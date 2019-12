4 star star star star star

Met de Poly (Plantronics) Elara 60 Series maak je een echte kantoortelefoon van je smartphone en Voyager en Backwire headsets. Integratie met Microsoft Cortana en Teams is voorzien. Wij testten hoe goed dit desktop-station voor headsets en smartphones functioneert

Met de Poly Elara 60 combineer je headsets, speakerphones en optionele handsets met je smartphone. Dit desktop-communicatiestation laadt bovendien je Android of iOS-smartphone automatisch op terwijl je praat, al dan niet draadloos. Behalve een stroomkabel (en eventueel een usb-laadkabel) heb je verder geen draden nodig om deze bedrijfs-'telefoon' te gebruiken.

Kenmerken

De Poly (Plantronics) Elara 60 ziet eruit als een compacte desktoptelefoon, compleet met luidspreker, omnidirectionele microfoon, 2,8-inch IPS LCD-scherm (resolutie: 240 x 320 pixels) en numeriek toetsenbord.

Extra's zijn een geïntegreerd opberg- en laadvlak voor een Poly Voyager-headset (bovenaan) en een opbergplaat om je smartphone op neer te leggen en te laden (rechts).

Je sluit de Elara 60 aan op een stopcontact en dan is deze "telefoon" direct gebruiksklaar, zonder extra snoeren. De telefoniefuncties verlopen immers via je smartphone, die je via Bluetooth 4.2 draadloos aan het desktop-station koppelt, dit tot op negen meter afstand.

Het geïntegreerde telefonietoetsenbord heeft een aparte knop waarmee je de Microsoft Teams-app op je smartphone start. Audio, video, chatten of webconferenties worden dan omgeleid via de Elara 60. Via deze knop kan je ook Microsoft Cortana starten.

De configuratie kan via het menu van de Elara 60 zelf, dat je bedient met drie multifunctionele knoppen vlak onder het scherm. Of je gebruikt de gratis Poly Elara-app voor Android of iOS.

Binnen bedrijven kan het IT-beheer meerdere Poly-apparaten zoals de Elara 60 centraal beheren en updaten via de Plantronics Manager Pro-clouddienst die apart wordt verkocht.

De Elara 60 is apart verkrijgbaar of gebundeld met Voyager Focus UC- of Voyager 5200-headsets. Het opberg- annex laadvlak voor beide headsets verschilt; zorg er dus voor dat je de juiste versie van de Elara 60 bestelt als je al één van deze Poly-headsets gebruikt.

Ons testexemplaar werd geleverd met de Voyager Focus UC headset, die we eerder testten. We verwijzen je naar die review voor alle details over de werking en kwaliteit van deze over-het-oor headset.

De speakerphone heeft een luidsprekergevoeligheid van 81,5 dBSPL en een omnidirectionele microfoongevoeligheid van -16dBV.

Behalve cijfers en een MS Team/Cortona-knop heeft het toetsenbord aparte toetsen voor volumeregeling, beantwoorden, beëindigen en stilzetten van gesprekken en multimediaknoppen voor muziekbediening (spelen, pauzeren, volgend nummer). Je kan de Elara 60 immers ook gebruiken om muziek van je smartphone te spelen, naar keuze via de speakerphone of de verbonden headset. Het display toont daarbij informatie over de afgespeelde nummers.

Alle informatie over de Elara 60 vind je op de website van Poly.

Installatie

De Elara 60 is snel gebruiksklaar. Koppel het apparaat aan een stopcontact, paar je smartphone, installeer de app en update eventueel de firmware. Je kan je smartphone apart of tegelijk paren met de headset, zodat je die ook kan gebruiken op langere afstand van de desktop-set. Datum en tijd worden automatisch gesynchroniseerd met je smartphone als je de Poly Elara-app gebruikt.

Praktijk

Als je al een Voyager-headset hebt is dit een interessante aanvulling, alleen al omwille van het geïntegreerde laadstation, waarin je de headset netjes kan opbergen. Het laden van de headset gaat snel.

Ook als complete desktopoplossing voor telefonie is de Elara 60 een interessant product, toch voor wie vaak belt, chat of werkt in Microsoft Teams. (Teams-statusboodschappen verschijnen ook op het display). De ingebouwde speakerphone heeft een goede geluidskwaliteit en uiteraard kan je ook altijd de nog betere Voyager-headset gebruiken.

Is je smartphone voorzien van draadloos laden dan kan je hem netjes opbergen op het laadvlak, terwijl er maar één stroomkabel achter uit de Elara 60 vertrekt. Let wel op met hoesjes: gebruikers rapporteren dat het draadloos laden niet werkt met dikkere hoesjes zoals die van Otterbox.

Laden via usb-kabel werkt uiteraard ook, maar dan is er een extra usb-kabel nodig die achteraan uit de Elara 60 vertrekt (en die overigens niet wordt meegeleverd).

Het laadvlak zet je met behulp van een kliksysteem traploos tot bijna negentig graden rechtop. Via de rode hendel aan de rechterkant regel je het hellingsvlak. De steun aan de onderkant zorgt ervoor dat je smartphone er niet vanaf glijdt. Op die manier bedien je je smartphone zonder hem in je hand te houden en is het scherm eenvoudiger te zien terwijl je bijvoorbeeld computerwerk verricht.

De bediening van het menu via de menuknoppen of de app werkt intuïtief, al is Nederlands in het menu niet van de partij.

Een gemiste kans is wel dat je met de Elara 60 niet de telefooncontacten op de verbonden smartphone kan selecteren. Dat beperkt het nut van het geïntegreerde keypad nogal, want ik denk niet dat er nog veel gebruikers zijn die de telefoonnummers van hun contacten uit het hoofd kennen. Gesprekken initieer je dus in de praktijk meestal via de verbonden smartphone. De Elara 60 geeft dan wel op zijn scherm de naam van de gebelde (of bellende) persoon weer.

Conclusie

De Poly Elara 60 creëert een desktoptelefoon van je smartphone. Je kan ermee bellen via speakerphone, headset of optionele handset en het station werkt ook met Microsoft Teams en met Cortana. De geluidskwaliteit en ergonomie zijn goed, maar de prijs is aan de hoge kant.

Prijs: 510,95 euro zonder headset en 644,95 of 810,95 euro met respectievelijk Voyager 5200 en Focus UC headset. Dit zijn de officiële prijzen; de straatprijzen liggen lager.

Bron: www.diskidee.be