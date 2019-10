4 star star star star star

De Sony WF-1000XM3 is een stereohoofdtelefoon met draadloze ruisonderdrukking. Hoe goed klinken deze draadloze oordoppen die je in het oor draagt en hoe comfortabel blijven ze zitten? Een test.

De Sony WF-1000XM3 draadloze hoofdtelefoon met Wireless Noise Cancelling bestaat uit kleine, losse Bluetooth 5.0-oordoppen met stereogeluid en actieve ruisonderdrukking.

De oortjes bevatten een kleine driver van 6 mm met een frequentiebereik van 20 tot 20.000 Hz bij 44,1 kHz sampling. In plaats van het geluid van het ene naar het andere oor door te geven, geeft een speciaal door Sony ontwikkelde Bluetooth-chip het geluid tegelijkertijd aan het rechter- en linkeroor door.

De onzichtbare Bluetooth-antennes in elke dop zijn zo gepositioneerd en ontworpen dat het signaal sterk en ononderbroken draadloos blijft streamen. Volgens de fabrikant garandeert dat "een uitzonderlijke luisterervaring".

Kenmerken

Elke hoofdtelefoon weegt maar 8,5 gram. Medium siliconen-rubberen oordoppen zijn al gemonteerd, maar kan je eenvoudig zelf vervangen door de meegeleverde kleinere en grotere maten in twee soorten materiaal, "hybride siliconen" en "extra comfort" (in SS, S, M en L-maten voor de hybride siliconen- en S, M en L-varianten voor de triple comfort-doppen).

De doppen maken op drie plaatsen contact met je oor en zijn voorzien van een antislipoppervlak.

Ze blijven stevig zitten, op voorwaarde dat je ze juist inbrengt. Belangrijkste tip is om elk oordopje diep in je oor te schuiven en het dan negentig graden te draaien.

De grootte van het linkse en rechtse gehoorkanaal verschilt van persoon tot persoon. Dus je kan voor elk oor passende doppen kiezen. Dit helpt ook om het omgevingsgeluid optimaal te dempen bij het gebruik van de ruisonderdrukking.

Dubbele microfoons vangen ruis op aan de voor- en achterkant van elke oordop. De energiezuinige 24-bit Sony QN1e HD Wirless Noise Cancelling-processor vangt omgevingsgeluiden op en filtert die weg zodat je ongestoord naar muziek kan luisteren. Dit is dezelfde processor als in de veel grotere Sony WH-1000XM3-over-het-oor-koptelefoon, al gebruikt die wel een iets krachtigere 32-bit variant.

Bij continu afspelen van muziek gaan de batterijen tot zes uur mee met ingeschakelde en tot acht uur met uitgeschakelde actieve ruisfiltering. Bij continu telefoneren of chatten gaan de batterijen tot vier uur mee met en tot 4,5 uur zonder anc.

De batterijen zijn in anderhalf uur weer volledig opgeladen. Na tien minuten laden kan je tot negentig minuten muziek afspelen.

Het opladen gebeurt in een stevig oplaaddoosje dat klein en licht (77 g) genoeg is om in een jaszak of tas mee te dragen. De extra batterij in dat oplaaddoosje kan de oordoppen tot drie keer volledig opladen, voor een volledige autonomie van maximaal 32 uur aan muziek zonder anc.

Het oplaaddoosje laad je op via een meegeleverde USB-C kabel. Dat duurt tot 3,5 uur afhankelijk van het laadvermogen van de voeding. Voor een USB-C voeding moet je zelf zorgen.

De oortjes klikken magnetisch vast in het doosje; ze in- en uitbrengen gaat heel snel en zonder kans op vergissingen qua juiste oriëntering van de laadcontacten.

Als je ze niet in het oplaaddoosje steekt gaan de batterijen tot negen uur mee in standby met anc actief of tot vijftien uur in standby zonder ruisonderdrukking.

Alle details over de WF-1000XM3 vind je op de Sony-website.

Hi-res audio of niet?

De Sony WF-1000XM3 koptelefoon ondersteunt de Bluetooth-profielen A2DP, AVRCP, HFP en HSP en de Bluetooth-codecs SBC en AAC.

Een hi-res codec zoals AptX of Sony's eigen LDAC worden dus niet ondersteund. Wel kan je via de Sony Headphones-app Sony Digital Sound Enhancement Engine HX (DSEE HX) inschakelen, waarmee gecomprimeerde digitale muziekbestanden zoals mp3 opgeschaald worden naar "bijna hi-res audiokwaliteit".

Er bestaat discussie over of DSEE HX veel toevoegt aan het audiosignaal. Wij merkten in elk geval weinig betekenisvol verschil tussen muziek afgespeeld met en zonder deze technologie. (De mp3's of aac's moeten blijkbaar minstens een originele bit-rate hebben van 249 Kbit/s opdat DSEE HX een verschil maakt.)

Ingebruikname

Als je de verpakking opent, zie je direct een (Engelstalig) stappenplan voor het configureren van de WF-1000XM3.

Plaats de doppen in het laaddoosje om ze te activeren. De led op de voorkant van het doosje licht rood op. Download en installeer de Sony Headphones connect-app voor iOS en Android. Neem de doppen uit het laaddoosje. Ze schakelen automatisch in en zoeken naar een Bluetooth-verbinding. De ledjes op het uiteinde van elke dop knipperen blauw.

Koppelen kan handmatig via het Bluetooth-menu van je apparaat of via de NFC-functie van het oplaaddoosje.

