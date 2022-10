Al voor de zevende keer organiseert CoderDojo een dag waarop alleen meisjes welkom zijn. 'Nodig om het gebrek aan vrouwen in STEM-studies en -beroepen in de kijker te plaatsen', zegt general manager Cindy Smits.

CoderDojo organiseert overal in het land gratis programmeerclubs, de zogenaamde 'dojo's'. Op die dojo's leren meisjes en jongens programmeren, websites maken, apps en spelletjes ontwikkelen enzovoort. Het grootste deel van de deelnemers op de dojo's zijn nog altijd jongens. 'We hebben ongeveer 25% meisjes in onze dojo's, maar die verdeling is niet gelijk over alle dojo's. We merken een heel licht stijgende trend, maar er is nog veel ruimte voor verbetering. Een initiatief zoals CoderDojo4Girlz blijft dus nog altijd heel relevant', zegt general manager Cindy Smits.

Vandaar de zevende editie ondertussen al van CoderDojo4Girlz. Die vindt dit jaar op 22 oktober plaats op twee locaties: een Nederlandstalige editie bij Devoteam in Diegem en een Franstalige bij Trakkt in Namen. Het wordt een dag waarop de meisjes, tussen 7 en 18 jaar, samen met hun coaches kunnen aantonen dat programmeren cool is. 'We willen meisjes enthousiasmeren. Het is niet onze bedoeling om altijd aparte sessies voor meisjes te organiseren. Wel willen we met een jaarlijks event de problematiek rond vrouwen in STEM-studies en -beroepen even in de kijker te zetten. Want zoals ook de cijfers van onze dojo's aantonen zijn er nog altijd veel meer jongens die de weg vinden richting STEM en uiteindelijk IT', zegt Cindy Smits die vorig jaar nog een van de finalistes was voor ICT Woman of the Year.

'We hopen dat meisjes die de dojo's reeds kennen op een namiddag als deze hun vriendinnetjes meenemen of dat meisjes die nog nooit geweest zijn zo de weg naar ons vinden. We moedigen hen aan om daarna aan te sluiten bij de reguliere dojo's', besluit Smits.

