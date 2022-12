4 star star star star star

Een techbedrijf moet tegenwoordig al zijn best doen om nog op te vallen. Ook Bluetooth-oortjes zitten op een plateau waar elk bekend techmerk zijn aanbod heeft. Relatieve nieuwkomer Nothing probeert hier bovenuit te steken met afwijkende vormgeving.

Nothing is een jong merk en deze oortjes zijn nog maar het derde product dat het bedrijf uitbrengt. U kent Nothing misschien vooral van de opvallende transparante smartphone die midden dit jaar het levenslicht zag onder de naam 'Phone (1)'. Die moest het al vooral van wat rebels design hebben, en dat is met deze oortjes niet anders.

De Nothing Ear (stick) is dan ook een setje draadloze oortjes met transparante buitenkant. In tegenstelling tot hun voorganger de Nothing Ear (1) gaat het om een halfopen design. Je stopt de boonvormige uiteinden dus niet via siliconen tips in je gehoorkanaal, maar ze rusten in je oorschelp net daarbuiten, zoals dat het geval was bij de originele Apple Airpods.

Het is een vorm die we niet al te veel zien maar hij werkt wel, toch voor ons oor. De Ear Sticks zijn bijzonder lichtgewicht (4,4g per oortje) en voelen redelijk comfortabel aan. In de drietal weken van onze test zijn ze alvast nooit uitgevallen, ook niet tijdens het hollen richting trein, maar veel daarvan hangt dus af van je oorschelp. Volgens Nothing is de vorm, en de plaatsing van de luidsprekers, getest op zo'n honderd verschillende oren en zouden ze dus vrij breed bruikbaar moeten zijn. Zit je echter niet in die groep, dan is er wel maar weinig dat je kan doen, omdat de vorm te nemen of te laten is.

Design

De Nothing Ear Sticks zien er cool uit, daar kunnen we moeilijk omheen. De combinatie van transparant plastic met rode, zwarte en witte onderdelen is ondertussen een beetje het handelsmerk van Nothing aan het worden en er is duidelijk bijzonder veel aandacht naar de vormgeving gegaan. De oortjes zelf zien er futuristisch uit, en het batterijdoosje dat dubbelt als houder is een van de uniekere die we al gezien hebben. Nothing heeft hier de inspiratie gehaald bij onder meer lippenstifthouders, en het gaat dus om een lange cilinder die je opendraait om je oortjes erin te pluggen.

Interessant hier is ook dat er veel aandacht wordt gegeven aan het tactiele. De case is bijna een stuk speelgoed waarmee je kan friemelen. Ze schuift open en dicht met een aangename 'klik', en het plastic van de binnenste cilinder is ook veel ruwer dan de gladde buitenkant. Dat voelt fijn, maar heeft wel het nadeel dat je mooie witte plastic sneller vuil wordt en moeilijker proper te krijgen is dan zo'n gladde harde case die helemaal afsluit.

© Nothing

De tactiele ervaring is overigens ook doorgetrokken naar de oortjes zelf. Zo kan je op de beentjes van de oortjes knijpen om te pauzeren (1 keer), nummers te skippen (2 keer) en het volume te regelen (vasthouden). Daarbij krijg je telkens een hoorbare klik om je te laten weten wat je aan het doen bent. Dat is qua gebruiksgemak een gigantische vooruitgang tegenover de op-goed-geluk veegbewegingen die je bij veel concurrenten ziet, waarbij je maar moet hopen dat je tik geregistreerd werd of je hebt weer een track geskipt in plaats van de active noise cancelling aan te zetten.

Geluidskwaliteit

Maar hoe klinken ze? Best goed, eigenlijk. Elk oortje is uitgerust met 3 microfoons en 12,6mm dynamische drivers met Clear Voice Technology. Een en ander betekent dat omgevingsgeluid tijdens het bellen uitgefilterd wordt zodat de persoon aan de andere kant van de lijn je stem beter hoort. Via de Nothing X app kan je verder nog de geluidsinstellingen en meer naar je hand zetten. Wij vonden in onze test alvast dat het geluid helder klonk, al voelen de bassen soms wat vlak aan. Op geluidsvlak is dit een degelijk toestel, zonder meteen zwaar te imponeren.

Belangrijke opmerking bij dit alles is wel: deze oortjes onderdrukken geen omgevingsgeluid. Volgens Nothing is dat een bewuste keuze, omdat sommige gebruikers dat gevoel van een zeepbel te zitten niet aangenaam vinden. De Ear (1) had bijvoorbeeld wel ANC. Maar voor iemand die vooral gewend om dit soort oortjes te gebruiken op drukke plaatsen en het openbaar vervoer is het wel een stevige aanpassing. Mede door de halfopen vorm komt werkelijk alle omgevingsgeluid binnen. Dat heeft voordelen (alerter in het openbaar) en nadelen (ik hoorde mijn podcast niet altijd), maar het is alvast iets om mee rekening te houden. Dit zijn dus niet de oortjes voor de pure muziekliefhebber die kristalhelder geluid wilt, eender waar, maar ze lijken door hun comfort en design eerder bedoeld om langere tijd in het dagelijks leven naar muziek te luisteren.

De oortjes hebben een halfopen design. © Nothing

Onder de motorkap

De Ear Sticks zijn Bluetooth-oortjes, die je via AAC of SBC aan je smartphone hangt. Dat is redelijk standaard en werkt naar behoren. De batterij van de oortjes gaat een zevental uur mee, en kan je verlengen met nog eens 22 uur aan batterijleven in de case. Ook hier weer geen technische hoogvlieger, maar meer dan genoeg voor een modale (zelfs hippe) gebruiker.

Conclusie

Nothing probeert met zijn nieuwe oortjes vooral op design-niveau boven de rest uit te steken en dat lukt goed. Ze zien er cool uit en werken zeer naar behoren. Enkele kleine tweaks in de bediening en de case maken van deze oortjes bovendien een pareltje in gebruiksgemak. De geluidskwaliteit is zeer degelijk, maar je moet er wel rekening mee houden dat er geen active noise cancelling aan boord is, dus voor luidere omgevingen zijn ze iets minder geschikt. Het toestel wordt verkocht voor een adviesprijs van 119 euro, wat aan de hoge kant is voor dit type oortjes.