Wij testten de koptelefoon met Huawei P20 en P20 Pro smartphones. De Google Assistent herkent de headset direct als een compatibele headset.

De Headphones connect-app haalt direct een firmware-update binnen (het automatisch binnenhalen van nieuwe firmware kan je desgewenst via de app uitschakelen). Die wordt in de achtergrond doorgevoerd. Je kan de koptelefoon blijven gebruiken, maar Google Assistant werkt tijdens het updaten niet.

De nieuwe firmware voegt ondersteuning voor Amazon Alexa toe. Ook Siri wordt ondersteund.

Om de firmware-update toe te passen, dient de accu wel volledig opgeladen te zijn. Het volledige proces duurt ongeveer dertig minuten.

De doppen schakelen zichzelf standaard uit wanneer je ze niet draagt (in te stellen via de app); om de overdracht van de firmware te laten slagen dien je ze dus ofwel te dragen, ofwel ze (tijdelijk) via de app permanent ingeschakeld te houden.

De gesproken statusboodschappen werken ook in het Nederlands, al is Engels de standaardinstelling.

Om naar het Nederlands over te schakelen draag je via de app eerst de nieuwe taal naar de koptelefoon over. Dit duurt ruim tien minuten. In tussentijd kan je wel naar muziek blijven luisteren. Je mag de oortjes tijdens de overdracht uiteraard niet uitschakelen. Ze moeten ook in de buurt van de smartphone blijven.

Adaptieve geluidsregeling

Bij het koppelen vraagt de Sony Headphones-app je direct of je de adaptieve geluidsregeling wil gebruiken. Die detecteert je acties (bijvoorbeeld zitten, wandelen, rennen, voertuig) en past de manier waarop het omgevingsgeluid wordt ingenomen en de ruisonderdrukking functioneert automatisch aan.

Je kan dit achteraf weer wijzigen via het dashboard van de app.

Met de nieuwe firmware is het mogelijk om de verstreken tijd op twee verschillende niveaus te selecteren totdat de status overschakelt naar "Stilstaan". De werking van de adaptieve geluidsregeling is ook verbeterd.

Een discreet geluidssignaal waarschuwt je wanneer de adaptieve geluidsregeling het geluid omschakelt, maar deze waarschuwing kan je in de app uitschakelen.

Bedieningsknoppen

De ronde zijkant van elke oordop is aanraakgevoelig en functioneert als knop. De functies kan je apart regelen voor het linker- en het rechteroor.

De linkerknop activeert standaard de gekozen spraakassistent (ingedrukt houden om met de assistent te converseren), terwijl de rechterknop de afspeelbediening regelt (eenmaal tikken regelt afspelen/pauzeren; tweemaal tikken speelt de volgende en driemaal tikken de vorige track).

Andere mogelijke functies zijn controleren van het omgevingsgeluid (anc functie) of de knoppen uitschakelen.

Wijs je aan een van de knoppen de controle van het omgevingsgeluid toe dan krijg je toegang tot de Quick Attention-functie: knop ingedrukt houden zorgt ervoor dat je je omgeving kan beluisteren en een conversatie kan voeren zonder dat de muziek pauzeert.

Een sensor in elk oordopje detecteert of je één oordopje of beide oordopjes draagt en past het afspelen daarop aan. Haal je één dop uit je oren dan pauzeert de muziek automatisch aan beide kanten en gaat weer verder zodra je de dop insteekt.

Praktijk

De doppen blijven, mits juist ingebracht, perfect in je oren zitten. Ze dragen ook comfortabel, zelfs bij urenlang gebruik.

De ruisonderdrukking werkt verrassend goed voor dergelijke kleine doppen, vooral dan binnenshuis of in voertuigen. Buiten, bijvoorbeeld in een stadsomgeving met veel verkeer, dringt er nog voldoende omgevingsgeluid binnen om je veilig te kunnen verplaatsen terwijl je toch min of meer ongestoord naar muziek kan luisteren. Bij heel erg druk verkeer laat de ruisonderdrukking het afweten en hoor je nog met moeite de muziek, tenzij je die zeer (te) hard zet.

Iets om rekening mee te houden is dat je het muziekvolume niet op de koptelefoon zelf kan regelen, maar alleen met behulp van je smartphone.

Ondanks het ontbreken van een echte hi-res codec is de geluidskwaliteit toch behoorlijk goed. Bij gebrek aan een beter woord zouden we de geluidsweergave als erg muzikaal omschrijven, met een natuurlijk klinkend geluid zonder overdreven bassen, al kan je die via de equalizerinstellingen in de Headphones-app wel meer benadrukken indien gewenst.

Conclusie

Wij zijn behoorlijk onder de indruk van de Sony WF-1000XM3 koptelefoon. De techniek die Sony in deze kleine oordoppen wist te proppen, is indrukwekkend. De actieve ruisonderdrukking werkt goed in verhouding tot de kleine omvang. Het draagcomfort is hoog, de accu gaat voldoende lang mee en het oplaaddoosje is een perfecte manier om de doppen op te bergen én altijd opgeladen te houden, zodat ze direct gebruiksklaar zijn. Hoewel een hi-res codec ontbreekt, klinkt muziek er toch behoorlijk goed mee, terwijl ook de gesprekskwaliteit goed is. Voor al dit moois betaal je wel behoorlijk veel geld.

Gemiddelde prijs: 249 euro

Bron: www.diskidee.be