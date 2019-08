4 star star star star star

De Xerox Phaser 6510 is een betaalbare led-kleurenprinter voor thuiswerkers of werkgroepen van twee tot zeven gebruikers. De vernieuwde Xerox EA-toner zorgt voor minder afval.

Xerox biedt een uitgebreid gamma printers voor alle segmenten van de markt. We testen daarvan de Phaser 6510, een betaalbare led-kleurenprinter voor thuiswerkers of werkgroepen van twee tot zeven gebruikers (maandelijks werkvolume van drieduizend pagina's).

Kenmerken

Deze kleurenprinter gebruikt vier toners (zwart, geel, cyaan en magenta) die eenvoudig zelf te verwisselen zijn via een klep op de voorkant boven de multifunctionele papierlade.

De printer past op een bureaublad, maar het blijft een relatief omvangrijk en zwaar apparaat.

Er zijn drie modellen: goedkopere 'N' versie die enkelzijdig print, iets duurdere 'DN'-variant die automatisch dubbelzijdig print en nog iets duurdere 'DNI'-versie met dubbelzijdig printen en wifi standaard ingebouwd (bij de twee goedkopere modellen kan men wifi toevoegen via een optionele kit).

Die drie modellen bestaan ook in een multifunctionele WorkCentre-versie.

Deze zes modellen delen dezelfde 'consumables', zoals de vernieuwde Xerox EA-toner, die kleinere tonerdeeltjes heeft, zodat ook fijne details tot 1200 x 2400 dpi geprint kunnen worden.

Deze toner produceert bovendien minder afval en smelt bij lagere temperaturen, waardoor de printer minder energie verbruikt.

In de papierlade passen 250 vellen papier met een gewicht van 60 tot 125 g/m2 (of tot 220 g/m2 via de manuele invoer) in formaten van 76 x 127 mm tot 216 x 356 mm.

Optioneel is een extra papierlade van 550 vel verkrijgbaar. WiFi Direct printing, Apple AirPrint (iOS & OS X), e-mail printen, ftp printen en mobiel printen met Google Cloud Print, Xerox Print Plugin voor Android en Mopria (Android) zijn mogelijk.

Kleurafdrukken kan men kalibreren volgens het PANTONE-procedé.

Gedetailleerde informatie over de Phaser 6510 vind je op de website van Xerox.

Ingebruikname

Om deze kleurenprinter uit de doos te halen moet je met zijn tweeën zijn.

Na het verwijderen van alle beschermmaterialen en bevestigen van kabels zet je de printer aan. Je doorloopt een korte installatieprocedure via het monochrome lcd, te beginnen met de taalkeuze, waarbij ook Nederlands van de partij is.

Na het instellen van tijd en datum en keuze van de netwerkconfiguratie start het apparaat opnieuw, print een statuspagina uit en is dan gebruiksklaar.

De hele procedure neemt niet meer dan een drietal minuten in beslag.

Software

Alle software wordt op dvd meegeleverd, maar kan ook per stuk gedownload worden van de Xerox-website.

Behalve diverse drivers gaat het om een fontbeheerprogramma, firmware-installatiesoftware en de Xerox Desktop Print Experience-software, met statusinformatie en toegang tot geavanceerde mogelijkheden zoals veilig printen, aanpassing van de kleurinstellingen, creëren van boekjes etc.

Windows 10 vindt de Phaser 6510 overigens automatisch in het netwerk en installeert de recentste Xerox-driver.

Geavanceerde instellingen en netwerkbeheer regel je in een browser met behulp van de Xerox Embedded Web Server.

Deze web ui is een van de meest verzorgde printer-ui's die we al tegenkwamen: overzichtelijk, volledig responsief en ook bruikbaar op een mobiel scherm. Wel werkt de interface alleen in het Engels.

Ondersteunde netwerkprotocollen zijn onder andere Bonjour, IPP, IPSec, LDAP, LPD, Port 9100, SMB, SMTP, SNMP, SNTP, SOAP en WSD.

Deze printer ondersteunt FIPS 140-2 beveiliging en heeft andere beveiligingsinstellingen zoals ip- en domeinfiltering, certificatenvalidatie, firmware-verificatie en de mogelijkheid om gebruikersrollen toe te wijzen en afdrukken te beschermen met een pincode.

Met de Xerox 'levenslange' garantie verleng je de initiële fabrieksgarantie van twaalf maanden met een jaar op voorwaarde dat je jaarlijks een volledige set toner in de laatste zestig dagen van de lopende garantieperiode koopt.

Paginakostprijs

De starttoner drukt vijftienhonderd pagina's in zwart en duizend in kleur. Xerox heeft voor de Phaser 6510 tonersets met een capaciteit van ongeveer duizend, 2.500 en 5.500 pagina's.

Andere onderhoudsitems zijn de afdrukmodules (drums) die voor elke kleur om de 48.000 moeten worden vervangen en de afvalcartridge die om de dertigduizend pagina's aan vervanging toe is.

Houden we rekening met al die kosten en met de toners met de hoogste capaciteit dan komen we uit op een paginakost van gemiddeld 3,75 eurocent voor zwartwitafdrukken en 43,20 eurocent voor kleurafdrukken.

Dat is zeker voor kleur aan de dure kant in vergelijking met het gemiddelde van laserprinters in dezelfde prijscategorie.

Prestaties

Onze testmethode bestaat uit drie hoofdonderdelen: kwaliteits- en snelheidstest (op basis van ISO-methodes) en punten voor de functionaliteit van het apparaat. In de uiteindelijke prestatiescore weegt de eigenschappenscore voor vijfendertig procent door, de snelheidsscore voor dertig procent en de kwaliteitsscore voor vijfendertig procent. We berekenen verder nog een prijsprestatiescore. Daarin telt de prestatiescore mee voor vijftig procent, de door ons berekende gemiddelde paginakostprijs voor zwart en kleur voor vijfendertig procent en de gemiddelde internetprijs van het apparaat voor vijftien procent.

De Xerox Phaser 6510 print gemiddeld aan 5,9 à 17,8 ppm, afhankelijk van de test. Deze printer is bijna even snel als de eerder geteste Kyocera P2235dw.

In de kwaliteitstesten scoort deze Xerox uitstekend, beter dan de meeste andere printers in dezelfde prijscategorie. De door ons berekende kwaliteitsscore is 87/100.

Conclusie

De Xerox Phaser 6510 is betaalbaar, redelijk snel en print zowel in kleur als in zwartwit aan hoge kwaliteit. Wel is de gebruikskost iets hoger dan andere vergelijkbaar geprijsde printers.

Prijs: 239 euro voor het geteste model

