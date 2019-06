3 star star star star star

De Brother HL-L2350DW laserprinter is de nieuwste uitvoering van één van de meest verkochte monolaserprinters. Wat is er vernieuwd?

Zelf gebruiken we al jarenlang probleemloos de voorganger van deze goedkope monolaserprinter, de HL-L2340DW. De type-aanduiding ging na al die jaren met een tientje omhoog en ook uiterlijk is er zeer weinig verschil tussen het oudere en het nieuwere model. Wel verdubbelde het werkgeheugen van 32 naar 64 MB.

Eigenschappen

Deze laserprinter is niet zo compact en licht als de eerder geteste HP LaserJet Pro M15w, maar veel scheelt het niet.

Het lage gewicht is mede te verklaren door het feit dat het chassis grotendeels van grijze en zwart kunststof is vervaardigd.

Het eenregelig lcd-scherm en de manier van bedienen (met simpele drukknoppen) bleef hetzelfde.

Dat geldt ook voor de 1.200 dpi afdrukresolutie en opgegeven afdruksnelheid van dertig pagina's per minuut enkelzijdig en vijftien ppm dubbelzijdig.

Verbindingen gebeuren via usb 2.0 of wireless-b/g/n in de 2,4 GHz wifi-frequentie.

De invoerlade heeft een capaciteit van 250 vellen. Afdrukken kan op A4, Letter, A5, A5 (Long Edge), A6, Executive en enveloppes met een papiergewicht van 60-163 g/m² (tot 230 m² via de manuele lade).

De maximale maandelijkse werklast is vijftienduizend pagina's, met een gemiddeld printvolume tot tweeduizend pagina's per maand.

Gedetailleerde informatie over de HL-L2350DW vind je op de website van Brother.

Ingebruikname

Drum en toner zitten samen in één cassette die je met één hand langs een klep op de voorzijde in de printer schuift.

Als de starttoner op is, kan je een nieuwe toner wel apart van de drum vervangen, dit tot drie keer als je de XL-toner koopt die 3.000 afdrukken meegaat.

Er zit een usb 2.0-poort op, maar geen vaste netwerkverbinding: alleen wifi wordt ondersteund.

Via wps is deze printer gelukkig snel met je router verbonden. Hij is binnen de twee minuten gebruiksklaar.

Software

Een dvd met drivers en hulpsoftware is meegeleverd, maar Windows 10 vindt deze printer sowieso automatisch. Of je gebruikt hem volledig mobiel via AirPrint, Mopria of Brother iPrint & Scan.

Een sticker op de bovenkant bevat een qr-code waarmee je de apps downloadt. Daar is ook de Brother SupportCenter app bij, met ondersteuningsinformatie.

Via de ingebouwde websserver vraag je informatie op en wijzig je allerlei standaardinstellingen en update je de firmware (ook in het Nederlands).

Die server is standaard niet ssl-beveiligd, al kan je dat via het beheer wel instellen.

Ondersteunede protocollen zijn LPR/LPD, Port9100, SMTP Client, PP/IPPS, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP client en server, ICMP, Web Services (Print) en SNTP Client. IP-filtering voor IPv4-netwerken is mogelijk.

Paginakostprijs

Deze monolaserprinter heeft een lage aanschafprijs, waarin een starttoner van slechts 700 pagina's inbegrepen is. Nieuwe toners zijn verkrijgbaar met 1.200 (TN-2410) en 3.000 vellen (TN-2420) capaciteit. De drumcassette (DR-2400) dien je daarenboven om de twaalfduizend A4-vellen te vervangen.

Logisch dus dat de paginakostprijs zelfs met de XL-toner vrij hoog uitkomt. 4,36 eurocent per vel is zelfs nog nipt hoger dan de inzake concept vergelijkbare HP LaserJet Pro M15w.

Prestaties

Onze testmethode bestaat uit drie hoofdonderdelen: kwaliteits- en snelheidstest (op basis van ISO-methodes) en punten voor de functionaliteit van het apparaat. In de uiteindelijke prestatiescore weegt de eigenschappenscore voor vijfendertig procent door, de snelheidsscore voor dertig procent en de kwaliteitsscore voor vijfendertig procent. We berekenen verder nog een prijsprestatiescore. Daarin telt de prestatiescore mee voor vijftig procent, de door ons berekende gemiddelde paginakostprijs voor zwart en kleur voor vijfendertig procent en de gemiddelde internetprijs van het apparaat voor vijftien procent.

Printen gaat behoorlijk snel voor een dergelijk klein printertje, veel sneller dan de vergelijkbaar compacte HP-printer, met een gemiddelde tussen de 5,7 en 19,6 ppm in de verschillende testen.

Ook de kwaliteit van de zwart-wit afdrukken is erg goed: deze printer scoort in de kwaliteitstesten vergelijkbaar met de eerder geteste kleine HP-laserprinter, maar biedt wel een veel hogere printresolutie. De door ons berekende kwaliteitsscore is 90/100.

Conclusie

De Brother HL-L2350DW scoort uitstekend in alle testen en afgaande op het voorgaande model gaat deze monolaserprinter erg lang mee. De aankoopprijs is laag, maar de verbruikskosten zijn vrij hoog, dus deze printer is vooral geschikt voor gebruikers die geen grote hoeveelheden printen en die bovendien geen kleurafdrukken nodig hebben.

Prijs: 125 euro voor het geteste model

