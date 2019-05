3 star star star star star

We testten Magic 2 van Powerline-specialist devolo. Het product combineert mesh-wifi met de snellere en stabielere Powerline-technologie.

Magic 2 van devolo combineert Powerline G.hn met theoretische doorvoersnelheden tot 2.400 Mbit/s met AC1200 mesh-wifi (2×2:2 mu-mimo tot 300 Mbit/s in de 2,4 GHz- en tot 867 Mbit/s in de 5 GHz-frequenties).

De nieuwe Powerline-technologie is wel niet meer compatibel met de oudere devolo-stekkers (of stekkers van andere merken) die voldoen aan de Homeplug AV-standaard. Je kan ze dus alleen met nieuwere G.hn-Powerlines combineren.

Bij gebruikers die voor het eerst een powerline-netwerk inrichten maakt die incompatibiliteit natuurlijk niet uit. Maar als je eerde al investeerde in een powerline-netwerk dan is dat niet langer bruikbaar wanneer je kiest voor devolo Magic. Aan te raden is immers om beide standaarden niet door elkaar op hetzelfde elektriciteitsnet te gebruiken, om problemen met interferentie en een terugval inzake prestaties te vermijden.

Kenmerken

De door ons geteste devolo Magic 2 Multiroom Kit bevat twee WiFi/Powerline 2-1 stekkers (met vier geïntegreerde antennes) en één devolo LAN Powerline 1-1 stekker. Alle pluggen hebben een geïntegreerde stopcontact zodat er in huis geen stopcontact verloren gaat.

De wifi-stekkers hebben twee gigabit-ethernetpoorten; de lan-stekker heeft er één. De lan-stekker is iets kleiner en lichter dan de wifi-stekker.

Alle adapters zijn afzonderlijk, per twee (Starter Kit) of per drie (Multiroom Kit) verkrijgbaar. Verder is er een iets goedkopere Magic 1-variant (vijftien euro goedkoper per stekker) met 1.200 Mbit/s doorvoersnelheid over Powerline die voor de rest identiek is.

De door ons geteste Magic 2 Multiroom Kit biedt voldoende dekking om een woning of ruimte van 500 vierkante meter van een draadloos mesh-netwerk te voorzien.

Installatie

De stekkers steek je direct in een stopcontact en niet in een verdeeldoos. Dankzij het geïntegreerde stopcontact is dat ook geen probleem: daarin kan je een eventuele verdeeldoos kwijt.

De standaard wifi-sleutel van de Magic WiFi-adapter vind je op de achterkant. Noteer die vóór je de stekker insteekt. Steek beide wifi-adapters in een stopcontact en wacht tot het powerline-led op de voorkant oplicht.

Steek vervolgens de lan-adapter in een vrij stopcontact in de buurt van je router. Verbind de adapter met je router. De ethernetkabel is meegeleverd. De drie adapters vinden elkaar automatisch en leggen een versleutelde verbinding over het elektriciteitsnet. Die dient als 'backhaul' tussen de wifi-stekkers. Tijdens dit proces knipperen alle powerline-led's wit. Zodra deze led's permanent wit branden, is de connectie klaar. Het proces duurt ongeveer drie minuten.

Verbind je smartphone of tablet met het devolo wifi-netwerk.

Bestaand netwerk kopiëren

Wil je het bestaande wifi-netwerk van je router naar de devolo-kit kopiëren dan ga je anders te werk. Koppel de lan-adapter aan je router.

Steek daarna één wifi-stekker in een stopcontact in de buurt van je router. Zodra de witte wifi-led op de voorkant stabiel brandt, druk je er kort op om de wps-functie te activeren. De led knippert en je hebt twee minuten de tijd om de wps-knop van je router in te drukken.

De stekker neemt de wifi-gegevens je router over. Vervolgens steek je de andere wifi-stekker in een stopcontact; die neemt nu ook dezelfde wifi-gegevens over.

Als de automatische Powerline-verbinding mislukt, knipperen de led's met het 'huislogo' rood. Trek alle stekkers uit het stoptcontact, wacht even en steek ze dan één voor één opnieuw in, te beginnen met de lan-adapter. Dan lukt het meestal wel (wij dienden het twee keer te proberen).

Lukt de automatische configuratie niet, dan kan je de verbinding ook manueel maken. Hoe dat moet staat uitgelegd op pagina 44 van de meegeleverde installatiegids, die ook Nederlandstalig is.

We beoordelen de installatieprocedure als gebruiksvriendelijk.

Werking

Met de devolo Home Network app beheer je de Magic 2. In het startscherm zie je de bestaande configuratie. Door op het pictogram van één van de stekkers te drukken, vraag je gedetailleerde configuratie-informatie op (bijvoorbeeld ip-adres, verbonden apparaten, wifi-configuratie).

Wil je een stekker aan het Magic-netwerk toevoegen, druk je op het plusteken of kies je 'Toevoegen' in de software en volg je de instructies.

Via het app-menu controleer je op firmware-updates, bekijk je een gedetailleerd netwerkoverzicht en wijzig je de geavanceerde netwerk-, powerline- en wifi-instellingen. Normaal hoef je hier niets te wijzigen, maar wil je bijvoorbeeld de leds op de stekkers tijdens de normale werking uitschakelen dan doe je dat voor elke stekker apart in het Systeem-menu.

Apps en software

De mobiele app oogt ietwat rommelig, met logisch bij elkaar horende configuratie-opties die toch her en der verspreid zitten. De geavanceerde opties per stekker zijn niet aangepast aan het app-scherm: de app laadt gewoon de web-interface die je ook rechtstreeks met een browser via het ip-adres van elke adapter oproept.

