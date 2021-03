Wereldwijd zag meer dan de helft (56%) van de vrouwen in de techsector de afgelopen twee jaar het niveau van gendergelijkheid in hun organisatie verbeteren. In Europa blijkt de situatie dan weer eerder verslechterd.

Tot die conclusie komen we als we het nieuwste 'Women in Tech' rapport van securitybedrijf Kaspersky onder de loep nemen. Het gaat om een online onderzoek onder 13.000 respondenten, verspreid over 19 landen, maar België werd niet bevraagd. Globaal zijn er wel verbeteringen merkbaar - 70% was het ermee eens dat hun vaardigheden en ervaring boven het geslacht werden gesteld bij het solliciteren voor hun eerste baan in IT of tech. Het toegenomen thuiswerken in het afgelopen jaar heeft ook een relatief positief effect gehad: 46% van de vrouwen is het ermee eens dat de gendergelijkheid wordt verbeterd tussen teams die op afstand werken.

Maar er is duidelijk nog ruimte voor verbetering. Meer dan een derde (38%) van de vrouwen erkent bijvoorbeeld dat een gebrek aan vrouwen in de tech-industrie hen huiverig maakt om de sector te betreden. 44% van de vrouwen beweert ook dat mannen sneller vooruitgang boeken in een technische carrière. "De kwestie van genderstereotypen moet worden aangepakt lang voordat vrouwen de werkplek betreden. Het moet op school beginnen, om interesse in IT en technische velden te stimuleren en aan te moedigen", zegt Noushin Shabab, Senior Security Researcher, Global Research & Analysis Team bij Kaspersky.

'Zelfs quota zijn onvoldoende in de techsector'

Het rapport gaat ook even door over de discussie over quota om een gelijkere vertegenwoordiging van het personeel te garanderen. "Hoewel quota een relatief snelle manier kunnen zijn om het probleem aan te pakken, heeft de technologie-industrie bewezen institutioneel vrouwonvriendelijk te zijn op een manier waardoor zelfs quota onvoldoende zijn om de onevenwichtigheid tussen mannen en vrouwen aan te pakken of om de doorstroom van vrouwen naar hogere IT-functies te ondersteunen", zegt Ronda Zelezny, medeoprichter en directeur van Panoply Digital en lid van Ada's List. Zelezny wil daarom nog verder gaan, en bijvoorbeeld blinde wervingspraktijken implementeren.

Nood aan rolmodellen blijft

Tot slot halen we graag nog eens dit cijfer naar voor: 19%. Slechts 19% van de vrouwen die momenteel werkzaam zijn in de sector, geeft aan te zijn aangemoedigd tot een baan in IT of technologie door een vrouwelijk rolmodel. Het illustreert hoe een initiatief als She Goes ICT nog steeds nodig is. Uit het onderzoek, dat is afgenomen onder 13.000 mannen en vrouwen in de IT- branche, blijkt dat bijna de helft van de vrouwen (43%) via eigen initiatief haar weg moest vinden in de sector. Een derde van de vrouwen in IT geeft wel aan op de middelbare school of universiteit te zijn aangemoedigd om voor de tech-industrie te kiezen. Bemoedigend, maar het is duidelijk dat de behoefte aan meer vrouwelijke representatie blijft. Met Data News willen we daar toe bijdragen.

