Laurence Janssens, Western Europe Manufacturing lead bij Microsoft, werd in 2019 genomineerd voor de ICT Woman of the Year-award. 'Digitale transformatie kun je niet bekijken in de silo van de eigen bedrijfsomgeving, je moet ook met leveranciers en klanten samenwerken.'

Van opleiding is Laurence Janssens handelsingenieur. Het evenwicht tussen de wetenschappelijke vakken en het bedrijfsleven in die richting sprak haar aan. Ze startte haar carrière als strategisch consultant. 'Dat was een mooie eerste ervaring. Het beïnvloedde sterk mijn manier van denken, omdat ik alles vanuit het businessperspectief bekeek. Dat heeft me zeker professioneel gevormd.' Twee jaar later trok ze naar de Verenigde Staten om er een MBA te volgen. 'Het was het begin van de jaren 2000: de start van het internet. Tijdens de zomer liep ik stage bij Microsoft en kwam zo in aanraking met de techwereld, die ook toen boeiende tijden kende.' Bij haar terugkeer naar Europa ging ze aan de slag bij Dell in Nederland en kwam daarna in de telecomwereld terecht. 'Zes jaar geleden ben ik bij Microsoft gestart, eerst in het Belgische filiaal en daarna in Afrika.'

'We praten vaak over de digitale kloof, maar het gaat eerder om een digitaal gebrek.'

De nominatie van Data News voor de ICT Woman of the Year-award 2019 vond ze een mooie erkenning. 'Ik zat toen in Afrika, twaalfduizend kilometer van thuis. De nominatie kwam onverwachts, maar bracht me ook het besef dat ze me in België niet waren vergeten.'

Digitale transformatie

Intussen werkt Laurence Janssens voor de industriële klanten van Microsoft binnen Europa. 'De nieuwe golf van innovatie en efficiëntie gaat hand in hand met digitale transformatie. De impact is immens, maar is ook gekoppeld aan technologische platformkeuzes en changemanagement. Hoe werk je agile? Hoe werk je in een ecosysteem samen? Digitale transformatie kun je niet bekijken in de silo van de eigen bedrijfsomgeving, je moet ook met leveranciers en klanten samenwerken. Die vragen komen continu aan bod. Dat vind ik boeiend.'

De digitale transformatie is tegelijk de belangrijkste uitdaging voor de sector, want het gebeurt in het hele bedrijf. 'Het is niet alleen meer een IT-discussie. De rol van de klassieke IT is grensoverschrijdend geworden, binnen de organisatie en daarrond. Het bedrijf moet de processen anders bekijken en met andere actoren samenwerken.' Een tweede uitdaging ziet ze in het snel opbouwen van de juiste vaardigheden. 'We praten vaak over de digitale kloof, maar het gaat eerder om een digitaal gebrek. De sector heeft meer profielen nodig die dat aankunnen.'

Diversiteit

Laurence Janssens is een grote voorstander van diversiteit, in al zijn vormen. 'We zijn er duidelijk nog niet, maar ik zie veel vooruitgang. Wat ik positief vind, zeker in België, is dat we sterke rolmodellen hebben. Die zijn heel belangrijk.' Toch zou er volgens haar nog meer ondersteuning moeten zijn voor het middenmanagement. 'Zeker op het moment waarop vrouwen tussen dertig en veertig jaar kiezen voor een gezin en worstelen met het evenwicht tussen werk en privé. Vrouwen stellen zich vaak de vraag waarom ze die inspanningen zouden moeten leveren. Daarin moeten we hen beter begeleiden en hen de juiste opportuniteiten geven.'

Na haar werkuren sport Laurence Janssens graag. 'In mijn jeugd was ik een competitief zwemster. Dat blijft voor mij nog altijd de beste manier om me te ontspannen.'

