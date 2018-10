Review: mobiel internet delen met snel wifi-netwerk

De D-Link Wireless AC1200 4G LTE Multi-WAN Router biedt een uitgebreide ondersteuning voor 4G-, 3G- en 2G-mobiele netwerken, zodat je hem wereldwijd kan gebruiken. Je kan hem ook als mobiele back-up gebruiken voor een vaste internetverbinding via een DSL- of kabelmodem.

Kenmerken

Je plaatst de blinkend zwarte D-Link DWR-953 horizontaal op zijn geïntegreerde voetje, waarbij de twee afneembare LTE-antennes bovenaan uit het apparaat steken.

Het apparaat is 17 cm breed, 8 cm diep en 18 cm hoog zonder de antennes, die nog eens 10 cm extra aan de hoogte toevoegen. De DWR-953 is klein en licht (400 g) genoeg om met je mee te nemen in een koffer.

De LTE-modem haalt cat. 4-snelheden met in theorie een maximale mobiele downloadsnelheid van 150 Mbit/s en uploadsnelheid van 50 Mbit/s. Daarbij worden zowat alle mogelijke mobiele frequenties ondersteund, waardoor je deze mobiele router zowat overal kan gebruiken:

LTE/4G-FDD: 2100/1900/1800/850/2600/900/800 MHz; LTE/4G-TDD: 2600/TDD 2300 MHz; Pentaband UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSPA+: 2100/1900/1800/850/900 MHz; en Quadband GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz.

Het AC1200 Wi-Fi-gedeelte haalt theoretische snelheden van 300 Mbit/s in de 2,4 GHz- en 867 Mbit/s in de 5 GHz-frequenties.

Achteraan heeft de DWR-953 vijf gigabit-ethernetpoorten: een wan (wide area network) en vier lan (local area network). De mobiele verbinding kan als back-up voor de wan-verbinding dienen: valt die laatst uit, dan schakelt de router snel over op het mobiele internet zodat er geen onderbreking is in de verbinding.

Behalve negen status-leds heeft de DWR-953 vooraan ook een led-indicatie in streepjesvorm van de mobiele signaalsterkte: als het signaal optimaal is, branden de vier streepjes allemaal. Dat was het geval tijdens onze test. Eventueel kan je de meegeleverde antennes vervangen door sterkere exemplaren.

Ingebruikname

Bevestig de LTE-antennes, steek de mini-simkaart in de sleuf aan de rechterzijkant, schakel de modem in en verbind een computer via wifi of ethernet. De wifi-verstekwaarden vind je op een sticker aan de onderkant, maar een druk op de wps-knop aan de linkerzijkant werkt net zo goed.

Richt je browser naar http://192.168.0.1 en login met admin, waarbij je het wachtwoord leeg laat.

De installatiewizard start niet automatisch: je activeert hem via het internettabblad in de balk bovenaan van het webbeheer. Kies in het menu 'Wizard' en volg de instructies. Je kan uiteraard alles manueel configureren, maar vergeet daarbij zeker niet om de admin een sterk wachtwoord mee te geven, want D-Link verplicht je daar helaas niet toe.

Beheer

Het webbeheer werkt jammer genoeg niet in het Nederlands. Ook is de zogenaamde 'wizard' eerder dom; zo dien je op een bepaald moment zelf de router opnieuw te starten en als je dat niet doet dan raak je niet meer in het beheer: voor beginners kan dat verwarrend zijn.

De beheerinterface is sowieso nogal rommelig, met functies die overal verspreid zitten en niet altijd even gemakkelijk terug te vinden zijn.

Alles is wel aanwezig: de DWR-953 is een volwaardige router, met alle functies die je ook terugvindt bij de 'gewone' wifi-routers van D-Link.

Om alles correct in te stellen, is wel enige netwerkkennis vereist, toch als je niet voor de standaardinstellingen kiest.

Prestaties

We testen de effectieve doorvoersnelheid met behulp van IPerf 3 in de twee wifi-frequenties (2,4 en 5 GHz) en op een gigabit-ethernet LAN-poort. We voeren in totaal vier snelheidstesten van elk dertig seconden uit met tien parallelle datastromen in de zend- en ontvangstrichting, waarbij we de resultaten van de allereerste seconde negeren (om zo opstartafwijkingen uit te sluiten).

Met behulp van de Android-tablet en de Farproc WiFi Analyzer app voeren we een bereiktest uit in de 2,4 GHz-frequentie op in totaal zes locaties die zich in een 3D-stervorm rond, boven en onder de geteste router bevinden.

We testen de mobiele internetsnelheid met een Mobile Vikings-sim via het BASE-netwerk en met behulp van Telenet Speedtest.

Alle restresultaten worden omgerekend in gewogen scores voor functionaliteit, draadloze netwerksnelheid, gewone netwerksnelheid en draadloos bereik. We rekenen dit allemaal om in één gewogen algemene prestatiescore op honderd punten.

De D-Link Wireless AC1200 4G LTE Multi-WAN Router haalt een gemiddelde draadloze doorvoersnelheid in de iperf3-benchmark van 305,5 Mbit/s in de 5 GHz- en 116,5 Mbit/s in de 2,4 GHz-frequentieband. De hoogst gemeten snelheid is 344,5 Mbit/s op een laptop met een Killer Wireless-n/a/ac 1535 Wireless Network Adapter.

De LTE-snelheid in onze testlocatie is 113,2 Mbit/s download en 30,5 Mbit/s upload.

Conclusie

Voor een Wi-Fi AC1200 / LTE CAT. 4 mobiele router presteert de D-Link Wireless AC1200 4G LTE Multi-WAN Router behoorlijk goed, beter bijvoorbeeld dan de eerder geteste TP-Link Archer MR400, die geen Wireless-AC of gigabit ethernet ondersteunt, maar die wel bijna even veel kost.

Gemiddelde prijs: 166 euro

Bron: www.diskidee.be