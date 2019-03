Review: headset met actieve lawaaionderdrukking

De Jabra Evolve 75 is de grotere broer van de eerder geteste Evolve 65. Ze biedt alle functies van de Evolve 65, aangevuld met actieve lawaaionderdrukking (ANC).

Ook heeft de Evolve 75 iets grotere oordoppen die tevens een beetje dikker zijn en daarom nog iets beter passief isoleren.

De passieve geluidsisolatie vult de actieve lawaaionderdrukking aan, die je immers in software of via een druk op een knop kan uitschakelen. Op die manier kan je je omgeving beluisteren, of spaar je de accu wanneer er weinig omgevingslawaai is.

Active noise cancelling

Je omgeving beluisteren kan ook tijdens het gebruik van de ANC-functie. Gewoon op de Listen-in knop drukken volstaat.

Dan hoor je je omgeving zonder dat je de headset moet afzetten. Gesprekken en muziek worden stilgezet maar niet gepauzeerd wanneer je op de Listen-in knop op de linkeroorschelp drukt.

Deze headset werkt draadloos via Bluetooth 4.0 tot op een afstand van maximaal dertig meter.

Je kan tegelijk twee apparaten draadloos verbinden, bijvoorbeeld een smartphone en een computer. Daarnaast kunnen tot acht vertrouwde apparaten draadloos gekoppeld worden.

Een kleine reeds gekoppelde usb-adapter wordt meegeleverd.

Daarnaast is ook de meegeleverde 170 cm lange oranje usb-kabel kabel als audiobron bruikbaar.

Andere functies

De multifunctionele toets, volumetoetsen en de bezigheids-led zitten op de rechteroorschelp.

Daar bevindt zich ook de microfoonbeugel. Die klikt magnetisch vast in de hoofdband wanneer je naar muziek luistert. De mute-functie wordt dan automatisch geactiveerd zonder dat je op een bijkomende knop hoeft te drukken.

Daarnaast is er ook nog een mute-toets die je tijdens gesprekken kan activeren. Die doet dubbel dienst als activatietoets voor Siri, Cortana en Google Now wanneer je niet aan het bellen bent.

De Evolve 75 ondersteunt alleen de SBC Bluetooth-codec, dus net zoals voor de Evolve 65 geldt dat je de beste audiokwaliteit alleen via de meegeleverde usb-kabel verkrijgt.

De Evolve 75 is in tegenstelling tot zijn kleine broer alleen in stereo-uitvoering verkrijgbaar, al dan niet in combinatie met een usb-laadstand en al dan niet in een officieel gecertificeerde UC-variant voor onder andere Lync/Skype for Business, Avaya, Cisco, Alcatel Lucent en Astra.

Een stoffen draagtas wordt meegeleverd.

Bescherming tegen piekgeluiden, gemiddelde dagelijkse blootstelling aan geluidsdruk of Australische G.616 akoestische beveiliging stelt men in via Jabra Direct. Standaard is de piekgeluidenbescherming geactiveerd.

De vast gemonteerde accu laadt in drie uur tijd op voor een draadloze spraakautonomie van vijftien uur, luisterautonomie tot dertig uur en standby-tijd van maximaal vijftien dagen.

Conclusie

Draagcomfort, bereik en geluidskwaliteit van de Jabra Evolve 75 zijn uitstekend. De actieve geluidsonderdrukking werkt goed in een kantooromgeving. De draadloze standby-verbinding met twee Bluetooth-apparaten werkt perfect: de headset koppelt zich automatisch aan en af al naargelang het verbonden apparaat in de buurt van de headset komt. Een audio-boodschap houdt je hiervan op de hoogte.

Prijs: vanaf 200 euro

Bron: www.diskidee.be