Review: performante Android-smartphone van budgetmerk

De Honor 8X smartphone kost 249 euro voor de versie met 64 GB opslagruimte en 299 euro voor de variant met 128 GB flashgeheugen. Dat zijn scherpe prijzen, zeker als je naar de specificaties kijkt.

Specificaties

Voor dit prijsniveau verwacht je bijvoorbeeld geen 6,5-inch ltps-scherm met een resolutie van 2340 x 1080 pixels en een pixeldichtheid van 397 ppi.

Het Full HD+-scherm loopt bovendien helemaal tot tegen de randen van het smartphone-chassis en heeft een hedendaagse 'full view' beeldverhouding van 19,5:9. Het body is volledig met glas bedekt.

Met een dergelijk groot scherm is de Honor 8X uiteraard niet van de kleinsten: deze smartphone is 160,4 mm breed en 76,6 mm hoog, maar hij is wel maar 7,8 mm dik. Het toestel weegt 175 g.

De Honor 8X is voorzien van een octacore Kirin 710 cpu met Mali G51 gpu en draait Android 'Oreo' 8.1, aangevuld met Huawei EMUI 8.2, dus dezelfde interfacetoevoeging als van reguliere Huawei-smartphones zoals de recent geteste Huawei P20.

Wij testten de versie JSN-L21 met 4 GB ram en naar keuze 64 of 128 GB opslagruimte, die je nog kan uitbreiden met behulp van een microsd-geheugenkaartje tot 400 GB. Maar er is ook een versie met 6 GB ram en dezelfde keuze aan opslagruimte.

Deze smartphone heeft drie kaartsleuven: voor de microsd-kaart en twee voor nano-SIM-kaarten.

De dubbele hoofdcamera met een resolutie van 20 megapixels en 2MP-dieptecamera herkent in echte tijd verschillende objecten en past de camera-instellingen automatisch optimaal in. Het bokeh-effect wordt in software gesimuleerd.

Korte video's kan je in 16x super-slowmotion vastleggen aan 480 frames per seconde. De maximale videoresolutie is overigens niet 4K, maar 1080p aan 60 fps.

De voorcamera heeft een resolutie van 16 megapixels en ondersteunt eveneens het populaire bokeh-wazigheidseffect.

De Honor 8X kan niet alleen ontsloten worden met behulp van de vingerafdruksensor aan de achterzijde, maar ook via gezichtsherkenning.

De volledige specificaties van de Honor 8X vind je op hun website.

Prestaties

De Honor 8X presteert in de algemene Android-benchmarks even goed of op sommige gebieden zelfs beter dan enkele high-end smartphones. De 3d grafische prestaties zijn goed voor het prijsniveau, maar halen niet het niveau van eerder geteste high-end smartphones. De Android-versie van het populaire game Fortnite kan je bijvoorbeeld wel installeren op de Honor 8X maar zodra je het probeert te spelen, crasht het spel.

Merk Honor Huawei Samsung HTC Type 8X 128 GB (JSN-L21) P20 (128GB) Galaxy S9+ (64GB) U12+ Futuremark 3DMark SlingShot (OpenGL ES 3.0) Slingshot Score 1442 3423 3507 6120 graphics score 1274 3655 3955 8074 physics score (cpu) 2684 2802 2512 3314 Futuremark 3DMark SlingShot Extreme (OpenGL ES 3.1) Slingshot Extreme Score 961 3006 3312 3841 graphics score 813 3061 3655 3991 physics score (cpu) 2656 2829 2494 3393 Futuremark PCMark Android Work 2.0 Work 2.0 Performance Score 7103 6378 5361 8532 Web Browsing 2.0 Score 7717 6017 5217 7982 Video Editing Score 4980 5321 5282 5994 Writing 2.0 Score 7219 5798 4835 8187 Photo Editing 2.0 Score 12272 10702 6386 16959 Data Manipulation Score 5310 5312 5205 6805 Futuremark PCMark Android Computer Vision Computer Vision Score 3124 3472 2379 5572 TensorFlow score 429,3 377,2 914,1 172,6 Zxing score 37,09 45,27 65 30,73 Tesseract score 2058,5 1398,5 1221,5 1089,75 Futuremark PCMark Android Storage Storage Score 10431 15746 5581 4359 Internal seq. read MB/s 187,51 705,84 683,83 575 Internal random read MB/s 18,9 32,58 14,85 17 Internal seq. write MB/s 110,17 188,04 154,15 125 Internal random write MB/s 25,4 65,95 1,42 2 External seq. read MB/s 197,88 682,46 537,49 545 External random read MB/s 18,02 32,87 14,85 13 External seq. write MB/s 106,34 187,75 160,35 128 External random write MB/s 24,58 63,81 1,44 2 SQLite read iops 3021 3502 3924 5082 SQLite update iops 2000 1000 1000 94 SQLite insert iops 333 666 90 67 SQLite delete iops 2000 1000 133 104 Futuremark PCMark Android Work 2.0 battery life Autonomie 'worst case', 50% schermhelderheid, wifi aan (minuten) 664 579 588 413 Gewogen scores (op 100) Gewogen benchmarkscore 77 85 65 72 Subjectieve score 90 86 90 89 Functionaliteitsscore 67 81 98 84 Gewogen eindscores Prestatiescore (op 100) 73 83 84 80 Prijsprestatiescore (op 100) 84 70 66 63

Conclusie

De Honor 8X levert veel waar voor zijn geld. Hij oogt mooi, heeft een uitstekend scherm en behoorlijk goede camera, al reageert die in sommige situaties eigenzinnig en moet je hem wel leren gebruiken. De prestaties zijn goed, maar de gpu kan lang niet alle high-end games aan. Zo draait het populaire game Fortnite niet op deze smartphone. Dit is ook een behoorlijk grote en zware smartphone. Waar voor je geld krijg je in elk geval wel.

Prijs: 249 euro (64 GB storage); 299 euro (128 GB storage)

Bron: www.diskidee.be