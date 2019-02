Review: Samsung EVO ssd met vijf jaar garantie

Samsung maakt alle onderdelen van 970 EVO NVMe M.2 V-NAND SSD zelf, zowel de controller, de firmware als de geheugenchips.

Volgens Samsung zijn de eigen verticaal opgebouwde v-nand flashgeheugenchips tweemaal betrouwbaarder dan de platte 'planar' chips van sommige concurrenten.

De hogere celdichtheid maakt een grotere capaciteit mogelijk in dezelfde ruimte, zonder dat er interferentie optreedt tussen de geheugencellen. De SSD EVO 970 komt dan ook met vijf jaar beperkte garantie.

Kenmerken

Het totaal aantal geschreven terabytes of 'terabytes bytes written' (tbw) bepaalt de effectieve duur van de garantie. Dat hangt dan weer af van de capaciteit.

De 970 EVO bestaat in capaciteiten van 250 en 500 GB en 1 en 2 TB. Die laatste versie is net zoals alle andere varianten slechts aan één kant met flash-chips bezet.

Dat is mogelijk dankzij Samsung's nieuwste generatie V-NAND chips met een capaciteit van 512Gb.

De tbw ligt vijftig procent hoger dan bij de vorige EVO-generatie en stijgt logischerwijze met de opslagcapaciteit: 150 tbw voor de 250 GB ssd, 600 tbw voor het model van 1 TB, 1.200 tbw voor het model van 2 TB en 300 tbw voor het door ons geteste model van 500 GB.

Volgens Samsung is deze generatie tot 32 procent sneller dan de vorige. De snelheden hangen eveneens af van de capaciteit en variëren van 300 MB/s schrijfsnelheid voor de 250 GB variant tot 1.250 MB/s schrijfsnelheid voor de 2 TB variant.

De geteste 500 GB-versie heeft volgens Samsung een sequentiële schrijfsnelheid van 600 MB/s.

Deze ssd's hebben echter een geheugenbuffer van 512 MB Samsung ddr4 sdram die in combinatie met de 'Intelligent TurboWrite'-buffer nog hogere snelheden mogelijk maakt.

Software

Hoeveel terabytes er al geschreven zijn, kan je zelf controleren met behulp van Samsung Magician software voor Windows.

Met deze app kan je verder de firmware updaten (tijdens de test voerden we probleemloos één firmware-update uit), de werking van de ssd testen, de reserveruimte uitbreiden voor een langere levensduur (zgn. 'overprovisioning', standaard op tien procent ingesteld), de ssd veilig wissen en de hardware-encryptie configureren.

Met Samsung Data Migration Software kloon je data van een bestaande schijf naar een nieuwe. Je vindt deze (niet-Nederlandstalige) tools op de Samsung-website.

EVO versus PRO versus PLUS

De EVO-modellen zijn bedoeld voor desktop- en laptop-computers. Daarnaast zijn er duurdere PRO-uitvoeringen, alleen in 512 GB en 1 TB varianten, voor gebruik in werkstations en servers.

Beide modellen gebruiken dezelfde controller, maar de PRO heeft een dubbel zo omvangrijke ddr4 sdram-buffer.

De PRO presteert niet noodzakelijk sneller dan de EVO: dit hangt af van de soort toepassing. Bij langer durende schrijfoperaties (typisch in servers) presteert de PRO beter dan de EVO. Maar gezien het prijsverschil is er voor de meerderheid van de gebruikers geen reden om de PRO boven de EVO te verkiezen.

Nieuw is de EVO PLUS, beschikbaar in 250 GB-, 500 GB- en 1 TB-versies en vanaf april ook in 2 TB versies. Die bereikt volgens Samsung sequentiële lees-/schrijfsnelheden tot 3.500/3.300 MB/s, wat tot 53% sneller is dan de 970 EVO. Maar dat hebben we dus nog niet kunnen testen.

