Review: wifi-torentje levert snelle mobiele internetverbinding

Huawei levert verschillende soorten mobiele wifi-routers. De hier geteste 4GRouter B618s-22d is een van de krachtigste, met ondersteuning voor 4G/LTE Advanced Cat. 12 ofwel een maximale mobiele uploadsnelheid van 600 Mbit/s en downloadsnelheid van 50 Mbit/s.

Kenmerken

Het ivoorwitte torentje meet 95 x 95 x 208 mm. De Wi-Fi- en LTE-antennes zijn onzichtbaar aan de binnenkant gemonteerd, maar achteraan heeft de B618 twee TS9-connectoren waarop je externe LTE-antennes kan aansluiten.

Deze mobiele router ondersteunt de volgende mobiele frequentiebanden:

LTE/4G band B1/3/7/8/20/38

DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS (3G) band 1/8

EDGE/GPRS/GSM (2G) Quad Band 2/3/5/8

De benodigde micro-simkaart verdwijnt onderaan het apparaat in een sleuf die beschermd wordt met een draaibaar klepje.

Het wifi-gedeelte haalt maximale doorvoersnelheden van 433 Mbit/s in de 2,4 GHz- en 867 Mbit/s in de 5 GHz-frequentie, oftewel AC1300.

Achteraan zijn er twee gigabit ethernetpoorten, één met een lan-functie en de tweede die naar keuze voor lan- of wan (wide area network)-verbindingen gebruikt kan worden.

De Huawei BS618s heeft ook één usb 2.0-aansluiting waarop je naar keuze een usb-printer of een externe usb-schijf aansluit.

Verder vind je achteraan een stroomknop en een analoge telefoon-aansluiting (RJ11) waarvan de functie ons ontgaat.

Op de voorkant geven acht status-leds allerlei informatie over de verbindingen en de werking van het apparaat. Midden tussen de led-rij is er een ronde wps-knop om snel wifi-verbindingen te leggen.

Ingebruikname

Installeer de micro-simkaart en zet de router aan. Verbind een pc met het draadloze signaal via de wps-knop of via de verstekwaarden die je aan de onderkant vindt. Surf naar http://192.168.1.1. Login met admin/admin.

Wijzig eventueel het SSID en wifi-wachtwoord en kies het firmware-updateschema (tussen 3 en 5 uur 's ochtends) of schakel over op manuele updates. Verander ten slotte verplicht het admin-verstekwachtwoord in iets veiligers. Klik op Finish.

De router herkent automatisch de belangrijkste mobiele providers en configureert de mobiele verbinding dienovereenkomstig. Je kan ook manueel een mobiele-verbindingprofiel configureren.

Beheer

Het klassiek ogende, met menu en tabs werkende beheer is in verschillende talen beschikbaar, maar Nederlands is helaas niet van de partij.

Via het Settings-menu configureer je dingen zoals de wlan- en lan-instellingen, beveiliging, dhcp, vpn en verbindingsprofielen.

De Samba- en DLNA-servers zijn standaard uitgeschakeld. Koppel je een externe schijf of een usb-printer aan de usb-poort dan schakel je ze in via het More-menu.

Prestaties

We testen de effectieve doorvoersnelheid met behulp van IPerf 3 in de twee wifi-frequenties (2,4 en 5 GHz) en op een gigabit-ethernet LAN-poort. We voeren in totaal vier snelheidstesten van elk dertig seconden uit met tien parallelle datastromen in de zend- en ontvangstrichting, waarbij we de resultaten van de allereerste seconde negeren (om zo opstartafwijkingen uit te sluiten).

Met behulp van de Android-tablet en de Farproc WiFi Analyzer app voeren we een bereiktest uit in de 2,4 GHz-frequentie op in totaal zes locaties die zich in een 3D-stervorm rond, boven en onder de geteste router bevinden.

We testen de mobiele internetsnelheid met een Mobile Vikings-sim via het BASE-netwerk en met behulp van Telenet Speedtest.

We meten verder de usb-snelheid met behulp van Parkdale v2.97 op een ntfs-geformatteerde externe Seagate-schijf die aangesloten is op de snelste usb-poort van de geteste router.

Alle restresultaten worden omgerekend in gewogen scores voor functionaliteit, draadloze netwerksnelheid, gewone netwerksnelheid, draadloos bereik en usb-snelheid. We rekenen dit allemaal om in één gewogen algemene prestatiescore op honderd punten.

De Huawei B618s-22d haalt een gemiddelde draadloze doorvoersnelheid in de iperf3-benchmark van 397,25 Mbit/s in de 5 GHz- en 169,5 Mbit/s in de 2,4 GHz-frequentieband. De hoogst gemeten snelheid was 516,5 Mbit/s op een laptop met een Killer Wireless-n/a/ac 1535 Wireless Network Adapter.

De LTE-snelheid in onze testlocatie was 150,1 Mbit/s download en 44,3 Mbit/s upload.

Dat zijn goed prestaties, vergelijkbaar met die van de eerder geteste AVM FRITZ!Box 6890 LTE router. Die laatste presteert iets beter in de 5 GHz-frequentie, maar de Huawei is dan weer sneller in de 2,4 GHz-frequentie.

In de de wifi-bereiktest scoort de mobiele router van Huawei nog iets slechter dan de mobiele router van AVM, met een gemiddeld gemeten bereik van 57,2 -dBm. Hoe lager dit cijfer, hoe beter het bereik. Ter vergelijking: de AVM FRITZ!Box 7590, een 'gewone' wifi-router, haalt in dezelfde test 52,8 -dBm getest als router en zelfs 48,8 -dBm getest in een mesh-configuratie (met de bèta-firmware).

Conclusie

De Huawei 4GRouter B618s-22d is een goed presterende, compacte, eenvoudig te configureren en scherp geprijsde mobiele wifi-router.

Gemiddelde prijs: 304 euro

Bron: www.diskidee.be