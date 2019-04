4 star star star star star

We testen een instapversie van de HP ENVY Laptop 13, een zeer draagbare notebookcomputer in een slank en stijlvol design. Maar hoe presteert deze Windows-laptop?

Van de HP ENVY Laptop bestaan verschillende versies, niet alleen met een 13,3-inch (33,78 cm), maar ook met een 17,3-inch (43,94) scherm.

Prijzen voor de 13,3-inch versie starten aan 899 euro. Wij testten een 1.149 euro kostend model, dat zich aan de onderkant van het gamma bevindt, de HP ENVY Laptop 13-ah042nb Silver.

Duurdere modellen hebben krachtige processoren, een aparte Nvidia GeForce MX150- of MX250-videokaart, tot 1 TB opslag en 4K-scherm. Maar het algemene design is bij alle varianten hetzelfde als bij het door ons geteste model.

Uitrusting

De geteste ENVY Laptop 13 is voorzien van een 8ste-generatie Intel Core i5 processor (dezelfde als in de recent geteste Microsoft Surface Laptop 2), 8 GB LPDDR3-geheugen en 512 GB PCI-e NVMe ssd van het merk Skhynix (ook al hetzelfde merk als dat in de Microsoft laptop).

Er is nog ongeveer 378 GB vrij op die ssd wanneer je de laptop voor het eerst gebruikt. Wij testten deze laptop met Windows 10 Home.

Het geteste model heeft een 13,3-inch Full HD IPS-aanraakscherm (de aanraakfunctie werkte nog niet bij het door ons geteste preproductiemodel) met zeer smalle schermranden aan de zijkanten, een iets grotere rand bovenaan (met in het midden een HP WideVision HD Camera) en een ruim 2 cm brede rand onderaan. Corning Gorilla Glass NBT beschermt het display tegen stoten en krassen.

De onderste schermrand bevat een geïntegreerd, hoger gelegen scharnier. Dat ietwat speciale design zorgt ervoor dat het redelijk grote, verlichte toetsenbord iets naar boven en vóór staat met uitgeklapt scherm en dus gemakkelijker te gebruiken is. Het is alleszins vlot typen op dit toetsenbord. In dichtgeklapte toestand is deze laptop maar 14,9 mm dik

Bovendien bevindt de uitsparing voor de processorkoeling zich aan de achterkant van de laptop, waardoor de warme lucht van de gebruiker weg wordt gestoten tussen de achterzijde van het toetsenbord en het schermscharnier. De onderkant van de ENVY 13 blijft daardoor redelijk koel.

Vertrouwelijke en persoonlijke data kan je met één druk op de knop onzichtbaar maken voor derde personen met de privacyscherm-functie. Is die ingeschakeld, dan is de scherminhoud alleen zichtbaar voor wie recht naar het scherm kijkt, niet voor mensen er omheen.

Deze laptop heeft ook een vingerafdruksensor, maar die is ietwat raar aan de zijkant van de laptop naast een USB-poort geplaatst.

Alle details over de ENVY Laptop 13 vind je op de website van HP.

Prestaties

Volgens HP houdt de accu van de HP ENVY Laptop 13 het 14 à 19 uur uit, afhankelijk van de gekozen versie.

Deze laptop is iets sneller dan de met een vergelijkbare processor uitgeruste Microsoft Surface Laptop 2, maar de accu gaat wel minder lang mee. Het verschil in prestaties is mede te verklaren door de veel hogere schermresolutie van de Surface Laptop 2.

HP ENVY Laptop 13-ah042nb (i5-512-8G) Microsoft Surface Laptop 2 (i5-256-8G) Huawei MateBook X Pro (i7-512-8G) Accu-test Futuremark PCMark 8 Home Battery Score total system (minuten) 291 349 306 Futuremark PCMark 8 PCMark Work Battery Score total system (minuten) 366 507 332 Benchmarks Futuremark PCMark 8 Work 3.0 Accelerated Score 4356 3132 3618 Futuremark PCMark 8 Creative 3.0 Accelerated Score 4719 2923 4838 Futuremark PCMark 10 Score 3706 2323 3539 Futuremark PCMark 8 Storage Score 5046 4997 5068 Futuremark PCMark 8 Storage Score MB/s 419,7 297,7 494,5 Futuremark 3DMark Professional Cloud Gate Score (DX10) 8971 6162 9707 Futuremark 3DMark Professional Night Raid Score (DX12) 5447 2861 5325 Futuremark 3DMark Professional Sky Diver (DX11 mainstream) 4617 4353 8104

Conclusie

De HP ENVY Laptop 13 heeft een slank en mooi design. De prestaties zijn goed in verhouding tot de prijs. Het privacyscherm is een interessante functie die vooral geapprecieerd zal worden door professionele gebruikers.

Prijs: 1.149 euro voor het geteste model ENVY 13-AH0042NB Zilver. Verkrijgbaar vanaf 899 euro.

