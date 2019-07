3 star star star star star

De monochrome laserprinter ECOSYS P2235dw is een instapper uit het ECOSYS-printergamma van Kyocera. De aankoopprijs is laag, maar hoe zit het dan met de gebruikskost? Een test.

Met zijn ECOSYS-printers richt Kyocera zich expliciet op de bedrijvenmarkt. De P2235dw is een instapmodel in het gamma. Het is een betaalbare monochrome desktoplaserprinter met een afdrukresolutie tot 1.200 dpi en een opgegeven afdruksnelheid van 35 pagina's per minuut.

Eigenschappen

De ECOSYS P2235dw werkt via gigabit ethernet, wireless-b/g/n in de 2,4 GHz frequentie en usb 2.0. Er bestaat een verder identieke 'dn' versie zonder draadloos netwerk.

Je kan printen op gewoon papier, enveloppen, briefkaarten en labels met een papiergewicht van 65 tot 220 gr/m2 in de formaten A4, A5, A6, B5, B6 etc.

Invoer- en uitvoerlades zijn berekend op 250 vellen papier van maximaal 0,11mm dikte.

Optioneel kan je twee invoerlades onderaan toevoegen, voor een totale papiercapaciteit van 850 vellen.

WiFi Direct printing, Apple AirPrint (iOS & OS X) en mobiel printen met Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print en Mopria (Android) zijn mogelijk.

Verder heeft deze printer een ingebouwde e-mailserver.

Alles is beveiligd met de nieuwste webtechnologie, met inbegrip van een geldig beveiligingscertificaat.

Centraal beheer is mogelijk via onder andere snmp.

Deze printer ondersteunt een uitgebreide waaier aan netwerkprotocollen, zoals NetBEUI, ftp-ontvangst, LDP, IPP (ook over SSL), SMTP, SNMPv1/2/3, HTTPS, WSD, IEEE 802.1X en LLTD. Dat is vooral in een bedrijfsomgeving van belang.

Er is geen lcd-scherm, maar wel een eenvoudig bedieningspaneel rechtsboven naast de papieruitvoer met verlichte tiptoetsen.

De maximale maandelijkse werklast bedraagt 10.000 pagina's per maand, de gemiddelde maandlast is 3.333 vellen.

Alle informatie over de ECOSYS P2235dw vind je op de website van Kyocera.

Ingebruikname

Deze printer haal je dankzij een stevige plastic zak alleen uit de doos, al heb je wel wat kracht nodig want het apparaat weegt bijna veertien kg.

De toner is af-fabriek vergrendeld. Een geel papier vertelt je hoe je die ontgrendeld. Pas dan kan je de printer aanzetten.

De printer start direct met het laden van de toner in de 'developing unit'. Die procedure duurt iets meer dan tien minuten; de printer maakt daarbij vrij veel lawaai. Alle leds op het bedieningspaneel knipperen achtereenvolgend.

In de handleiding staat hierover niets, zodat het initieel lijkt alsof de printer stuk is. Maar uiteindelijk komt het goed, wordt de printer weer stil en brandt het standby-led groen.

Het zou toch handig zijn mocht Kyocera zijn gebruikers hiervoor in de documentatie of via een folder waarschuwen, want sommigen zullen denken dat ze een kapot apparaat gekocht hebben.

Software

De Kyocera-software wordt op dvd meegeleverd. Ook op de website is ze alleen downloadbaar als dvd-image (van ruim 1,3 GB), dus niet als aparte download. Dat is toch ietwat onhandig.

De drivers voor de verschillende ondersteunde besturingssystemen kan je gelukkig wel apart downloaden.

En er is uiteraard ook de web-ui van de printer (Kyocera Command Center RX), op voorwaarde dat je hem aansluit via ethernet of wifi.

Zonder inlog kan je alleen statusinformatie bekijken; na inloggen kan je alle configuratie-opties wijzigen, zodat je de pc-software eigenlijk niet nodig hebt.

Wil je de printer via usb gebruiken dan heb je de software wél nodig.

Alle documentatie en software is overigens ook in het Nederlands beschikbaar.

Windows 10 detecteert en installeert deze printer overigens automatisch (via 'Printers en scanners toevoegen').

Optioneel kan je dan de Kyocera Print Center Windows-app downloaden en installeren. Met behulp van die app kan je direct naar de printer scannen vanaf een aangesloten Windows-scanner. De app toont verder de toestand van de toner en van de papierlades.

De Kyocera Mobile Print app, die in tegenstelling tot de rest van de software en de printer zelf niet in het Nederlands werkt, directe links tot cloudopslag van Box, Dropbox, OneDrive, Evernote en Google Drive.

Paginakostprijs

De printer wordt met een starttoner van duizend pagina's geleverd. Vervangtoners hebben een capaciteit van drieduizend pagina's. Voor het berekenen van de paginakostprijs hielden we alleen rekening met de kosten van een nieuwe tonercartridge, drum, developer, fuser (drie onderdelen die maar om de 100.000 afdrukken vervangen dienen te worden) en de normale aankoopprijs van de printer.

We komen uit op een paginakost van 2,42 eurocent in zwart. Dat is een erg bescheiden paginakost, vergelijkbaar met de monochrome afdrukken van de eerder geteste OKI C332dw en een stuk lager dan die van andere goedkope monolasers die we eerder testten zoals de Brother HL-L2350DW of HP LaserJet Pro M15w.

Prestaties

Onze testmethode bestaat uit drie hoofdonderdelen: kwaliteits- en snelheidstest (op basis van ISO-methodes) en punten voor de functionaliteit van het apparaat. In de uiteindelijke prestatiescore weegt de eigenschappenscore voor vijfendertig procent door, de snelheidsscore voor dertig procent en de kwaliteitsscore voor vijfendertig procent. We berekenen verder nog een prijsprestatiescore. Daarin telt de prestatiescore mee voor vijftig procent, de door ons berekende gemiddelde paginakostprijs voor zwart en kleur voor vijfendertig procent en de gemiddelde internetprijs van het apparaat voor vijftien procent.

De gemeten printsnelheid is erg goed, met een gemiddelde van 6,9 à 20,9 ppm, afhankelijk van het testmateriaal.

De kwaliteitsscore is eerder gemiddeld. De tekstafdrukken zijn gestoken zwart, maar de resolutie en detail van grafieken en foto's konden beter, al is het in de praktijk goed bruikbaar.

De door ons berekende kwaliteitsscore is 64/100.

Conclusie

De Kyocera ECOSYS P2235dw is een betaalbaar, snel werkpaard met een lage gebruikskost voor wie veel monochrome prints produceert met een behoorlijke afdrukkwaliteit.

Prijs: 230 euro voor het geteste model

