Young ICT Lady of the Year Julie Scherpenseel (ML6) lanceert een tweede editie van het Young Potential Boostcamp.

Twee jaar geleden startte Ingrid Gonnissen - in dat jaar door Data News uitgeroepen tot ICT Woman of the Year - met een project voor vrouwelijke young potentials die iets willen betekenen in de ICT-wereld. Na een eerste succesvolle editie, pikt Julie Scherpenseel de draad weer op. "Er komt een tweede editie die dit najaar start", zo laat Scherpenseel weten. Data News riep haar in februari uit tot Young ICT Lady of the Year. De tweede editie zal plaatsvinden van oktober 2020 tot februari 2021.

Het Young Potential Boostcamp is een mentorprogramma om jonge, beloftevolle vrouwen die een carrière in de technologiesector ambiëren bij te staan met één-op-één advies. Met behulp van de ondersteuning van een ervaren professional kunnen de young potentials hun carrière een boost geven "Het is voor jonge vrouwen niet makkelijk om hun eerste stappen te zetten in de tech-industrie. Met het Young Potential Boostcamp geven we hen dan ook graag de extra ondersteuning om volop te kunnen groeien", aldus nog Julie Scherpenseel.

Op 13 oktober gaat het project van start met een Boostcamp Kick-off - uiteraard volgens de geldende covidregels - waar vooraanstaande personen uit het bedrijfsleven inspirerende keynotes zullen geven. De young potentials kunnen dan aan de hand van een speeddating-concept ideeën uitwisselen met potentiële mentors. Daarna krijgt elke deelneemster een eigen mentor toegewezen, bij wie ze tijdens de Inspiration Days een of twee dagen het werk van de mentor kan meevolgen. Doorheen de rest van het traject ontmoeten de mentors en mentees elkaar maandelijks face-to-face of virtueel om de mogelijkheden van een ICT-loopbaan te bespreken. Het Young Potential Boostcamp eindigt dan met een slotevent in februari 2021.

Vrouwelijke laatstejaarsstudenten of prille carrière-starters met een passie voor ICT kunnen zich vanaf nu inschrijven voor het Young Potential Boostcamp. In de loop van de maand september komen ze dan te weten of ze geselecteerd zijn als één van de maximum 40 young potentials. Er is ook nog plaats voor extra mentors: zij kunnen een mailtje sturen naar ypboostcamp@ml6.eu.

