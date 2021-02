4 star star star star star

Oppo komt met de Enco X, een setje in-ear draadloze hoofdtelefoons met de nieuwste versie van Bluetooth. Voor zo'n 180 euro heb je daarmee een verbazingwekkend goede hoofdtelefoon.

We testen de oortjes in de witte uitvoering (er is er ook eentje in het zwart) en de eerste associatie die dan boven komt is die met de Airpods. Het valt dan ook moeilijk te ontkennen dat er naar de stijl van Apple is gekeken. De oortjes bestaan uit het eigenlijke hoofdtelefoon-gedeelte dat je in je oor stopt, waar dan een klein beentje aan bengelt. Persoonlijk vinden we het model 'boontjes' zoals Samsung die met zijn Buds+ uitbrengt iets leuker, maar qua stijl kan Oppo er zeker mee door.

Dat gezegd zijnde, zitten de oortjes best comfortabel. We hebben een verleden met loskomende in-ear heaphones, wat altijd een beetje eng is als die dingen niet langer aan een draadje hangen, maar het feit dat we er, ook tijdens wandelingen, geen zijn kwijtgeraakt is een goed teken. Aan 4,8 gram per stuk zijn kan je ze bovendien uren aan een stuk inhouden.

We synchroniseren de oortjes met een Android-telefoon van een ander merk, en dat gaat zoals je zou hopen probleemloos. We merken daarbij op dat de oortjes wat last hebben met iOS, maar met Android (niet toevallig het systeem dat Oppo in zijn eigen telefoons gebruikt) is daar dus geen vuiltje aan de lucht. De oortjes pauzeren bijvoorbeeld automatisch je filmpje, muziek of Spotify-app wanneer je er eentje uit je oor haalt. Je kan ook gewoon de telefoon opnemen met de oortjes in, iets wat bij oudere modellen van Bluetooth-hoofdtelefoons soms nog een probleem was. De hele ervaring voelt over het algemeen vrij naadloos aan.

Mini-bedieningspaneel

Bediening van oortjes die zo klein zijn is altijd een beetje detailwerk. Het hele toestel bevat in principe maar één knop, en dat is de synchronisatieknop op het oplaaddoosje. De oortjes zelf bedien je met een piepklein aanraakvlak op de 'beentjes'. Wrijf je daar op eender welk oor naar boven of naar beneden, dan kan je het volume hoger of lager zetten. Een dubbele tik gaat naar het volgende nummer of neemt een oproep aan, en een aanraking die je enkele seconden aanhoudt, wisselt tussen de verschillende vormen van ruisonderdrukking.

Dat laatste vereist wel wat oefenwerk. We hadden zeker in het begin de neiging om per ongeluk nummers te skippen wanneer we even een oortje uit haalden. Niet zo'n probleem wanneer je een muzieklijst afspeelt, vervelender wanneer je halverwege een lange YouTube-video zit. Een 'back' functie is vooralsnog niet voorzien.

© Oppo

De aanrakingen zijn bovendien gevoelig voor warmte. Een wandeling buiten betekende bijvoorbeeld dat we enkele keren moesten proberen om tussen de verschillende vormen van ruisonderdrukking te wisselen voordat de oortjes de aanraking registreerden.

We merken bovendien dat er geen stembesturing is voor de oortjes, iets wat voor dit soort model toch vaak begint voor te komen. Een aparte beheerapp om bijvoorbeeld de bassen hoger te zetten kan je downloaden voor Android, en zit standaard in Oppo smartphones. Voor iOS is er momenteel niet zo'n optie.

Geluid

De kwaliteit van het geluid in deze oortjes is opvallend goed. De Chinese smartphonefabrikant werkte voor de Enco X samen met Dynaudio, een Deense maker van luidsprekers met een zeer degelijke reputatie, en die lijkt verdiend. Geluid in de oortjes is helder, van een kwaliteit die enkele van mijn oudere 'over het oor' hoofdtelefoons overtreft. Dynaudio is verantwoordelijk voor het design, dat werkt met twee drivers die over elkaar liggen, eentje voor de hogere frequenties, en eentje voor de rest. Daardoor zijn alle frequenties goed geïntegreerd en is de algehele geluidskwaliteit erg egaal.

