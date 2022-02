4 star star star star star

Met de opvolger van de vorig jaar gelanceerde Nord CE, mikt smartphonefabrikant OnePlus op vooral nieuwe klanten. En die strategie zou wel kunnen werken.

Vorig jaar lanceerde OnePlus met de Nord CE een smartphone waarmee het een nieuw publiek wil aanboren. Het Chinese bedrijf mikte daarmee niet zozeer op millennials en de eigen community, maar op een 'nieuwe doelgroep' van 18- tot 45-jarigen. 'Veruit het merendeel van de kopers van de Nord CE zijn effectief nieuwe klanten: klanten die voor het eerst een OnePlus-smartphone kopen', zegt Julie Arsac, PR Manager bij OnePlus. Zonder aantallen te noemen, bevestigt ze ook meteen ons vermoeden dat dit een volumeproduct is voor de fabrikant.

Die strategie zet OnePlus nu verder met de lancering van de Nord CE 2 5G - waarbij de CE trouwens voor 'Core Edition' staat, mocht je je dat afvragen. We hadden de kans om alvast een ruime week met het toestel aan de slag te gaan, en - spoiler alert - onze ervaring blijkt overwegend positief. De Nord CE 2 5G biedt véél smartphone voor 359 euro - weliswaar een fractie meer dus dan de lanceringsprijs van de voorganger die vanaf 299 euro in de markt gezet werd.

Rijkelijke specificaties

Je hebt nooit echt het gevoel dat er zwaar beknibbeld is op de specificaties of functionaliteit: integendeel zelfs, bij heel wat specs sta je net versteld dat dit toch aanwezig is in deze smartphone. Ondersteuning voor razendsnel opladen (Warp Charge 65 snellader) bijvoorbeeld: in pakweg een half uur tijd is de smartphone weer helemaal opgeladen. Met een kwartier bijladen kom je de rest van de dag door: ideaal dus om je smartphone even aan de lader te hangen terwijl je je ochtendlijke douche neemt. De batterij (4.500mAh) is sowieso al behoorlijk potig: het is dezelfde als diegene die we bijvoorbeeld in de OnePlus 8T vinden.

Maar ook aanwezig: vingerafdruksensor vooraan (in het scherm), gezichtsontgrendeling, licht en dun toestel, goed scherm, en stevige camera's - maar daarover zo meteen meer. Als processor koos OnePlus voor de MediaTek Dimensity 900 octacore op basis van ARM en met een 6nm architectuur en ondersteuning voor AI, 5G en Wi-Fi 6. Dat is op papier meer dan voldoende om snel te schakelen tussen apps met vlotte verbindingen. Waar de voorganger nog in drie configuraties beschikbaar was, komt de Nord CE 2 slechts in één configuratie (dual-sim, 128 GB opslag, microSD-slot en 8 GB RAM).

De Nord CE 2 5G komt maar in één configuratie, maar wel in twee verschillende kleurversies uit. © OnePlus

Waarop is bespaard?

Is er dan nergens op beknibbeld? Tuurlijk wel. Aan de zijkant is er bijvoorbeeld géén keuzeschakelaar om je telefoon hardwarematig op 'stil' of 'trillen' te zetten: iets wat toch kenmerkend is voor veel van de OnePlus-toestellen. Is dat een ramp? Nee. Het 6,43-inch 90Hz Fluid AMOLED scherm, met ondersteuning voor HDR10+ oogt ook goed, maar het is dus geen 120Hz exemplaar zoals in een vlaggenschip als de OnePlus 9 Pro. Maar is dat een ramp? Nee, toch niet voor het merendeel van de toepassingen en games die je op een middenklasser wil draaien en spelen.

En is die 128 GB storage niet te weinig? Nee, voor de meesten gaat dit voorlopig nog volstaan. Tenzij je natuurlijk naast grote apps en games ook bijzonder veel foto's in volle resolutie wil opslaan, of - vooral ook - 4K-video's wil opnemen. Dan loopt de 128 GB - waarvan 115 GB effectief vrij, de rest gaat op aan het eigenlijke Android-OS - wel snel vol. Maar dan is er nog het microSD-slot waarin je een extra geheugenkaart tot 1 TB kan stoppen. En over het Android-OS gesproken: de Nord CE 2 wordt geleverd met Android 11 maar versie 12 zou vrij snel volgen. OnePlus belooft trouwens twee jaar aan grote Android-updates en drie jaar security-updates. Waarop trouwens niet bespaard is: de traditionele 3.5mm headphone jack die je bij veel flagships juist niét meer ziet opduiken.

