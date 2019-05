4 star star star star star

De Bose QuietControl 30 Acoustic Noise Cancelling headphones zijn Bluetooth-oordoppen met regelbare lawaai-onderdrukking of anc. We hebben deze oortjes getest.

De Bose QuietControl 30 Acoustic Noise Cancelling oordoppen zijn de draadloze pendant van de in het verleden geteste Bose QC 20 in-ear headset.

Kenmerken

Het design van de Bose QuietControl 30 wireless headphones lijkt sterk op dat van de eerder geteste Plantronics Voyager 6200 UC oordoppen, met een vergelijkbare flexibele nekband waaruit de oortjes, bevestigd aan aan dunne flexibele kabels, vertrekken.

De nekband van de QC30 klemt overigens iets sterker dan die van de Voyager 6200 UC, maar dat heeft natuurlijk ook te maken met hoe dik de nek van de drager is.

Het is een kwestie van persoonlijke smaak of je deze draagwijze comfortabel vindt. Een nekband is wat ons betreft in elk geval tijdens bijvoorbeeld het wandelen of lopen comfortabeler en vooral stabieler dan een klassieke hoofdband of oorhaken die vastgemaakt zijn aan de doppen.

Dankzij de beugel kan je de doppen wanneer nodig gewoon uit je oren trekken en naar beneden laten hangen.

De beugel blijft rond je nek. Zo is de headset snel bruikbaar bij een telefoongesprek of wanneer je iets wil beluisteren.

De Bose QC30 weegt net geen 64 gram en is dus iets zwaarder dan de Plantronics Voyager 6200 UC. In de praktijk is het verschil niet erg groot en vergeet je snel dat je deze headphones rond je nek draagt.

Bose levert verwisselbare oordoppen in drie maten mee, die dankzij zachte, kleine, flexibele haakjes comfortabel in de oorschelp passen. Het ontwerp van deze zogenaamde QC-tips is iets beter uitgekiend dan bij de headset van Plantronics, waardoor de Bose-oordoppen omgevingsgeluid ook op passieve wijze redelijk goed dempen, in elk geval iets beter dan de Voyager 6200 UC dit doet.

Je koppelt de QC30 tegelijk aan acht apparaten. Aansluiten kan met twee apparaten tegelijk.

De bluetooth-verbinding werkt stabiel tot maximaal tien meter. Alleen de standaard bluetooth-codecs aac en sbc zijn ondersteund; de hifi-codecs aptx (aanwezig bij de Plantronics-headset) of ldac (meestal een extra bij Sony-headsets) ontbreken.

De stroom- en connectieknop zit op de nekbeugel. De multifunctionele bedieningsmodule met drie knoppen vind je in het midden van de kabel van de rechteroordop. Je regelt er het volume mee, spoelt nummers door, handelt gesprekken af, activeert de spraakassistent van je smartphone en regelt er de automatische lawaai-onderdrukking of anc mee.

De accu houdt het tot tien uur uit op een volle lading en is op drie uur tijd volledig opgeladen. Vijftien minuten laden resulteert in een uur luistertijd.

Gedetailleerde informatie over de Bose QuietControl 30 wireless headphones vind je op de website van het bedrijf.

Praktijk

De QC30-anc heeft twaalf standen, van helemaal uit tot volledig aan. Je regelt dit via een knop, of met behulp van de gebruiksvriendelijke Bose Connect app voor Android en iOS.

De actieve lawaai-onderdrukking kan je op deze manier bijna traploos regelen, afhankelijk van hoeveel omgevingslawaai je probeert te onderdrukken. De Plantronics-headset heeft in tegenstelling alleen een "aan" of "uit" stand voor de anc.

De QC30-anc slaagt er op de sterkste instelling in om bromgeluiden van bijvoorbeeld een vliegtuigmotor grotendeels, maar net niet volledig uit te schakelen, zonder dat dit een sterk merkbare invloed heeft op de geluidskwaliteit. We beoordelen de actieve lawaai-onderdrukking als goed.

De geluidskwaliteit is behoorlijk goed, al benadrukt de QC30 wel bassen en middentonen, wat resulteert in een warm, maar niet altijd even gedefinieerd geluid.

Bezit je twee draadloze Bose-koptelefoons dan kan je muziek delen door beide aan te sluiten op dezelfde smartphone. Het delen configureer je via de Bose Connect-app.

Conclusie

De Bose QuietControl 30 Acoustic Noise Cancelling oordoppen blinken uit op het gebied van actieve lawaai-onderdrukking. De audiokwaliteit en het draagcomfort zijn oké, zeker voldoende goed voor het typische gebruiksscenario waarvoor deze doppen bedoeld zijn, namelijk tijdens verplaatsingen en buitenactiviteiten.

Internetprijs: 265 euro

Bron: www.diskidee.be