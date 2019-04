4 star star star star star

De SanDisk Extreme Pro M.2 NVMe 3D SSD is een snelle, lang levende solid state drive met een capaciteit van naar keuze 500 GB of 1TB. We testten deze ssd, die overigens dezelfde is als de WD Black SSD (2018) van moederbedrijf Western Digital.

De Extreme Pro M.2 NVMe 3D SSD van SanDisk is helemaal identiek aan de WD Black SSD (2018) van moederbedrijf Western Digital, die intussen opgevolgd is door de WD Black SN750 (2019).

De Western Digital-versie bestaat in de capaciteiten 250 GB, 500 GB, 1 TB en 2 TB en is verkrijgbaar met of zonder koelelement.

De SanDisk Extreme Pro M.2 NVMe 3D SSD bestaat in een 500 GB- en een 1 TB-versie. Wij testten de 1 TB-variant.

Er is nauwelijks een prijsverschil tussen de versies van WD en die van SanDisk. De vergelijkbaar snelle, eerder geteste Samsung 970 EVO is iets duurder, maar heeft wel hardwarematige encryptie.

Kenmerken

De SanDisk Extreme Pro M.2 NVMe 3D SSD is opgebouwd rond een in-house controller, die gecombineerd wordt met SanDisk 3D NAND-flashchips. Er is ook een SDRAM-cache (gemaakt door SK Hynix), die gebruikt wordt door de Sandisk nCache 3 hardwarebuffer.

Deze SSD komt met vijf jaar in de tijd beperkte garantie en 200 TBW per 250 GB schrijfgarantie, inzake levensduur dus vergelijkbaar met de eerder geteste Samsung 970 EVO. Voor de geteste 1 TB-versie geeft dit 600 TBW.

Ook voor wat betreft het opgegeven prestatieniveau zet SanDisk deze SSD naast de 970 EVO, met op papier althans zelfs nog iets hogere theoretische schrijf- en leessnelheden (3.400/2.800 MB/s).

Een belangrijk verschil met de Samsung-SSD is wel het ontbreken van ondersteuning voor hardware-encryptie. Maar dat is vooral van belang in een sensitieve bedrijfsomgeving.

Software

Met SanDisk Dashboard (ook Nederlandstalig) controleer je de status, meet de prestaties en vernieuw je indien nodig de firmware.

Bij ons testexemplaar was de firmware up-to-date. In tegenstelling tot bij de versie van WD levert SanDisk bij zijn versie geen Acronis True Image WD Edition kloonsoftware voor Windows mee als gratis download.

Wat is TBW?

Fabrikanten gebruiken verschillende methoden om de geschatte levensduur van hun ssd's op te geven, maar het totaal aantal geschreven terabytes of 'terabytes bytes written' (TBW) is een cijfer dat je intussen bijna overal terugvindt.

Meestal bepaalt dit cijfer mee de maximale garantieduur. Naast een garantieduur in jaren is er ook de garantieduur uitgedrukt in tbw. Het getal dat eerst overschreden wordt, bepaalt wanneer de garantie vervalt.

Op zich betekent dat natuurlijk niet noodzakelijk dat de ssd daarna van de ene dag op de andere faalt. Het Duitse C't kocht in 2016 twaalf ssd's van bekende merken en schreef er een jaar lang constant data op. Zelfs de goedkoopste ssd ging tweeëneenhalf keer langer mee dan de opgegeven tbw. De Samsung SSD 950 Pro faalde pas na 9,1 petabytes geschreven data, zestig keer méér dan de opgegeven tbw!

De eerste generatie ssd's had relatief lage tbw-waarden, typisch 60 à 75 tbw voor een budget-ssd van 250 GB. Intussen is dat zelfs voor budget-ssd's gestegen tot typisch 150 tbw per 250 GB.

Maar hoe lang zal bijvoorbeeld een 500 GB ssd met een opgegeven levensduur van 300 tbw effectief blijven functioneren?

Als je élke dag 5 GB data op de ssd schrijft, stemt dat overeen met minder dan 2 tbw per jaar.

Weinig gewone gebruikers halen dat. Volgens Intel schrijft slechts één procent van gebruikers 50 GB per dag ofwel iets meer dan 18 tbw per jaar. 300 tbw is dan méér dan zestien jaar!

