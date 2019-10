4 star star star star star

Met zijn imposante scherm van 6,8-inch en het bijgeleverde pennetje doet de Galaxy Note10+ zijn naam alle eer aan. Kunnen het papieren notitieboekje én de notebook voortaan thuisblijven? Je leest het in onze review van Samsungs nieuwe vlaggenschip.

Alle specificaties van de door ons geteste Galaxy Note 10+ en diens 'kleinere' broer, de Note10 van 6,3-inch, kwamen eerder al aan bod in onze preview van de toestellen. In dit artikel gaan we vooral dieper in op de functies waarmee de Note10+ zich echt probeert te onderscheiden van de concurrentie. En dan kun je uiteraard niet om de stilus heen, door Samsung S Pen gedoopt.

