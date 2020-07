CrowdScan, een spin-off van imec en de Universiteit Antwerpen, heeft een systeem ontwikkeld om de dichtheid van een menigte in real-time te meten aan de hand van sensoren in plaats van camerabeelden of gsm-data.

De nieuwe spin-off is ontstaan uit de MensenMassaMeter, een project van UAntwerpen en imec waarin de voorbije zes jaar werd onderzocht wat de beste manier is om de dichtheid van een menigte te meten. CrowdScan is een draadloos sensorennetwerk dat laag-energetische radiogolven (868 MHz) verstuurt en meet hoeveel het signaal afzwakt in een drukke omgeving ten opzichte van een lege omgeving. Er komen dus géén camerabeelden aan te pas en er moeten geen (geanonimiseerde) gsm-locatiegegevens verzameld en verwerkt worden. Dat maakt van CrowdScan dus een bijzonder privacyvriendelijk alternatief om een mensenmassa in kaart te brengen.

Het systeem werd al getest op festivals en grote evenementen. De coronacrisis en maatregelen rond social distancing brachten nieuwe opportuniteiten en het businessmodel werd uitgebreid van evenementen naar een dienst voor overheden en steden. In mei werd nog een proef uitgevoerd om de grootte van groepen te detecteren op de Nassaubrug en de Nassaustraat, nabij het MAS in Antwerpen. Daar kon het de grootte van de mensenstromen tot op 4 mensen nauwkeurig meten. CrowdScan kan op die manier een hulpmiddel vormen voor politie en hulpdiensten om sneller juiste beslissingen te nemen, bijvoorbeeld op de plaatsen waar traditioneel veel mensen samenkomen.

"We hebben op korte termijn ook de ambitie om een 'druktebarometer' online beschikbaar te maken, zodat mensen vanop afstand kunnen zien hoe druk het al is op een bepaalde plaats", geeft Ben Bellekens, CEO van CrowdScan, nog aan in een persbericht.

