Wie een zaak opstart, doet dat vaak met beperkte middelen. Het is dan zaak om die het meest efficiënt in te zetten, en op tijd vers geld te zoeken. Met een SaaS-tool wil de Antwerpse start-up Monitr CFO's van kleine bedrijven voldoende inzicht bieden om daar in te slagen.

It takes one to know one: na zes jaar bij Deloitte stortte Pieterjan Van Dam zich in de wereld van de start-ups en meteen vond hij het idee voor een eigen bedrijf. Want als CFO van een kleine onderneming ervaarde hij het aan den lijve: je wil al eens een beter inzicht in je financiële situatie. 'Hoeveel geld heb ik eigenlijk in kas, bijvoorbeeld', legt hij uit. 'En: hoe lang kan ik daar nu mee voort? Dat soort dingen zijn heel erg belangrijk als je op tijd wil ingrijpen.'

Enter Monitr. Van Dam ontwikkelde met twee cofounders de gelijknamige SaaS-tool die het boekhoudkundige aspect van ondernemen overzichtelijk maakt voor kleine ondernemingen. 'We koppelen met de gangbare boekhoudprogramma's, en krijgen zo data binnen op basis waarvan we voorspellingen kunnen maken over de cashflow', vertelt Van Dam. 'Je kunt ook zelf data importeren - bijvoorbeeld excelsheets - die meer informatie geven. Daarnaast kunnen we ook de resultaten uit het verleden analyseren, of bijvoorbeeld personeelsplannen opstellen. Op die manier krijg je een oplossing die je in staat stelt om tijdig je budget te bepalen.'

Gelanceerd in september 2020 werkt Monitr hard op het ontwikkelen van zijn klantenportefeuille. 'Dat doen we door potentiële klanten heel direct aan te spreken en te proberen overtuigen. Daarnaast werken we ook indirect, door met innovatieve boekhoudkantoren in zee te gaan. Zo nam Moore Belgium ons al op in hun aanbod oplossingen. In totaal hebben we op dit moment al een twintigtal klanten. Het is onze bedoeling om nu snel meer bedrijven aan boord te krijgen, en om dat te bereiken willen we voor het eerst inzetten op gerichte marketing. Met demo's en vervolgens opvolging hopen we het nut van Monitr aan te tonen.'

Voor die versnelling in sales & marketing kon Monitr rekenen op een flinke bijdrage van Michel Akkermans die begin deze zomer 200.000 euro in het bedrijf investeerde. Voor de start-up is het de eerste kapitaalinjectie nadat de founders alles op eigen krachten uit de grond stampten en ontwikkelden, onder de vleugels van Start It @KBC. 'Voor onze verdere plannen willen we nu weldra een co-financieringslening afsluiten met PMV. Pas binnen anderhalf jaar, als we de kans hebben gekregen om ons business model te bewijzen, willen we vervolgens verder kijken wat betreft financiering. Waarschijnlijk volgt dan een grote kapitaalronde.'

Monitr Maatschappelijke zetel: Berchem Aantal vennoten: 3 Financieel: geen onmiddellijke plannen Website:www.monitr.be

