Rechtstreeks aantekeningen maken op de bouwplannen. Onmiddellijk de aannemer op de hoogte kunnen stellen. Het kan allemaal vanop de werf dankzij de tool van ArchiSnapper, een Oost-Vlaamse start-up die zweert bij bootstrappen.

Niets vervelender voor een architect dan het werfverslag. Zie je ter plaatse een euvel, een mankement of iets dat gewijzigd moet worden? Dan is het wachten tot thuis of op kantoor om al die papieren en foto's te verwerken, de juiste logo's toe te voegen en een kant-en-klaar Word-document af te leveren. 'Als je vaak onderweg bent, is dat een behoorlijk vervelende klus', zegt Jeroen De Paepe, CEO van ArchiSnapper.

Aanpakken bij de wortel

Met een SaaS-oplossing probeert het bedrijf het probleem bij de wortel aan te pakken. Voor een maandelijks bedrag kunnen architecten, aannemers en andere mensen die betrokken zijn bij een werf gebruik maken van ArchiSnapper, een tool waarbinnen alles gecentraliseerd én gedigitaliseerd wordt.

'Een stopcontact dat verkeerd geplaatst is? Een wand die opnieuw betegeld moet worden? Je neemt een foto, maakt een aantekening op de plannen, en stelt de aannemer of onderaannemer via een bericht meteen op de hoogte', legt De Paepe uit. 'Via ons samenwerkingsluik heeft die persoon direct toegang tot de plannen, zelfs wanneer hij geen betaald abonnement heeft. De aannemer kan via ArchiSnapper onmiddellijk op de vragen reageren en laten weten dat het probleem aangepakt is.'

Tienduizend gebruikers én bouwbedrijven

Gelanceerd in 2013 vulde ArchiSnapper duidelijk een gat in de markt. 'Het is echt een pijnpunt', zegt De Paepe, 'Niet gek dus dat al zo'n tienduizend gebruikers actief zijn op ons platform. Twee derde daarvan bestaat uit Belgische architecten en aannemers, maar we zien ook dat Amerikanen, Canadezen, Australiërs en anderen vanzelf de weg vinden naar onze website.'

'Zo groeien we zonder dat we veel op sales en marketing moeten inzetten. Niettemin hebben we dit jaar besloten om toch iemand aan te trekken voor dedicated sales in België. Uiteindelijk is hier een grote markt van circa tienduizend bouwbedrijven waar we nog sterk kunnen groeien.'

Ambitie genoeg dus, maar ook nuchterheid. 'We gaan geen zotte dingen doen', stelt de CEO. 'Tot nu toe zijn we er geraakt via bootstrapping en we zijn niet van plan daar snel verandering in te brengen. Wel laat ArchiSnapper zich sinds kort begeleiden door Scale-Ups.eu, maar extra kapitaal streeft het bedrijf niet na. 'Liever zorgen we dat we gewoon winstgevend zijn, en tot nog toe is dat heel goed gegaan.'

ArchiSnapper Maatschappelijke zetel: Zottegem Aantal vennoten: 2 Niet op zoek naar bijkomend kapitaal Website: ArchiSnapper.com

Jeroen De Paepe, CEO van ArchiSnapper. © ArchiSnapper

