Review: vederlichte Chrome OS-laptop

De Asus Chromebook 12 bevindt zich inzake gewicht en omvang aan het andere uiterste van het Chromebook-spectrum in vergelijking met de eerder geteste Acer Chromebook Spin 15.

Design, toetsenbord, scherm

Zijn gewicht blijft net onder de kilogram. Deze mini-laptop is kleiner dan een blad A4 en dus klein genoeg om met één hand beet te nemen.

Het zilverkleurige chassis oogt als metaal, maar is van kunststof vervaardigd. Niettemin voelt alles stevig aan.

Het scherm is niet - zoals je op basis van de naam zou mogen vermoeden - 12, maar wel 11,6 inch groot, met vrij brede schermranden er rond.

De schermpixeldichtheid en dus scherpte is vergelijkbaar met die van de Acer Chromebook Spin 15, maar we spreken hier uiteraard over HD Ready- en niet over Full HD-resolutie. Het scherm van de Asus Chromebook 12 C223 is trouwens niet aanraakgevoelig.

Het morsbestendige, maar onverlichte toetsenbord is voldoende groot om er vlot met tien vingers op te tikken. Ook aanraakvlak (met klikfunctie) en polssteunen zijn voldoende groot.

Wel is het zo dat de stereoluidsprekers van onder de polssteunen naar boven stralen: tijdens het typen bedek je ze met je polsen, wat het geluid dempt.

Uitrusting

Deze Chromebook bestaat in één configuratie, met dual-core Intel Celeron van de Apollo Lake-generatie, 4 GB ram en 32 GB eMMC flash-opslagruimte, waarvan net geen 24 GB vrij blijft voor eigen gebruik. De opslagruimte breid je uit met een microsd-geheugenkaartje.

Links en rechts vind je in het chassis telkens één USB-C poort en rechts is er nog een extra USB-A aansluiting.

Externe video is mogelijk via een apart verkrijgbare USB-C adapter. Asus wijzigde niets aan de standaard grafische interface van Chrome OS.

Prestaties

Volgens Asus kan je gemiddeld tien uur lang op deze laptop werken. Wij haalden een autonomie van ruim veertien uur in de CrXPRT Battery test en bijna zeven uur in de Futuremark PCMark for Android Battery test. Die gemiddelde autonomie van ruim tien uur zal dus wel kloppen.

Net zoals de Chromebook van Acer werkt die van Asus muisstil: er zit immers geen ventilator in.

Acer Acer Asus Chromebook Spin 15 CP315-1H Chromebook Spin 13 CP713-1WN-54GA1 Chromebook 12 C223 Platform specific benchmarks Futuremark 3DMark Ice Storm Extreme 1.1 (OpenGL ES 2.0) Ice Storm Unlimited score MAX MAX 10204 graphics score MAX MAX 12004 physics score (cpu) MAX MAX 6692 Futuremark 3DMark Slingshot (OpenGL ES 3.0/3.1) Sling Shot ES 3.0 score 2815 4351 1462 graphics score 3209 4575 2314 physics score (cpu) 534 3716 639 Futuremark 3DMark Slingshot (OpenGL ES 3.0/3.1) Sling Shot ES 3.1 score 1969 3695 337 graphics score 2043 4064 382 physics score (cpu) 1936 2807 238 Futuremark PCMark for Android Work 2.0 Performance Score 5735 10369 4696 Web Browsing 2.0 Score 5062 10193 4645 Video Editing Score 5826 5750 5276 Writing 2.0 score 4154 11411 3177 Photo Editing 2.0 score 12421 20455 9073 Data Manipulation score 4075 8766 3231 Computer Vision Computer Vision Score 4103 8796 2739 TensorFlow score 249,3 124,6 668,1 Zxing score 29,27 16,27 35,73 Tesseract score 1983,5 724,75 2038 Storage Storage Score 6499 14080 6041 Internal seq. read MB/s 1708,63 7748,47 1331,98 Internal random read MB/s 941,15 2585,27 611,59 Internal seq. write MB/s 58,52 89,08 77,07 Internal random write MB/s 1,71 2,68 2,48 External seq. read MB/s 536,11 819,99 202,69 Externa random read MB/s 50,58 454,07 29,89 External seq. write MB/s 44,48 62,92 44,85 External random write MB/s 1,51 2,26 2,07 SQLite read iops 2336 9360 1782 SQLite update iops 133 200 181 SQLite insert iops 71 142 90 SQLite delete iops 125 181 181 CrXPRT 2015 Battery Life Test Performance Details +/-2 confidence for Chrome (m) Performance Score 116 263 98 Game Performance (FPS) 57 59 56 Photo Effects 726 292 754 Face Detection JS 5383 2004 5344 Offline Notes 331 123 361 Stocks Dashboard 478 191 543 DNA Sequence Analysis 960 371 1727 3D Shapes 7649 5348 10152 Photo Collage 2395 1250 2479 Web benchmarks HTML5TEST Score (max 555 pts) 528 528 528 Network speed 20/100 20/100 100/20 WiFi upload Mbps (Ookla - Beste server / Fritz!Box / Dommel VDSL+ / 5 GHz frequency if supported) 14,39 14,48 14,38 WiFi download Mbps (Ookla / Fritz!Box / Dommel VDSL+) 89,68 89,58 90,69 WiFi ping ms (Ookla / Fritz!Box / Dommel VDSL+) 11 12 10 Autonomie CrXPRT 2015 Battery Life Test rundown +/-2 confidence for Chrome (m) 1110 777 865 Futuremark PCMark for Android (m) 524 294 413 Power consumption Power consumption during benchmark (W) 45,99 49,53 42,73

Conclusie

De Asus Chromebook 12 C223 is een compacte en lichte Chrome OS-laptop met een lange autonomie en een morsbestendig toetsenbord. Minpunten zijn het ontbreken van een aanraakscherm en geen aparte videouitgang (video uit kan wel via USB-C), maar de lage prijs maakt veel goed.

Prijs: ca. 299 euro

Bron: www.diskidee.be