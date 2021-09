Rima Farhat (ICT Woman of the Year 2021), Ingrid Gonnissen (ICT Woman of the Year 2018) en Dorien Van Steenberge (finaliste Young ICT Lady of the Year 2019 én 2021) organiseren samen een derde editie van het Young Potential Boostcamp.

In 2018 startte Ingrid Gonnissen - in dat jaar door Data News uitgeroepen tot ICT Woman of the Year - met een project voor vrouwelijke young potentials die iets willen betekenen in de ICT-wereld. Na een eerste succesvolle editie, pikte Julie Scherpenseel (Young ICT Lady of the Year 2020) de draad weer op en lanceerde ze een tweede editie. En ook dit jaar komt er een nieuwe editie van het Young Potential Boostcamp: een gratis mentorprogramma om jonge, beloftevolle vrouwen die een carrière in de technologiesector ambiëren bij te staan met één-op-één advies. Met behulp van de ondersteuning van een ervaren professional kunnen de young potentials hun carrière een boost geven.

Rima Farhat (ICT Woman of the Year 2021), Ingrid Gonnissen (ICT Woman of the Year 2018) en Dorien Van Steenberge (finaliste Young ICT Lady of the Year 2019 én 2021) zetten samen hun schouders onder een derde editie van het Young Potential Boostcamp. Het project krijgt ruggensteun van Accenture en Orange en is volledig gratis voor de deelnemers.

Cijfers bewijzen noodzaak

De cijfers bewijzen dat er nog steeds nood is aan projecten als dit. Een recent rapport van Accenture en Girls Who Code toont dat de doorstroming van vrouwen naar de absolute top in het bedrijf nog steeds een probleem is. Een van de hoofdoorzaken is dat de helft van jonge 'techvrouwen' er tegen hun 35ste mee stoppen en kiezen voor een carrière buiten ICT. 'Er is gewoon een grote gap tussen het inclusief beleid van bedrijven en de perceptie die bij de werknemers en de buitenwereld leeft. Een programma als Young Potential Boostcamp toont aan jongedames dat een ICT-carrière wel degelijk kán, en dat het allemaal niet zo moeilijk hoeft te zijn', vertelt Ingrid Gonnissen. Rima Farhat valt haar volmondig bij. 'Ja, dit project is absoluut nog altijd noodzakelijk. We moeten projecten als dit blijven organiseren tot we met z'n allen voelen dat het niet meer nodig is', meent Rima Farhat.

Dorien Van Steenberge © DN

Traject gespreid over vier maand

Deelnemers - dat zijn ambitieuze dames tot 35 jaar met een passie voor technologie - mogen zich verwachten aan een over vier maand gespreid traject dat enerzijds voor inspiratie zal zorgen en dat hen anderzijds zal helpen om hun volgende stappen in hun ICT-carrière te zetten. Iedere deelnemer kan rekenen op persoonlijke coaching door ervaren professionals bij toonaangevende bedrijven. 'Drie jaar geleden was ik zelf een van de deelnemers. Als je pas enkele jaren aan de slag bent, waar krijg je dan de kans om zoveel ICT-executives persoonlijk te spreken? Wanneer ik terug denk aan het mentorship door Annemie Depuydt (ICT Woman of the Year 2016), dan zie ik nog steeds de ongelofelijke kansen die ik toen gekregen en gegrepen heb', zegt Dorien Van Steenberge. 'Door deze editie mee te organiseren wil ik mijn enthousiasme verder delen en andere mentees dezelfde kansen geven tot zo'n unieke ervaring'.

Kick-off op 20 oktober

Alle geselecteerde deelnemers - en dat zijn er maximaal 50 - worden uitgenodigd op het Opening Event bij Orange in Brussel op 20 oktober 2021 waar ze elk hun mentor toegewezen krijgen. Tijdens de vier maanden staan ook 'inspiratiedagen' op het programma, waarbij de jongedames de kans krijgen om even mee te draaien in het bedrijf of de organisatie van hun mentor. En uiteraard zijn er verspreid over die maanden een viertal ontmoetingen met de mentor, virtueel of face-to-face. Op 15 februari staat er nog een slotevenement gepland bij Accenture. 'Voor de mentor is dit alles bij elkaar dus zeker niet overdreven time consuming, maar voor de mentee maakt het wel een groot verschil', aldus Dorien Van Steenberge.

De inschrijvingen zijn ondertussen gestart. Het is nog niet te laat om in te tekenen. Inschrijven voor het Young Potential Boostcamp kan nog tot uiterlijk 26 september. Ook geïnteresseerde én vooral enthousiaste mentors - zowel vrouwen als mannen - kunnen zich nog melden . Zij moeten zich wel kunnen engageren om minstens aanwezig te zijn op zowel de kick-off als het afsluitend evenement , en ongeveer vier keer op 4 maand afspreken met hun mentee. Alle informatie over het Young Potential Boostcamp vindt u hier.

