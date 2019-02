Review: stereo UC-oortjes met hifi-geluid

Headsets die je over de oren draagt dempen het omgevingsgeluid beter dan headsets met oordopjes, zeker in drukke kantoren.

Vooral jeugdige gebruikers geven blijkbaar toch de voorkeur aan oordopjes. De Plantronics Voyager 6200 UC combineert oordopjes met een stevige, flexibele nekbeugel die bekleed is met zacht aanvoelende kunststof.

De beugel heeft een hoog draagcomfort, bevat vier omnidirectionele microfoons met digitale geluidsonderdrukking en alle bedieningsknoppen.

Ook aanwezig is een trilmechanisme voor binnenkomende oproepen. Dankzij de beugel kan je de doppen wanneer nodig gewoon uit je oren trekken en naar beneden laten hangen.

De beugel blijft rond je nek. Zo is de headset snel bruikbaar bij een telefoongesprek of wanneer je iets wil beluisteren.

Kenmerken

De Plantronics Voyager 6200 UC weegt maar 56 gram, zodat je al snel vergeet dat je hem draagt.

De doppen passen dankzij zachte, kleine, flexibele haakjes comfortabel in de oorschelp. Je kan de doppen vervangen door meegeleverde kleinere of grotere formaten.

De meegeleverde piepkleine usb-dongle (reeds gepaired) ondersteunt net zoals de headset zelf het Bluetooth HFP 1.6 breedband HD-spraak profiel voor telefonie. Standaard is dit wel uitgeschakeld om de accu te sparen.

Deze stereoheadset ondersteunt verder de verbeterde APTx muziek-codec voor Bluetooth-streaming hifi-geluid.

Je koppelt de Voyager 6200 uc tegelijk aan acht apparaten. Aansluiten kan met twee apparaten tegelijk.

De Klasse 1 Bluetooth-radio heeft een maximaal bereik van dertig meter, maar standaard is de 'extended range' uitgeschakeld om de accu te sparen.

Allerlei digitale beschermingsmechanismen garanderen dat je geen gehoorbeschadiging oploopt door onverwacht harde geluiden.

Een ander handig trucje is het (uitschakelbare) mute-alarm: dat waarschuwt je op fluistertoon wanneer je praat terwijl de mute-knop ingeschakeld is.

Druk je twee seconden lang op de beltoets dan schakel je de stembediening van het verbonden apparaat in. Cortana, Google Now en Siri worden zo ondersteund.

De accu gaat negen uur mee tijdens gesprekken en zestien uur tijdens het beluisteren van muziek.

Deze headset is gecertificeerd voor unified communications (uc)-toepassingen van Microsoft (Skype for Business; Teams), Cisco (Jabber) en vele andere.

Praktijk

De autonomie is lang genoeg om een normale werkdag mee door te komen. Opladen kan direct via de beugel en een usb-kabel, maar Plantronics levert daarnaast een klein usb-laadstation mee.

Met behulp van de Plantronics Hub App voor desktop, iOS en Android wijzig je instellingen zoals de soort en de taal van de gesproken statusboodschappen (helaas geen Nederlands), soort en volume van beltonen en trillingen of de duur dat 'active noise cancellation' (anc) actief is vóór dit tijdens lange pauzes automatisch uitgeschakeld wordt om de accu te sparen.

Je regelt hier tevens of de headset aanwezigheidsinformatie ('presence') mag doorgeven aan Microsoft Lync en Skype.

Updaten van de Hub-software zelf vergt helaas dat je de pc herstart. Doe je dit niet dan werken de firmware-updates niet correct. Bedrijven kunnen meerdere van deze headsets beheren via de (betalende) Plantronics Manager Pro-suite.

De geluidskwaliteit is uitstekend, zowel tijdens telefonie als bij het beluisteren van muziek.

De actieve onderdrukking van lawaai werkt goed in een kantooromgeving, maar minder goed buiten in een drukke straat of in een voertuig. Het blokkeert lage frequenties goed (bijvoorbeeld motorlawaai), maar minder goed midden en hoge frequenties (bijvoorbeeld jengelende kinderen).

Conclusie

Deze professionele variant van de eerder geteste Plantronics BackBeat Go 410 is bijna dubbel zo duur, maar biedt dan ook veel extra's, zoals een hoger draagcomfort, compatibiliteit met bedrijfstoepassingen, uitgebreide gehoorbescherming en ondersteuning voor hifi-geluid. Het is een van de betere Bluetooth-oordoppen die er momenteel op de markt zijn.

Prijs: 280 euro