Wat ik wil nog even wil aanstippen, is dat er een verschil in wifi-snelheid merkbaar is, maar het is me onduidelijk waar dat precies aan ligt. De OnePlus 8T bijvoorbeeld perst tot 800 Mbps effectieve snelheid uit de wifi van het thuisnetwerk (momenteel een Deco X60 mesh wifi van TP-Link). Deze Nord CE 2 haalt 'maar' 400 Mbps uit hetzelfde netwerk, volgens de veelgebruikte Speedtest-app van Ookla. Beide smartphones ondersteunen nochtans allebei Wi-Fi 6, maar de 8T haalt verbindingssnelheden tot 1.200 Mbps, terwijl de Nord CE 2 blijkbaar nooit boven een verbindingssnelheid geraakt van 600 Mbps. Een beperking van de chip, een instelling die we ergens over het hoofd zien, of ligt het aan de Deco wifi-set? Geen idee eerlijk gezegd. Is het een ramp? Om in herhaling te vallen: nee, niet voor de koper van een midrange phone. Met een effectieve downloadsnelheid van 400 Mbps ben je echt wel al meer dan tevreden voor de doorsnee toepassingen op je telefoon.

Dun en licht, die Nord CE 2 5G. © OnePlus

Camera

Het camera-eiland aan de achterkant bestaat uit drie camera's: een 64 MP hoofdcamera, een 8 MP groothoeklens en een 2 MP macrolens. Aan de voorkant vinden we een 16 MP camera voor de selfies. Qua specificaties lijkt dat allemaal zeer sterk op die van de voorganger, behalve dat er een monochroomcamera in plaats van een macrolens in zat. Die macrolens is wel de enige die echt teleurstelt in de Nord CE 2. Te vaak zijn de beelden net niet scherp of gedetailleerd genoeg om echt te overtuigen.

De 64 MP camera doet het dan weer wel goed. Let wel: die 64 MP haal je enkel in de 4:3-verhouding en dan kan je ook niet inzoomen tijdens het fotograferen. Inzoomen is trouwens sowieso puur softwarematig: geen optische zoom dus. Het f/1.7 diafragma brengt veel licht en kleur binnen, maar uiteraard doen de echte high-end camera's in de topsmartphones het wel beter.

De automatische AI-scèneverbetering - eenvoudig uit te schakelen - detecteert bijvoorbeeld of je een kleurrijk boeketbloemen dan wel een sneeuwlandschap in beeld brengt en past de instellingen automatisch aan.

Ook verbeterd tegenover de voorganger: de nachtmodus. Bij minder licht krijg je nu toch nog net iets meer kleur en contrast in je foto. Hier merk je wel nog het verschil met een camera uit het topgamma: daar kan je met een minimum aan licht bijvoorbeeld een sterrenhemel deftig in beeld brengen. Maar je vrienden in het schemerdonker fotograferen: dat lukt dan weer wel. Vergeleken met de Nord CE is de uitlichting verder verbeterd. Dat merk je bij onderwerpen die niet gelijk belicht zijn. Denk dan aan iemand die de helft in een schaduw van het licht staat, terwijl de persoon naast hem in het kunstlicht baadt, of aan spotlights die voor moeilijke lichtomstandigheden zorgen. De Nord CE 2 doet zijn uiterste best om dat zoveel mogelijk recht te trekken in het eindresultaat van de foto. De verbetering blijft redelijk subtiel, maar liever dat dan een onnatuurlijk overbelicht eindresultaat zonder enige nuance.

Selfies met diepte-effect

Wat selfiefoto's betreft; die zien er doorgaans best goed uit. Vergeleken met de camera in de OnePlus 8T bijvoorbeeld worden gezichten net iets beter - en vooral evenwichtiger - uitgelicht. Het bokeh-effect kun je ook in selfiemodus bijregelen. Zo kun je jezelf scherp in beeld zetten en de achtergrond in sterke of mindere mate laten vervagen. Wel even opletten met dat diepte-effect: dat durft in de praktijk toch al eens 'fout' lopen: denk dan aan een stuk van een schouder of een enkele haarlok die onbedoeld ook vervaagd wordt.

Conclusie

359 euro is wat ons betreft toch zowat de bovengrens van wat je nog als middenklasse kan definiëren. Maar het is in dit geval wel een eerlijke prijs, want je krijgt best veel smartphone voor deze centen. In die mate dat het misschien zelfs wat overkill is voor die doelgroepen die gewoon méé willen zijn met de nieuwste apps en daarnaast vooral een degelijke camera zoeken. Misschien volstaat de originele Nord CE dan zelfs nog? Prijsbewuste smartphoneliefhebbers kunnen hoe dan ook moeilijk om dit toestel heen: rijkelijke specs, en je moet er geen groot fortuin voor uitgeven.

Richtprijs: 359 euro (incl. btw) Beschikbaarheid: Vanaf 3 maart kan je intekenen op de presales. Een week later ligt het toestel ook in de winkel.

