We zoeken uit hoeveel sneller NVME tegenover SATA is aan de hand van twee identieke sata-3 ssd's van Kingston, eentje in een m.2- en de andere in een 2,5"-verpakking. Maakt de vorm een verschil in prestaties? En hoeveel trager is een sata-ssd in reële benchmarks in vergelijking met een pci express-exemplaar?

De Kingston UV500 is een sata-3 ssd met een opgegeven leessnelheid tot 520 MB/s en schrijfsnelheid tot 500 MB/s die in drie vormen verkrijgbaar is:

- klassieke 2,5-inch schijf

- msata-insteekkaart

- m.2-insteekkaart

Ze is verkrijgbaar in capaciteiten van 120, 240 en 480 GB voor msata. De m.2-variant bestaat daarnaast in 960 GB. De 2,5"-vorm is er verder in een 1,92 TB-uitvoering.

Kenmerken

Alle versies gebruiken dezelfde Marvell 88SS1074 ssd-controller en hetzelfde type 3d-nand flash-geheugen.

De UV500 is in hardware versleutelbaar met een aes-256 sleutel en compatibel met de TCG OPAL 2.0-beveiligingsstandaard.

Dat en andere zaken configureer je met behulp van Kingston SSD Manager Windows-software.

De 2,5-inch uitvoering is voor een meerprijs van ongeveer twaalf euro verkrijgbaar met een inbouwkit voor een desktopcomputer. De kit bevat montagemateriaal, kabels, een externe usb-'enclosure' en een licentiecode voor Acronis True Image HD-kloonsoftware.

Kingston geeft vijf jaar garantie of garandeert een levensduur van 100 tbw per 240 GB.

Prestatieverschillen

Maakt de vorm een verschil inzake prestaties en hoe groot is het verschil is met een gemiddelde pci express nvme-ssd?

De m.2-vorm bleek in sommige benchmarks ietsjes sneller te presteren dan de 2,5-inch-variant, vooral dan bij multimediataken. Omgekeerd presteert de 2,5"-versie lichtjes beter tijdens benchmarks die kantoor- en kopieertaken simuleren. De verschillen tussen beide vormen zijn echter insignificant.

Wat betreft het verschil tussen de sata- en de nvme-ssd's: nemen we het gemiddelde van alle benchmarkresultaten dan is de Kingston UV500 ongeveer 38 procent trager dan de eerder geteste super presterende Samsung 970 EVO. Ze is gerekend per beschikbare gigabyte opslagruimte echter wel stukken goedkoper.

Het prestatieverschil tussen budget-nvme ssd's en de UV500 is kleiner: budget-nvme's zijn ongeveer twintig procent sneller, maar ze zijn wel duurder.

Uiteraard is het snelheidsverschil in specifieke toepassingen betekenisvoller. Voor doorsnee kopieer- en kantooroperaties blijkt het verschil tussen een sata- en nvme-ssd verwaarloosbaar te zijn.

Kijken we naar multimediatoepassingen, bijvoorbeeld videobewerking, dan zijn nvme-ssd's, zelfs de budgetexemplaren zoals de eerder geteste Kingston ssdNOW A1000, wel veel sneller, tot bijna zes keer sneller in bepaalde taken voor wat de Samsung 970 EVO betreft. Ook de budget-nvme's presteren in de multimediatesten soms tot twee keer beter dan de UV500.

Merk Kingston Kingston Kingston Product ssdNOW UV500 M.2 SATA 3 SSD 480GB ssdNOW UV500 2,5" SATA 3 SSD 480GB ssdNOW A1000 960GB Modelnummer SUV500M8/480G SUV500/480G SA1000M8/960G Berekende prijs incl. btw per bruikbare gigabyte € 0,12 € 0,12 € 0,26 Garantieperiode 60 maanden 60 maanden 60 maanden TBW volgens JEDEC-standaard JESD218/9A (TeraBytes Written) 200 200 450 Geteste firmwareversie 003056RA 003056RA E8FK11.L Geteste capaciteit 480 GB 480 GB 960 GB Capaciteit na ntfs-formatteren 479,92 479,92 894,2 GB Andere opslagcapaciteiten voor zelfde product 120GB/240GB/960GB (2,5" en m.2 alleen)/1,92TB (2,5" alleen) 120GB/240GB/960GB (2,5" en m.2 alleen)/1,92TB (2,5" alleen) 240GB/480GB Interface SATA rev. 3.0 (6Gb/s) M.2 2280 SATA rev. 3.0 (6Gb/s) ATA NVMe 1.2 M.2 2280 PCIe Gen 3.0 x2 Controller chip Marvell 88SS1074 Marvell 88SS1074 Phison E8 Type flash-geheugen 64-layer 3D NAND Flash 64-layer 3D NAND Flash Toshiba 3-bit 3D NAND TLC Opgegeven sequentiële leessnelheid 520 MB/s 520 MB/s 1500 MB/s Opgegeven sequentiële schrijfsnelheid 500 MB/s 500 MB/s 1000 MB/s Opgegeven 4K (QD32) random leessnelheid 79000 iops 79000 iops 120000 iops Opgegeven 4K (QD32) random schrijfsnelheid 35000 iops 35000 iops 100000 iops Full disk encryption? ja ja nee Futuremark PCMark Storage Benchmark 2.0 Score 4972 4944 5050 Parkdale seq. schrijfsnelheid (1GB file, 1MB block size) 443 MB/s 415 MB/s 1000,1 MB/s Parkdale seq. leessnelheid (1GB file, 1MB block size) 458,9 MB/s 454,1 MB/s 1046,7 MB/s Intel NASPT gemiddelde gewogen multimedia snelheid 640,2 MB/s 597,2 MB/s 740,4 MB/s Intel NASPT gemiddelde gewogen kantoor snelheid 16,2 MB/s 18,5 MB/s 23,9 MB/s Intel NASPT gemiddelde gewogen kopieer snelheid 424,1 MB/s 435,8 MB/s 430,5 MB/s

Conclusie

Het hangt duidelijk van de toepassing af of en hoeveel voordeel je doet met een duurdere nvme-ssd tegenover een goedkopere sata-ssd. Echt significante verschillen zien we maar met de veel duurdere top-ssd's van Samsung en WD en dan nog vooral bij multimediataken. De budget-nvme's bieden volgens ons onvoldoende snelheidsvoordeel in verhouding tot hun duurder prijskaartje. Daarom is de UV500 een intelligente keuze, zowel voor gebruikers die op de centen letten als gebruikers met een pc of laptop zonder m.2 of met een m.2-sleuf die wel sata maar geen nvme ondersteunt.

Prijs: 70 euro voor de 480 GB variant

Bron: www.diskidee.be