In een werkstation of server met bijvoorbeeld back-up- of virtualisatietoepassingen of in een nas met raid-configuratie lopen de schrijfoperaties veel hoger op, maar zelfs dan nog is 300 tbw veel.

De kans dat de garantieduur van vijf jaar eerst overschreden wordt, is veel hoger. En zelfs dan, zo blijkt uit de C't test, is de kans groot dat de ssd daarna nog een hele tijd meegaat.

Prestaties

De SanDisk Extreme Pro M.2 NVMe 3D SSD presteert uitstekend en heeft een lange levensduur.

Merk Samsung Kingston SanDisk Western Digital Product 970 EVO NVMe M.2 V-NAND SSD 500GB ssdNOW A1000 960GB Extreme Pro M.2 NVMe 3D SSD 1 TB WD Black High-performance NVMe SSD 1TB (2018) Modelnummer MZ-V7E500BW SA1000M8/960G SDSSDXPM2-1T00-G25 WDS100T2X0C Berekende prijs incl. btw per bruikbare gigabyte € 0,29 € 0,26 € 0,26 € 0,34 Garantieperiode 60 maanden 60 maanden 60 maanden 60 maanden TBW volgens JEDEC-standaard JESD218/9A (TeraBytes Written) 300 450 600 600 Geteste firmwareversie 2B2QEXE7 E8FK11.L 101020WD 101020WD Geteste capaciteit 500 GB 960 GB 1 TB 1 TB Capaciteit na ntfs-formatteren 467,1 GB 894,2 GB 931 GB 931 GB Andere opslagcapaciteiten voor zelfde product 250GB/1TB/2TB 240GB/480GB 500GB 250GB/500GB Interface NVMe 1.3 M.2 2280 PCIe Gen 3.0 x4 NVMe 1.2 M.2 2280 PCIe Gen 3.0 x2 NVMe 1.3 M.2 2280 PCIe Gen 3.0 x4 NVMe 1.3 M.2 2280 PCIe Gen 3.0 x4 Controller chip Samsung Phoenix Phison E8 Western Digital in-house Western Digital in-house Type flash-geheugen Samsung 64-layer 3-bit 3D V-NAND MLC Toshiba 3-bit 3D NAND TLC SanDisk 64-layer 3-bit 3D TLC SanDisk 64-layer 3-bit 3D TLC Opgegeven sequentiële leessnelheid 3500 MB/s 1500 MB/s 3400 MB/s 3400 MB/s Opgegeven sequentiële schrijfsnelheid 2500 MB/s 1000 MB/s 2800 MB/s 2800 MB/s Opgegeven 4K (QD32) random leessnelheid 370000 iops 120000 iops 500000 iops 500000 iops Opgegeven 4K (QD32) random schrijfsnelheid 450000 iops 100000 iops 400000 iops 400000 iops Full disk encryption? ja, aes-256 nee nee nee Futuremark PCMark Storage Benchmark 2.0 Score 5081 5050 5080 5080 Parkdale seq. schrijfsnelheid (1GB file, 1MB block size) 2200 MB/s 1000,1 MB/s 2500 MB/s 2500 MB/s Parkdale seq. leessnelheid (1GB file, 1MB block size) 2500 MB/s 1046,7 MB/s 2200 MB/s 2200 MB/s Intel NASPT gemiddelde gewogen multimedia snelheid 1082,3 MB/s 740,4 MB/s 938,3 MB/s 938,3 MB/s Intel NASPT gemiddelde gewogen kantoor snelheid 27,9 MB/s 23,9 MB/s 28,5 MB/s 28,5 MB/s Intel NASPT gemiddelde gewogen kopieer snelheid 533,1 MB/s 430,5 MB/s 461,1 MB/s 461,1 MB/s

Conclusie

De SanDisk Extreme Pro M.2 SSD doet inzake prestaties en levensduur niet onder voor de eerder geteste Samsung 970 EVO en is iets goedkoper. Ze heeft wel geen hardware-encryptie, maar dat is vooral van belang in een sensitieve bedrijfsomgeving.

Prijs: 226 euro voor 1 TB; 105 euro voor 500 GB

Bron: www.diskidee.be