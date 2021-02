Bij Duke & Grace gaat Linda Galle de dagelijkse leiding van het bedrijf op zich nemen. CEO Bart De Waele gaat zich opnieuw focussen op de lange termijn.

Linda Galle zetelt sinds iets langer dan een jaar in de raad van bestuur van Duke & Grace als onafhankelijk bestuurder. Nu wordt ze ook actief betrokken bij het dagelijks bestuur.

'We maken daarbij een splitsing tussen de business voor de komende 12 maanden en de initiatieven op langere termijn,' zegt CEO Bart De Waele. 'Waarbij ik mij als CEO vooral op dat laatste zal toeleggen. Met Linda hebben we nu ook de geknipte persoon aan boord voor de dagdagelijkse leiding.'

Galle werkte van eind 2017 tot eind 2020 onder meer als director marketing & communications bij Adecco Group. Daarvoor was ze bijna acht jaar actief als director marketing & business development bij Groep OZ. Ze zetelde ook in verschillende adviesraden.

'Met meer dan 15 jaar ervaring als Marketing Director bij verschillende bedrijven, begrijp ik goed wat de uitdagingen zijn die onze klanten vandaag meemaken: digitaal heeft de manier waarop eindklanten in interactie gaan met merken fundamenteel veranderd, en daar moeten marketing teams een antwoord op bieden.' Aldus Galle.

Duke & Grace is de nieuwe naam van Wijs, het bureau dat in 2006 door Bart De Waele en Dirk Sabbe werd opgericht. Na de overname van sectorgenoot Gents veranderde het bedrijf haar naam. Vandaag telt het bedrijf meer dan honderd mensen en heeft het onder meer Belfius, Partena, Materne en Van Marcke als klant.