Klein nadeel daarvan is wel dat ook je bronmateriaal van degelijke kwaliteit moet zijn. Ik haalde voor de gelegenheid nog eens een oude mp3 (128 kbps) boven en je hoort elke overgecompresseerde noot en ruispixel in scherp detail. Streaming via bijvoorbeeld Spotify deed het in dezen een pak beter maar voor het echt goeie geluid zal je dus naar zwaardere bestanden moeten grijpen. De oortjes gebruiken Bluetooth 5.2, een nieuwere standaard die handigerwijze geluid in hogere resolutie ondersteunt. Audiofielen zullen daar dus ten volle gebruik van kunnen maken

Naast de genoemde dubbele driver heeft elk oortje drie microfoons aan boord, met winddetectie, om ervoor te zorgen dat je zonder zorgen telefoontjes kunt aannemen. Ook hier is de geluidskwaliteit zeer degelijk.

En buitengeluid?

We testen deze oortjes onder meer tijdens het thuiswerken in een huis waar met drilboren aan badkamers wordt verbouwd, kwestie van echt wel die noise cancelling uit te proberen. De Oppo Enco X heeft vier 'modi' voor geluidsdemping. Aan, uit, maximum en 'transparency'. Bij die laatste worden geluiden om je heen net verhoogd zodat je de oortjes kan gebruiken als je je bijvoorbeeld in het verkeer begeeft met muziek aan.

We hadden eerlijk gezegd niet veel verwacht van de geluidsonderdrukking in een 'in ear' hoofdtelefoon, maar dat werkt dus wel degelijk vrij goed. Het is niet muisstil, zoals je bij sommige high-end hoofdtelefoons met dikke kussens krijgt, maar dat kan je van dit model moeilijk verwachten. Vooral de hogere geluidsfrequenties van de omgeving worden onderdrukt, maar de oortjes, in combinatie met wat muziek, wisten verbazingwekkend goed hun weg met het geluid van afbraakwerken.

Batterij

De oortjes komen met een doosje dat dubbelt als oplader, ondertussen zowat de standaard voor dit soort model. Bedoeling is dat je de oortjes daarin stopt wanneer je niet actief luistert, zodat ze worden bijgeladen (we raden het doosje hoe dan ook aan als je niet ergens een oortje wil kwijtspelen).

© Oppo

Dat doosje moet je dan om de paar dagen in het stopcontact stoppen. Volgens Oppo gaat het 25 uur mee met één laadbeurt, de oortjes zelf houden het een viertal uur uit zonder een 'top-up' beurt in hun doosje. We testten de oortjes overdag, met noise cancelling aan, voor enkele uren aan een stuk en kwamen drie dagen toe voor we ze in de stekker moesten steken. Zonder geluidsonderdrukking zou dat nog iets langer moeten meegaan, wat een zeer goed resultaat is. Een icoontje op je gesyncte smartphone toont overigens hoeveel batterij je nog over hebt in je oortjes.

Conclusie

Oppo's Enco X vormt een zeer degelijke optie in de lichtjes vollopende sector van 'draadloze oortjes met geluidsdemping'. De geluidskwaliteit van deze set is bijzonder goed, en het toestel vormt een comfortabele hoofdtelefoon met de belangrijkste toeters en bellen voor smartphonegebruikers. Wat we een beetje missen zijn meer opties voor bediening, en ook Apple-gebruikers zullen wat bekaaid afkomen. Oppo's oortjes zijn dan misschien geoptimaliseerd om te werken met de smartphones van het eigen merk, ze zijn zeker het overwegen waard voor andere Android-gebruikers.

