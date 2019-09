5 star star star star star

De Kingston KC2000 M.2 (2280) PCIe NVMe solid-state drive is een betaalbare ssd op een printplaatje met vijf jaar garantie die volgens de fabrikant 35 keer sneller is dan een 7200 toeren-per-minuut harde schijf. We testten of dat klopt.

De KC2000 M.2 SSD van Kingston Digital Europe, onderdeel van Kingston Technology, gebruikt 3D TLC NAND flashchips met 96 lagen en combineert dit met een recente Gen 3.0 x4-controller van Silicon Motion, Inc. (SMI), de 226EN. SMI levert naar eigen zeggen de ssd-controllers voor dertig procent van alle SSDs die wereldwijd worden verkocht.

Kenmerken

Deze betaalbare PCIe Gen3 x4 NVMe 1.3 ssd-controller ondersteunt sequentiële doorvoersnelheden voor lezen en schrijven tot 3.500 en 3.000 MB/s en 4K 'random' snelheden tot 420.000 IOPS (Input/Output Operaties Per Seconde).

Behalve snelle flashchips en een snelle controller heeft de KC2000 (dankzij de SMI-controller) ook volledige AES256 data-encryptie op hardwareniveau, die bovendien compatibel is met de industriestandaarden TCG Opal 2.0 (gebruikt in beveiligingssoftware van Symantec, McAfee, WinMagic en anderen) en met Microsoft eDrive ('encrypted hard drive', gebruikt door Windows 10 BitLocker schijfencryptie).

Voor doorsneegebruikers is dat minder belangrijk, maar in een bedrijfsomgeving kan je deze ssd dus perfect in systemen met vertrouwelijke gegevens gebruiken om alles onkraakbaar te versleutelen zonder veel invloed op de schrijf- en leesprestaties.

Het merk van de gebruikte 3D TLC NAND flashchips blijft onbekend. Een sticker verbergt het merk; verwijder je die sticker dan vervalt de garantie, zo staat er op geprint.

Kleinere ssd-fabrikanten zoals Kingston spelen vooral op de prijs en kopen hun flash-chips zo goedkoop mogelijk in. Tijdens de levensduur van een product kan het daarom gebeuren dat ze een batch met chips van een andere fabrikant monteren.

Dat kan de prestaties in theorie lichtjes beïnvloedden, maar niet in die mate dat je dit in de praktijk merkt. Maar in benchmarks kunnen er dus wel lichte verschillen optreden tussen eventuele verschillende batches van een betaalbare ssd zoals deze Kingston KC2000.

In tegenstelling tot de eerder geteste Kingston ssdNOW A1000 (sinds die test overigens fors in prijs gedaald) gebruikt de KC2000 wel degelijk alle vier PCIe communicatiekanalen. Er is dus geen flessenhals inzake prestaties.

Wij testten de 1 TB uitvoering van de KC2000. Die heeft een opgegeven levensduur van 600 TBW of 'terabytes bytes written'. Daarnaast is er een garantie van vijf jaar, in de veronderstelling dat je in die periode niet de 600 TBW overschrijdt.

De opgegeven sequentiële lees/schrijfsnelheid is 3.200/2.200 MB/s; random is dit 350.000/275.000 IOPS.

Daarnaast zijn er varianten met 250 GB (150TBW), 512 GB (300TBW) en 2 TB (1,2PBW of 'petabytes bytes written') opslagruimte. De TBW/PBW is zoals je kan zien telkens aangepast aan de capaciteit. De varianten van 250 en 500 GB presteren iets, maar niet veel trager dan de 1/2 TB-uitvoeringen.

Prestaties

De Kingston KC2000 M.2 PCIe NVMe SSD presteert zeer goed in verhouding tot zijn prijs. Er bestaan snellere ssd's, maar niet voor dit geld.

Merk Kingston Kingston Product KC2000 1TB ssdNOW A1000 960GB Modelnummer SKC2000M8/1000G SA1000M8/960G Berekende prijs incl.btw per bruikbare gigabyte € 0,19 € 0,17 Garantieperiode 60 maanden 60 maanden TBW volgens JEDEC-standaard JESD218/9A (TeraBytes Written) 600 450 Geteste firmwareversie S2780101 E8FK11.L Geteste capaciteit 1 TB 960 GB Capaciteit na ntfs-formatteren 931 GB 894,2 GB Andere opslagcapaciteiten voor zelfde product 250/500 GB & 2 TB 240GB/480 GB Interface NVMe 1.2 M.2 2280 PCIe Gen 3.0 x4 NVMe 1.2 M.2 2280 PCIe Gen 3.0 x2 Controller chip SMI 226EN Phison E8 Type flash-geheugen 96-layer 3D TLC NAND flash Toshiba 3-bit 3D NAND TLC Opgegeven sequentiële leessnelheid 3200 MB/s 1500 MB/s Opgegeven sequentiële schrijfsnelheid 2200 MB/s 1000 MB/s Opgegeven 4K (QD32) random leessnelheid 350000 IOPS 120000 iops Opgegeven 4K (QD32) random schrijfsnelheid 275000 IOPS 100000 iops Full disk encryption? ja nee Futuremark PCMark Storage Benchmark 2.0 Score 5095 5050 Parkdale seq. schrijfsnelheid (1GB file, 1MB block size) 1016 MB/s 1000,1 MB/s Parkdale seq. leessnelheid (1GB file, 1MB block size) 1232 MB/s 1046,7 MB/s Intel NASPT gemiddelde gewogen multimedia snelheid 2001 MB/s 740,4 MB/s Intel NASPT gemiddelde gewogen kantoor snelheid 30,8 MB/s 23,9 MB/s Intel NASPT gemiddelde gewogen kopieer snelheid 881 MB/s 430,5 MB/s

Conclusie

De Kingston KC2000 is een nvme ssd met een scherpe prijs, goede prestaties en lange levensduur. Heb je nog een klassieke harde schijf in je pc steken, dan versnel je die serieus door ze te vervangen, al zal het niet altijd 35x sneller zijn zoals Kingston claimt. Maar wel véél sneller. Een activatiesleutel voor Acronis True Image HD kloonsoftware, waarmee je de gegevens van je oude harde schijf eenvoudig overzet op de nieuwe ssd, is trouwens in de prijs inbegrepen.

Gemiddelde prijs: 179 euro (1 TB)

Bron: www.diskidee.be