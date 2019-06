5 star star star star star

De OKI C332dnw kleurenlaserprinter is bedoeld voor werkgroepen van één tot vijf gebruikers. Hoe goed presteert deze betaalbare laserprinter? Een test.

OKI heeft een uitgebreid printergamma. De C332dnw is een instapmodel kleurenlaserprinter, bedoeld voor thuiswerkers of kleine werkplekken met maximaal vijf gebruikers.

Er bestaat een OKI C332dn-model met Gigabit Ethernet zonder WIFI en het door ons geteste dnw-model met Wireless B/G/N.

De draadloze module past in een gemakkelijk bereikbaar klepje aan de rechterzijkant van de printer, zodat de C332dn met alleen Ethernet ook achteraf nog eenvoudig van WIFI kan worden voorzien.

Eigenschappen

De opgegeven printsnelheid is 26 ppm in kleur en tot 30 ppm in zwart-wit met een maximale resolutie van 1200 x 600 dpi.

Twee personen zijn er nodig om het apparaat uit de doos te halen. De vier tonercartridges passen naast elkaar horizontaal in de printer en zijn reeds in de brede drumcassette geïnstalleerd.

Je moet ze wel nog openen door bij elke kleur een blauwe schakelaar naar rechts te verplaatsen. Om alles te bereiken klap je de bovenkant van de printer helemaal open.

Deze horizontale configuratie van de toners en drumcassette zorgt ervoor dat de printer redelijk laag blijft, maar wel erg lang is (meer dan 50 cm). Hij past wel degelijk op een normaal bureau, maar neemt dan bijna de volledige diepte in beslag.

Gedetailleerde informatie over de C300-serie vind je op de OKI-website.

Inkt en gebruikskosten

OKI heeft gewone toners met een capaciteit van vijftienhonderd pagina's en XL-varianten die gemiddeld drieduizend A4-pagina's printen in kleur en drieduizendvijfhonderd in zwart-wit. De meegeleverde starttoner houdt het wel maar duizend pagina's vol.

De door ons berekende paginakostprijs voor zwarte en kleurenprints houdt uitsluitend rekening met de prijs van de XL-tonercartridges, drum(s) en andere 'consumables' en de door de fabrikant opgegeven levensduur ervan. De werkelijke kostprijs van een afdruk ligt echter iets hoger, want in de praktijk dien je ook nog rekening te houden met de kostprijs van de printer zelf, van het gebruikte papier en met de levensduur van het apparaat. Omdat die elementen zo sterk variëren en soms ook moeilijk te voorspellen zijn (bijvoorbeeld levensduur) houden we er geen rekening mee in onze berekeningen. In feite is de door ons berekende paginakostprijs dus de minimale gebruikskost!

De OKI C332dnw heeft een monochrome paginakostprijs van 2,42 eurocent en een kleurenpaginakostprijs van 38,12 eurocent. Dat is een relatief lage kostprijs, vooral dan voor monochrome prints, in vergelijking met vergelijkbaar geprijsde laserprinters.

Bediening en apps

Alle bedieningsknoppen zijn rechts vooraan op de bovenkant gegroepeerd, onder een tweeregelig monochroom blauw lcd-scherm.

De volledige installatie duurt maar enkele minuten. Windows 10 vindt de C332 zelf en verwijst zelfs naar de OKI Print Experience app in de Microsoft Store, maar die is niet langer beschikbaar. Wel is de mobiele-afdrukkenapp van OKI verkrijgbaar voor Android en iOS.

De C332 heeft een uitgebreide, optioneel met TLS/SSL beveiligde webinterface waarmee je alle informatie opvraagt en alles configureert.

Het printermenu zelf kan men in het Nederlands configureren, maar de webinterface is alleen Engelstalig.

Het viel ons op dat de web UI niet helemaal perfect werkte in recente versies van Chrome en Edge, omwille van een of andere Javascript-fout. In IE en Firefox werkte alles wel naar behoren.

Prestaties

Onze testmethode bestaat uit drie hoofdonderdelen: kwaliteits- en snelheidstest (op basis van ISO-methodes) en punten voor de functionaliteit van het apparaat. In de uiteindelijke prestatiescore weegt de eigenschappenscore voor vijfendertig procent door, de snelheidsscore voor dertig procent en de kwaliteitsscore voor vijfendertig procent. We berekenen verder nog een prijsprestatiescore. Daarin telt de prestatiescore mee voor vijftig procent, de door ons berekende gemiddelde paginakostprijs voor zwart en kleur voor vijfendertig procent en de gemiddelde internetprijs van het apparaat voor vijftien procent.

Volgens OKI is de C332 de snelste kleurenprinter in zijn prijssegment. Het apparaat is in elk geval sneller dan verschillende door ons geteste laserprinters met een vergelijkbaar prijskaartje, al dan niet met kleurendruk, zoals Brother HL-L2350DW, HP LaserJet Pro M15w, Kyocera ECOSYS P2235dw en P5021cdw, en Xerox Phaser 6510V/DN (sommige van deze reviews verschijnen binnenkort op deze website).

In de monochrome testen print de C332 monochrome pagina's gemiddeld aan 18,6 pagina's per minuut (ppm). De kleurenafdruksnelheid varieert van 4,3 tot 19,2 ppm, afhankelijk van het documenttype.

In de kwaliteitstesten scoort deze printer uitstekend in zowel de kleurentesten als de monochrome testen. De door ons berekende kwaliteitsscore is 95/100.

Conclusie

Houden we met alles rekening (aankoopprijs, gebruikskost, kwaliteit, snelheid) dan is de OKI C332dnw één van de betere kleurenlaserprinters in zijn prijssegment.

Prijs: 217 euro voor het geteste model

Bron: www.diskidee.be