Prestaties

De Samsung 970 EVO NVMe M.2 V-NAND SSD 500 GB presteert zeer goed, heeft een lange levensduur en komt met een goede software-ondersteuning.

Merk Samsung Kingston SanDisk Western Digital Product 970 EVO NVMe M.2 V-NAND SSD 500GB ssdNOW A1000 960GB Extreme Pro M.2 NVMe 3D SSD 1 TB WD Black High-performance NVMe SSD 1TB (2018) Modelnummer MZ-V7E500BW SA1000M8/960G SDSSDXPM2-1T00-G25 WDS100T2X0C Berekende prijs incl.btw per bruikbare gigabyte € 0,29 € 0,26 € 0,34 € 0,34 Garantieperiode 60 maanden 60 maanden 60 maanden 60 maanden TBW volgens JEDEC-standaard JESD218/9A (TeraBytes Written) 300 450 600 600 Geteste firmwareversie 2B2QEXE7 E8FK11.L 101020WD 101020WD Geteste capaciteit 500 GB 960 GB 1 TB 1 TB Capaciteit na ntfs-formatteren 467,1 GB 894,2 GB 931 GB 931 GB Andere opslagcapaciteiten voor zelfde product 250GB/1TB/2TB 240GB/480GB 500GB 250GB/500GB Interface NVMe 1.3 M.2 2280 PCIe Gen 3.0 x4 NVMe 1.2 M.2 2280 PCIe Gen 3.0 x2 NVMe 1.3 M.2 2280 PCIe Gen 3.0 x4 NVMe 1.3 M.2 2280 PCIe Gen 3.0 x4 Controller chip Samsung Phoenix Phison E8 Western Digital in-house Western Digital in-house Type flash-geheugen Samsung 64-layer 3-bit 3D V-NAND MLC Toshiba 3-bit 3D NAND TLC SanDisk 64-layer 3-bit 3D TLC SanDisk 64-layer 3-bit 3D TLC Opgegeven sequentiële leessnelheid 3500 MB/s 1500 MB/s 3400 MB/s 3400 MB/s Opgegeven sequentiële schrijfsnelheid 2500 MB/s 1000 MB/s 2800 MB/s 2800 MB/s Opgegeven 4K (QD32) random leessnelheid 370000 iops 120000 iops 500000 iops 500000 iops Opgegeven 4K (QD32) random schrijfsnelheid 450000 iops 100000 iops 400000 iops 400000 iops Full disk encryption? ja, aes-256 nee nee nee Futuremark PCMark Storage Benchmark 2.0 Score 5081 5050 5080 5080 Parkdale seq. schrijfsnelheid (1GB file, 1MB block size) 2200 MB/s 1000,1 MB/s 2500 MB/s 2500 MB/s Parkdale seq. leessnelheid (1GB file, 1MB block size) 2500 MB/s 1046,7 MB/s 2200 MB/s 2200 MB/s Parkdale random QD32 write (250MB file / 64 KB block Win default) 28543,2 iops 23948,5 iops 29703,2 iops 29703,2 iops Parkdale random QD32 read (250MB file / 64 KB block Win default) 9933,2 iops 8873,8 iops 10236,5 iops 10236,5 iops Intel NASPT gemiddelde gewogen multimedia snelheid 1082,3 MB/s 740,4 MB/s 938,3 MB/s 938,3 MB/s Intel NASPT gemiddelde gewogen kantoor snelheid 27,9 MB/s 23,9 MB/s 28,5 MB/s 28,5 MB/s Intel NASPT gemiddelde gewogen kopieer snelheid 533,1 MB/s 430,5 MB/s 461,1 MB/s 461,1 MB/s

Conclusie

De Samsung 970 EVO NVMe M.2 V-NAND SSD is een van de betere PCI Express NVMe SSD's die je momenteel kan kopen.

Prijs: start aan 116,99 euro; ca. 141 euro voor de geteste 500 GB variant

Bron: www.diskidee.be