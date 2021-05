4 star star star star star

Een comfortabele hoofdtelefoon met ruisonderdrukking is een luxe die veel thuiswerkers en opnieuw steeds meer pendelaars niet graag laten liggen. De B&O Beoplay HX probeert te overtuigen met zijn 'look' en batterijleven.

De Beoplay HX is de nieuwste 'over-het-oor' hoofdtelefoon van Bang & Olufsen. Uitgerust met Bluetooth en ruisonderdrukking, vormt dit toestel een vervolg op de H9, met als belangrijkste verschil dat hij iets minder gewicht meedraagt. Met zijn 285 gram is het zelfs een van de lichtere hoofdtelefoons in deze klasse.

Comfort

En dat lagere gewicht voel je ook. Het toestel zit bijzonder lekker, met soepele oorschelpen die niet te snel op je hoofd gaan drukken. De schelpen zelf zijn gemaakt van aluminium, verkrijgbaar in een drietal zachte kleuren, van grijs tot bruin. De kussens zijn dan weer van zacht leer, en de band bovenaan van textiel en leer. Het geheel voelt zeer aangenaam aan, ook voor langere perioden.

We zijn bovendien gewonnen voor het uitzicht, dat we eerder klassiek en alvast klassevol zouden willen noemen. Al mag je dat misschien wel verwachten in dit segment. Met een prijskaartje van zo'n 500 euro zit dit toestel bij de duurdere 'noise cancelling' headsets in zijn genre, en voor dat het hogere middensegment mag hij er wel al wat luxueuzer uitzien en aanvoelen.

Geluid

Maar klinkt het ook zo? Eerlijk, we werden niet meteen omvergeblazen door de geluidskwaliteit. De technologie voor noise cancelling is ondertussen zo ver gekomen dat je voor een goede klank en ruisonderdrukking in verschillende standen bij meerdere toestellen terecht kunt.

De ruisonderdrukking van de HX werkt met vier digitale microfoons die het omgevingsgeluid moeten wegfilteren. Software moet bovendien zorgen voor Adaptive ANC oftewel 'active noise cancelling' die zich aanpast aan je omgeving. Dat werkt netjes, maar je mag hier geen ultieme stilte verwachten. Door zijn wat dunnere, lichtere oorschelpen zal er altijd nog wat geluid doorsijpelen.

De Beoplay HX klinkt, onafhankelijk van de ruisonderdrukking, goed maar niet spectaculair. Technisch gezien zijn alle vakjes anders wel aangevinkt. Met 40mm drivers in de oorschelpen kom je aan een frequentie van 20 tot 22.000 Hz. De HX werkt ook met Bluetooth 5.1 en de nieuwste codecs voor een goede geluidsverbinding. Wie er echt het meeste wil uithalen, kan het apparaat ook via een audiojack aan zijn muziekspeler hangen.

Het geluid is netjes gebalanceerd en zeker goed genoeg voor dagelijks gebruik, zowel voor muziek als stemgeluid (van podcasts en telefoontjes). Een toestel als dit lijkt ons dan ook vooral goed voor thuiswerk en pendelaars die in alle rust willen werken en naar muziek luisteren. Voor de muziekkenner die grote FLAC-bestanden wil afspelen en daar elke nuance in wil horen, ook op een volle trein richting Brussel, lijkt de hoofdtelefoon ons echter iets te licht.

© Bang & Olufsen

Praktisch

Tijdens onze test linkten we het toestel vlekkeloos aan onze smartphone. Wie zijn geluidsbeleving zelf verder wil instellen, kan een app downloaden voor Android en iOS. Je krijgt er bijvoorbeeld luistermodes mee als Helder, Relaxed, Warm en Energiek. Bovendien kan je daar zelf nog eigen geluidsprofielen aan toevoegen. Ook de ruisonderdrukking kan je hiermee aansturen, al staat er gewoon een knopje op het toestel zelf dat wisselt tussen actieve noise cancelling en een meer transparante modus waarmee je, we zeggen maar wat, nog auto's kan horen aankomen als je op straat wandelt.

Echt nodig om het ding aan de praat te krijgen is die app dus niet. Naast de ANC-knop kan je ook volume rechtstreeks op de koptelefoon instellen. Dat gebeurt via veegbewegingen op de oorschelp, al moeten we er meteen bijvertellen dat die lang niet altijd goed geregistreerd werden. De muziek pauzeren of telefoontjes aannemen doe je dan weer door de oorschelp met je vinger aan te tikken. Dat werkt beter, maar vereist ook wel een zekere oefening.

Tot slot moeten we het voor een toestel als dit ook zeker even over batterijleven hebben. Dat behoort namelijk bij de betere op deze markt. Met ANC ingeschakeld kan je rekenen op zo'n 35 uur speeltijd. Zonder ruisonderdrukking speelt het gadget tot veertig uur zonder hem te moeten opladen.

Conclusie

Over het algemeen is dit een zeer goede hoofdtelefoon. De Beoplay HX steekt boven het peloton uit qua draagcomfort, stijl (als dat jouw ding is) en batterijleven. De geluidskwaliteit en ANC zijn beide zeer degelijk, maar niet uitzonderlijk.