De devolo Cockpit-software voor Windows opent eveneens de web-ui wanneer je op het configuratiepictogram van een adapter klikt. De app, de software en de web ui werken wel allemaal in het Nederlands, dat is in elk geval positief.

Het zou volgens ons handiger zijn mochten de geavanceerde netwerk-, powerline- en wifi-instellingen ook onder het gewone app-menu bereikbaar zijn, zodat je in één keer instellingen voor alle Magic-adapters in het netwerk zou kunnen aanpassen (bijvoorbeeld de werking van het led en de knoppen, of de ip-configuratie, of het lokaal bewaren van de configuratie). Nu moet je dat voor elke adapter apart doen in de Web UI. Wel is het zo dat de grote meerderheid van de gebruikers die geavanceerde instellingen zelden zal gebruiken.

Standaard is 'Config Sync' actief, al kan je dit per wifi-stekker uitschakelen. De complete wifi-configuratie wordt aan alle voor Config Sync geschikte apparaten doorgegeven. Daarbij behoren de volgende instellingen: wifi-netwerk, gastnetwerk, Smart WiFi, tijdbesturings- en tijdserverinstellingen.

Smart WiFi zorgt er onder andere voor dat clients zichzelf automatisch verbinden met de sterkste wifi-stekker. Onder deze functie groepeert devolo vier geavanceerde wifi-eigenschappen: 'roaming', 'band steering', 'dynamic frequency selection' en 'airtime fairness'. Het is een alles of niets verhaal, want je kan deze functies niet afzonderlijk in- of uitschakelen.

Geavanceerde opties zoals vpn, ouderlijke controle en firewall-beveiliging regel je op je bestaande router of modem. Magic 2 fungeert zelf puur als netwerkuitbreiding en vertrouwt voor alle instellingen op de aangesloten netwerkrouter of internetmodem.

Prestaties

Wij testen nooit de theoretische snelheden van een wifi-oplossing. Wij zijn vooral geïnteresseerd in de reële prestaties.

De devolo Magic 2 haalt in onze gebruikelijke uitgebreide iperf3-benchmark, die we op verschillende toestellen en met diverse instellingen in een realistische omgeving met naburige wifi-signalen uitvoeren, tussen 82 MBit/s en 218 Mbit/s, afhankelijk van de afstand van de wifi-stekkers tot aan de lan-stekker en de kwaliteit van de stroombekabeling.

De gemiddelde reële draadloze netwerksnelheid van alle testlocaties is 192,5 Mbit/s. Dat is bijvoorbeeld iets trager dan de eerder door ons geteste D-Link COVR-P2502, een combinatie van mesh wifi en Homeplug AV2-powerline backhaul.

Maar een gemiddelde zegt niet alles. We testen in een grote woning op verschillende etages. De devolo Magic 2 levert op elke etage ongeveer dezelfde gemiddelde doorvoersnelheid in de iperf3-benchmark, dus iets meer dan 192 Mbit/s. Bij de D-Link COVR-P2502 daalt de doorvoersnelheid op de etages, terwijl ze hoger is op het gelijkvloers.

Devolo Magic 2 is vooral interessant in een modern gebouw met veel dempend beton, waar wifi niet altijd en overal even betrouwbaar werkt. Het is logisch dat de reële prestaties afhangen van erg veel factoren: de gebruikte wifi- en ethernet-chipsets van de client-pc, de afstand tot de nodes, de manier waarop de nodes met elkaar verbonden zijn (geaarde stopcontacten zijn een must om de hoogste snelheid te halen), de snelheid van de verbonden router, eventuele interferentie van andere draadloze apparaten en powerlines etc.

Samenvattend mag je stellen dat de Magic 2 vooral tot zijn recht komt in een grote, moderne woning, omdat elke adapter een vergelijkbare doorvoersnelheid levert als de adapter die het dichtst bij de router is geplaatst. Eens succesvol geïnstalleerd heb je er geen omkijken meer naar en functioneert de Magic 2 in de praktijk als een netwerkkabel.

Je kan de stekkers eens ze geconfigureerd zijn naar hartenlust verplaatsen, want ze verbinden zichzelf automatisch zonder dat je verder iets in de software hoeft te doen. Dit is echt een installeren-en-vergeten netwerkproduct zoals er helaas te weinig bestaan. Het werkt trouwens vrij energiezuinig. De stekkers verbruiken maximaal 12 W, maar het typische verbruik draait rond de 9 W. Als er geen netwerkverkeer is, schakelen de stekkers terug naar een energiebesparende stand en verbruiken ze 3,4 W.

Conclusie

Devolo Magic 2 presteert goed in gebouwen waar een gewoon wifi-signaal te zwak is om voorbij betonnen muren en plafonds te raken. Of op locaties die te ver van een wifi-router of -toegangspunt verwijderd zijn. De powerline-technologie zorgt in die omstandigheden voor stabiele verbindingen via het elektriciteitsnet tussen zichzelf configurerende wifi-toegangspunten en de centrale router of modem. Dit op voorwaarde dat het elektriciteitsnet in orde en overal drie-aderig uitgevoerd is. Eens geïnstalleerd en geconfigureerd heb je geen omkijken meer naar de Magic 2. We gebruikten Magic 2 een tweetal maanden en in die periode viel het netwerk niet één keer uit.

Gemiddelde prijs: 299 euro (multiroom kit, 1x lan en 2x wifi); starterkit: 199,90 euro (1x lan en 1x wifi); wifi-adapter: 129,90 euro.

Bron: www.diskidee.be