Review: krachtige lichtgewicht laptop

De Lenovo ThinkPad X1 Extreme is een erg draagbare 15-inch laptop met prestaties op het niveau van een desktopcomputer.

Kenmerken

Deze volledig zwarte laptop (op de rode stip in het ThinkPad-logo en de rode G-knops muis na) is verkrijgbaar met verschillende hardwareopties voor een prijs die start aan 1.919,- euro. De variant zonder aanraakscherm weegt 1,7 kg.

Wij testten een van de duurdere modellen (2.668,- euro) met 15,6-inch 4K-aanraakscherm dat 1,8 kg weegt. Dat is gezien de uitrusting een relatief laag gewicht.

Bovendien is deze laptop maar 1,84 cm dik en oogt dus vrij slank, ondanks het feit dat je er bijvoorbeeld tot twee ssd's in kwijt kunt voor een maximale opslagcapaciteit tot 2 TB. De door ons geteste versie heeft één Samsung m.2 nvme-ssd met een capaciteit van 512 GB, waarvan vlak na de ingebruikname nog 426 GB vrij is.

Kloppend hart van het door ons geteste model is een recente 8ste generatie Intel Core i7-8750H cpu van de 'Coffee Lake'-serie met zes processorkernen en twaalf threads. Dat is aangevuld met 16 GB ram, uitbreidbaar tot maximaal 64 GB middels twee 32 GB so-dimm ddr4-2666 geheugenlatjes.

Het 4K-aanraakscherm geeft 8+2 bit kleuren weer, ondersteunt honderd procent van het Adobe-kleurenspectrum en is Dolby Vision-gecertificeerd.

Naast Intel UHD Graphics 630 graphics heeft de geteste ThinkPad X1 Extreme nog een aparte, krachtigere Nvidia GeForce 1050 Ti maxQ gpu met 4 GB DDR5 VRAM.

Deze laptop is verkrijgbaar met een gewone 720p-webcam en is dan voorzien van een privacy-shutter. De Windows Hello-compatibele IR-camera op ons testmodel heeft dergelijke privacysluiter niet.

Gedetailleerde informatie over de ThinkPad X1 Extreme vind je op de website van Lenovo.

Praktijk

Er zitten nauwelijks randen aan de boven- en zijkanten van het 15,6-aanraakscherm. De schermkwaliteit is uitstekend, met verzadigde kleuren, goede zwartweergave en veel details.

Zoals je mag verwachten van een ThinkPad is ook de kwaliteit van het verlichte toetsenbord onberispelijk. De opstaande 'chicklet'-stijl toetsen hebben een goede tactiele terugkoppeling en zijn voldoende groot om er vlot met tien vingers op te kunnen tikken.

Naast een aanraakvlak met klikfunctie en aparte muistoetsen voor links, rechts en midden is er de voor een ThinkPad klassieke rode muisknop tussen de G-, H- en B-toetsen.

De kleine vingersensor bevindt zich rechts van de PgDn-toets in de toetsenbordrand en reageert vlot.

Deze laptop maakt meestal geen lawaai, behalve wanneer je de cpu of gpu zwaar belast: dan hoor je ventilatorgeluiden.

Het is een vrij grote, maar dunne laptop die je vlot overal meeneemt en zelfs met één hand vastgehouden kan worden.

Prestaties

De Lenovo ThinkPad X1 Extreme presteert zeer goed in alle benchmarks, maar de accu houdt het niet zo lang uit als we wel zouden willen. De eerder geteste Dell XPS 15 zet vergelijkbare prestaties neer met een veel langere autonomie, al testten wij wel de versie met extra grote accu waardoor het apparaat 2 kg weegt (de 1,8 kg variant heeft een kleinere accu).

Lenovo ThinkPad X1 Extreme (i7-512-16G-nvidia) Dell XPS 15 (2017) (i7-512-16G-nvdia) Huawei MateBook X Pro (i7-512-8G) Accu-test Futuremark PCMark 8 Home Battery Score total system (minuten) 182 404 306 Futuremark PCMark 8 PCMark Work Battery Score total system (minuten) 212 317 332 Benchmarks Futuremark PCMark 8 Work 3.0 Accelerated Score 3933 4411 3618 Futuremark PCMark 8 Creative 3.0 Accelerated Score 3403 4852 4838 Futuremark PCMark 10 Score 4526 4106 3539 Futuremark PCMark 8 Storage Score 5061 4905 5068 Futuremark PCMark 8 Storage Score MB/s 475,7 249,07 494,5 Futuremark 3DMark Professional Cloud Gate Score (DX10) 19170 20338 9707 Futuremark 3DMark Professional Sky Diver (DX11 mainstream) 17237 17573 8104

Conclusie

De Lenovo ThinkPadf X1 Extreme is een relatief lichte, platte 15,6-inch laptop met prachtig 4K scherm en uitstekende prestaties, maar met een relatief beperkte autonomie.

Prijs: start aan 1.919 euro

Bron: www.diskidee.be