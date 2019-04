Review: pci-e nvme-ssd met scherpe prijs

4 star star star star star

De Kingston ssdNOW A1000 960GB is een betaalbare pci-express nvme-ssd met vijf jaar garantie. Hoe zit het met de prestaties?

Kingston betrekt belangrijke onderdelen van zijn ssdNOW A1000 bij andere fabrikanten. De ssd-controller E8 is van Phison Electronics, terwijl de flash-geheugenchips van Toshiba afkomstig zijn.

Een sticker verbergt het merk; verwijder je die sticker dan vervalt de garantie, zo staat erop geprint.

Kleinere ssd-fabrikanten zoals Kingston spelen vooral op de prijs en kopen hun flash-chips zo goedkoop mogelijk in. Tijdens de levensduur van een product kan het daarom gebeuren dat ze een batch met chips van een andere fabrikant monteren.

Dat kan de prestaties in theorie lichtjes beïnvloeden, maar niet in die mate dat je dit in de praktijk merkt. Maar in benchmarks kunnen er dus wel lichte verschillen optreden tussen eventuele verschillende batches van een budget-ssd zoals deze Kingston A1000.

Kenmerken

Wij testten in elk geval een exemplaar met Toshiba 3D tlc nand flash. Dit is overigens een PCI Express 3.0 x2 NVMe ssd, die dus twee in plaats van vier communicatiekanalen gebruikt zoals bijvoorbeeld de eerder geteste, veel duurdere Samsung 970 EVO ssd.

Concreet beperkt dit de maximale theoretische doorvoersnelheid tot 2 Gbit/s, tegenover maximaal 4 Gbit/s voor een x4-model. Dat is natuurlijk wel altijd nog vier keer méér dan een klassieke sata3 ssd.

De A1000 is verkrijgbaar in capaciteiten van 240, 480 en de door ons geteste 960 GB.

De opgegeven snelheidsverschillen tussen de drie modellen zijn miniem en schommelen rond de 1.500 Mbit/s voor sequentieel lezen en 1.000 Mbit/s voor sequentieel schrijven.

Per 240 GB loopt de garantie voor 150 tbw of vijf jaar, afhankelijk van welke grens eerst overschreden wordt. Het totaal aantal geschreven terabytes of 'terabytes bytes written' (tbw) bepaalt de effectieve duur van de garantie. Dat hangt dan weer af van de capaciteit.

Software

De 'slijtage' van de A1000 controleer je onder Windows met Kingston SSD Manager, via een groene schuifbalk, die echter niet het precieze aantal tbw toont.

Met deze app controleer je verder de gezondheid van het latje, bijvoorbeeld hoeveel 'spare blocks' (reserve blokken geheugen die gebruikt worden bij eventuele beschadigingen van flash-geheugencellen) er nog resteren en kan je de firmware update, een upgrade die wij tijdens deze test eenmaal met succes uitvoerden.

Maar voor de rest kan je niets wijzigen; bijvoorbeeld de provisionering wijzigen (de ruimte voor reserveblokken vergroten of verkleinen) is onmogelijk.

In de verpakking is er verder een couponcode waarmee je Acronis True Image HD Windows-software voor het klonen van je oude drive kan downloaden (wij testten recent Acronis True Image Premium).

Prestaties

De Kingston ssdNOW A1000 960GB presteert uiteraard iets trager dan een PCI-Express NVME ssd met vier communicatiekanalen, maar ze is voor normaal computergebruik meer dan snel genoeg. Bovendien is dit een erg betaalbare ssd-op-een-latje.

Merk Samsung Kingston SanDisk Western Digital Product 970 EVO NVMe M.2 V-NAND SSD 500GB ssdNOW A1000 960GB Extreme Pro M.2 NVMe 3D SSD 1 TB WD Black High-performance NVMe SSD 1TB (2018) Modelnummer MZ-V7E500BW SA1000M8/960G SDSSDXPM2-1T00-G25 WDS100T2X0C Berekende prijs incl.btw per bruikbare gigabyte € 0,29 € 0,26 € 0,26 € 0,34 Garantieperiode 60 maanden 60 maanden 60 maanden 60 maanden TBW volgens JEDEC-standaard JESD218/9A (TeraBytes Written) 300 450 600 600 Geteste firmwareversie 2B2QEXE7 E8FK11.L 101020WD 101020WD Geteste capaciteit 500 GB 960 GB 1 TB 1 TB Capaciteit na ntfs-formatteren 467,1 GB 894,2 GB 931 GB 931 GB Andere opslagcapaciteiten voor zelfde product 250GB/1TB/2TB 240GB/480GB 500GB 250GB/500GB Interface NVMe 1.3 M.2 2280 PCIe Gen 3.0 x4 NVMe 1.2 M.2 2280 PCIe Gen 3.0 x2 NVMe 1.3 M.2 2280 PCIe Gen 3.0 x4 NVMe 1.3 M.2 2280 PCIe Gen 3.0 x4 Controller chip Samsung Phoenix Phison E8 Western Digital in-house Western Digital in-house Type flash-geheugen Samsung 64-layer 3-bit 3D V-NAND MLC Toshiba 3-bit 3D NAND TLC SanDisk 64-layer 3-bit 3D TLC SanDisk 64-layer 3-bit 3D TLC Opgegeven sequentiële leessnelheid 3500 MB/s 1500 MB/s 3400 MB/s 3400 MB/s Opgegeven sequentiële schrijfsnelheid 2500 MB/s 1000 MB/s 2800 MB/s 2800 MB/s Opgegeven 4K (QD32) random leessnelheid 370000 iops 120000 iops 500000 iops 500000 iops Opgegeven 4K (QD32) random schrijfsnelheid 450000 iops 100000 iops 400000 iops 400000 iops Full disk encryption? ja, aes-256 nee nee nee Futuremark PCMark Storage Benchmark 2.0 Score 5081 5050 5080 5080 Parkdale seq. schrijfsnelheid (1GB file, 1MB block size) 2200 MB/s 1000,1 MB/s 2500 MB/s 2500 MB/s Parkdale seq. leessnelheid (1GB file, 1MB block size) 2500 MB/s 1046,7 MB/s 2200 MB/s 2200 MB/s Parkdale random QD32 write (250MB file / 64 KB block Win default) 28543,2 iops 23948,5 iops 29703,2 iops 29703,2 iops Parkdale random QD32 read (250MB file / 64 KB block Win default) 9933,2 iops 8873,8 iops 10236,5 iops 10236,5 iops Intel NASPT gemiddelde gewogen multimediasnelheid 1082,3 MB/s 740,4 MB/s 938,3 MB/s 938,3 MB/s Intel NASPT gemiddelde gewogen kantoorsnelheid 27,9 MB/s 23,9 MB/s 28,5 MB/s 28,5 MB/s Intel NASPT gemiddelde gewogen kopieersnelheid 533,1 MB/s 430,5 MB/s 461,1 MB/s 461,1 MB/s

Conclusie

De Kingston ssdNOW A1000 960GB is een nvme-ssd met een scherpe prijs en een lange levensduur. De prestaties zijn wat minder dan bij een nvme-ssd met vier pci-e communicatiekanalen, maar meer dan voldoende snel voor dagelijks gebruik.

Prijs: 197 euro voor de geteste 960 GB variant; de goedkoopste versie (240 GB) kost 54,90 euro.

Bron: www.diskidee.be