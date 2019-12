4 star star star star star

De IronWolf-harde schijven van Seagate zijn speciaal ontworpen voor 24/7 gebruik in een NAS of server. De beschikbare capaciteit varieert tussen 1 en 16 TB. Wij testten de versie van 14 TB.

De IronWolf-hdd's van Seagate zijn bedoeld om 24 uur per dag en 7 dagen per week te werken in servers en NAS'en.

Kenmerken

'Dual-plane balancing' en rotationele anti-vibratiesensoren (RV) verminderen het aantal trillingen en verhogen zo de levensduur. Verder bevat de firmware ook speciale code die fouten sneller herstelt en zorgt voor een zo laag mogelijk energieverbruik. Seagate vat al deze technologie samen onder de noemer 'AgileArray'.

De serie bestaat uit hdd's met een capaciteit van 1 tot 16 TB. De lagere capaciteiten (tot 3 TB) hebben een omwentelsnelheid van 5.900 rpm/tpm en hebben geen RV-sensor; bij die daarboven draaien de interne schijven rond met een snelheid van 7.200 toeren per minuut en is de RV-sensor standaard aanwezig.

Naast de 'gewone' IronWolf-hdd's heeft Seagate ook Pro-varianten met een langere garantieduur en langere opgegeven levensduur (300 TB dataverwerking per jaar en 1,2 miljoen uren MTBF tegenover 180 TB/jaar en 1 miljoen uren MTBF voor de gewone varianten).

Aan de top van het gamma en speciaal voor enterprise-toepassingen is er nog de Seagate Exos-serie met een opgegeven levensduur van 550 TB/jaar en MTBF van 2,5 miljoen jaar. Deze duurdere variant is intern gevuld met heliumgas voor een stabielere werking en nog langere levensduur.

Op de gewone versies geeft Seagate drie jaar en op de Pro- en Exos-versies vijf jaar garantie.

Daarenboven is voor de eerste twee versies twee jaar Seagate Rescue Data Recovery inbegrepen, een gegevenshersteldienst voor als er toch onverhoopt iets mis zou gaan.

Voor deze gratis Rescue-garantie moet je de harde schijf wel eerst bij Seagate online registreren. Deze dienst is bovendien alleen gratis beschikbaar voor de modellen vanaf 4 TB. Ze is tegen betaling verkrijgbaar bij de andere varianten of als je een langere dataherstelgarantie dan twee jaar wil.

De 'gewone' varianten zijn bedoeld voor NAS-enclosures tot acht harde schijven, terwijl de Pro-varianten gegarandeerd zijn om ook goed te werken in kasten met maximaal 24 harde schijven. Bij de Exos-versies is er geen maximaal opgegeven aantal schijven dat je tegelijk in één behuizing mag gebruiken.

Wij testten een Seagate IronWolf 14TB ST14000VN0008. (Hiervan bestaat ook een Pro-versie ST14000NE0008 die dertig euro duurder is.)

Deze hdd heeft volgens Seagate een maximale stabiele overdrachtsnelheid van 256 MB/s.

Alle informatie over de IronWolf NAS-harde schijven vind je op de website van Seagate.

IronWolf Health Management

De IronWolf-hdd's ondersteunen net zoals alle moderne harde schijven S.M.A.R.T. oftewel Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology. Dit is een bewakingssysteem voor harde schijven en SSD's dat helpt om toekomstige storingen te voorspellen.

Daarnaast hebben ze ook IronWolf Health Management of IHM aan boord. Dit is een verbeterde versie van S.M.A.R.T. die echter bedrijfseigen is aan Seagate en momenteel alleen ondersteund wordt door de eigen Seagate-hulpprogramma's en door de NAS-besturingssystemen van Asustor, QNAP, Synology en Thecus.

IHM controleert meer dan tweehonderd parameters in verband met de gezondheid van de schijf (op het vlak van temperatuur, schokken, trillingen, haperende verbindingen, signaalintegriteit) en waarschuwt je preventief wanneer mogelijke problemen optreden.

Via logboeken volg je gezondheidstrends over langere periodes op en controleer je de gezondheid van de IronWolf-hdd's.

Als IHM te veel fouten opmerkt, zal het behalve een waarschuwing uitsturen ook automatisch een volledige S.M.A.R.T.-scan starten.

De IHM-software laat ook toe om de werkbelasting van de hdd in het oog te houden.

De automatische controle start pas als de IronWolf-hdd minstens twaalf uur ingeschakeld is.

Prestaties

We testten de Seagate IronWolf 14 TB op verschillende manieren in een Synology DS718+ NAS (lees onze eerdere review).

In onze standaardtest met de Intel NAS Performance Test (naspt), die verschillende applicatiegerichte benchmarks uitvoert aan de hand van ruim 36 GB testdata, noteren we een gemiddelde gewogen algemene werksnelheid tussen de 75,2 en 279 MB/s, al naargelang de configuratie.

In de Parkdale-benchmark zien we sequentiële schrijf- en leessnelheden rond de 107 MB/s (1 GB bestand, 1 MB block size) en random QD32 schrijf- en leessnelheden (250 MB bestand, 64 KB block size) van 12,9 en 12,5 MB/s (3290 en 3188 iops) respectievelijk.

Dit zijn goede prestaties voor een hdd.

Deze harde schijf doet zijn werk fluisterstil; zeker in idle mode hoor je ze nauwelijks, maar ook tijdens het gebruik blijft het erg stil.

Conclusie

De Seagate IronWolf 14 TB harde schijf presteert goed, werkt fluisterstil, heeft een hoge betrouwbaarheid en is relatief betaalbaar.

Gemiddelde internetprijs: 449 euro

