Review: lichte en zeer betaalbare usb-schijf

De Expansion-serie is Seagate's budgetgamma externe schijven, goedkoper nog dan de eerder geteste Plus Portable.

Naast een mobiele, draagbare versie is er ook een Expansion desktop-drive. Capaciteiten variëren van 1 tot 2 TB voor de gewone-, van 1 tot 4 TB voor de plus- en van 2 tot 8 TB voor de desktop-varianten.

De plus-versie wordt geleverd met gratis back-upsoftware en is verkrijgbaar in de winkel.

De door ons geteste gewone Expansion variant koop je rechtstreeks online bij Seagate en bevat geen software behalve een registratiemodule. Voor de rest lijkt er geen verschil tussen beide soorten.

Kenmerken

Wij testten dus de 2TB Expansion Portable (STEA2000400). Het van lichte, uit één stuk zwart plastic vervaardigde kastje met usb 3.1 Gen 1 type-micro b aansluiting is voor alle versies hetzelfde. De benodigde conversiekabel naar type-a wordt meegeleverd.

De geteste 2 TB Expansion Portable Drive gebruikt intern een 2,5-inch Seagate Mobile harde schijf.

Seagate vermeldt op de verpakking alleen compatibiliteit met Windows. Uiteraard werkt deze mobiele schijf na herformattering ook met Mac OS. Op het schijfje staat trouwens een Mac-versie van de registratiemodule.

Prestaties

We meten de lees- en schrijfsnelheid met behulp van de benchmarkprogramma's Parkdale en Intel NAS Performance Test (naspt) op een snelle Windows 10-pc met Intel Core i5-processor, 8 GB ram en Intel C220 Series usb 3.0-controller die UASP (usb attached scsi) ondersteunt voor een zo hoog mogelijke overdrachtsnelheid. Met Parkdale meten we de sequentiële en random lees- en schrijfsnelheden. Naspt voert verschillende applicatie-gerichte benchmarks uit met meer dan 30 GB aan testdata. Verder geven we punten op veertig technische criteria. In ons uiteindelijke oordeel wegen de technische kenmerken en de Parkdale-snelheid elk voor een kwart en de naspt-snelheid voor de helft door.

De Seagate Expansion Portable Drive 2TB haalt een sequentiële lees- en schrijfsnelheid van rond de 127 MB/s in de Parkdale-benchmark.

De gemiddelde gewogen snelheid in de NASPT-benchmark is 74 MB/s: multimediasnelheid gemiddeld 39,4 MB/s (40% weging), kantoortoepassingen-snelheid gemiddeld 6,5 MB/s (20% weging) en kopieersnelheid gemiddeld 28,1 MB/s (40% weging).

Als we alles in rekening brengen, haalt deze externe schijf een performantiescore van 87/100 en een prijsperformantiescore van 76/100.

Conclusie

De zeer betaalbare Seagate Expansion Portable Drive 2TB is klein en licht. Deze externe usb-schijf presteert goed, maar wordt zonder enige software geleverd en is volledig van plastic gemaakt.

Prijs: 69,90 euro

Bron: www.diskidee.be