met Dolby Audio Premium-geluidsverbetering.

De 256 GB SSD heeft vlak na de installatie nog 206 GB vrije ruimte.

De Intel AX201-communicatiechip heeft niet alleen bluetooth 5, maar is ook klaar voor 160 MHz Wi-Fi 6.

Poorten

De zevende generatie Surface Pro behoudt zijn USB 3.0 Type-A- en Surface Connect-poorten aan de rechterkant. Die laatste werkt overigens ook als laadpoort.

De mini-DisplayPort aan de zijkant van de vorige generaties heeft Microsoft eindelijk vervangen door een USB-C poort die via een adapter uiteraard ook gebruikt kan worden om een DisplayPort-scherm op aan te sluiten.

Voortaan kan je eindelijk elke USB-C type hub of adapter op de Surface Pro aansluiten en ben je niet meer afhankelijk van Microsoft's eigen USB-C adapter (99 euro) en/of Surface Dock (230 euro) met Surface Connect-aansluiting, twee videopoorten, gigabit ethernetpoort, vier USB 3.0-poorten en een audio-ingang.

Prestaties

We gebruiken voortaan uitsluitend nog de Futuremark PCMark 10 Benchmark, dus onze testresultaten zijn niet helemaal vergelijkbaar met die uit het verleden. De Surface Pro 7 presteert in elk geval binnen de verwachtingen. De gemeten autonomie met de PCMark 10 Office Battery benchmark komt trouwens volledig overeen met wat Microsoft zelf zegt over de gemiddelde haalbare autonomie, namelijk 10,5 uren.

Microsoft Pro 7 (i5-1935G4, 256 GB SSD, 8 GB) Microsoft Pro 6 (i7-8650U, 512 GB SSD, 16 GB) Accu-test Futuremark PCMark 10 Office Battery benchmark (minuten) 630 579 Futuremark PCMark 10 Video Battery benchmark (minuten) test kon niet worden uitgevoerd 710 Benchmarks Futuremark PCMark 10 Score 2707 3617 Futuremark PCMark 10 Full System Drive Benchmark Score 983 niet getest (benchmark nog niet beschikbaar) Futuremark PCMark 10 Full System Drive Benchmark Bandwith MB/s 159 360 Futuremark 3DMark Professional Night Raid Score (DX12) 8025 5693 Futuremark 3DMark Professional Sky Diver (DX11 mainstream) test kon niet worden uitgevoerd 4808

Conclusie

De Microsoft Surface Pro 7 blijft een stijlvolle, goed presterende, maar vrij dure Windows 2-in-1 tablet. De toevoeging van Wi-Fi 6 en vooral van USB-C zijn echte verbeteringen tegenover de vorige generaties.

Bron: www.diskidee.be